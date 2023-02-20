https://crimea.ria.ru/20230220/metrovye-volny-podnyalis-v-kerchenskom-prolive--kak-khodyat-paromy-1127106312.html
Метровые волны поднялись в Керченском проливе – как ходят паромы
Метровые волны поднялись в Керченском проливе – как ходят паромы - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Метровые волны поднялись в Керченском проливе – как ходят паромы
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и метровых волн. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T16:52
2023-02-20T16:52
2023-02-20T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и метровых волн. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.После старта морского сообщения курсирующие на линии паромы выполнили почти 2,2 тысячи рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 88 249 пассажиров, 68 303 единицы автотранспорта и 7 655 железнодорожных вагонов", - добавили в Минтрансе.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с сильным ветром, в горах - очень сильные осадки. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер усилится до 17-22 м/с. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной штормВ Крыму холодный фронт сменится апрельским тепломДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
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Метровые волны поднялись в Керченском проливе – как ходят паромы
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и метровых волн. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"По проливу действует штормовое предупреждение в связи с ожидаемым усилением северо-западного ветра. Согласно прогнозу Росгидромета, 20 февраля ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 12-15 м/с. Временами дождь, дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км. Высота волны 70-120 см, температура воздуха днем +4…6 градусов", - сказали в ведомстве.
После старта морского сообщения курсирующие на линии паромы выполнили почти 2,2 тысячи рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 88 249 пассажиров, 68 303 единицы автотранспорта и 7 655 железнодорожных вагонов", - добавили в Минтрансе.
Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.
В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение
, ожидаются дожди с сильным ветром, в горах - очень сильные осадки. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер усилится до 17-22 м/с. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.
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