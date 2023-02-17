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Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм

Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм

Дожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T12:20

2023-02-17T12:20

2023-02-17T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможно нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили в МЧС.Спасатели призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности, исключить выход в горнолесную местность и море.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницуПогодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковВ Крым идут снегопады и метели

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2023

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