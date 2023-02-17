https://crimea.ria.ru/20230217/dozhdi-sneg-i-silnyy-veter-v-krym-idet-zatyazhnoy-shtorm-1127042840.html
Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм
Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм
Дожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T12:20
2023-02-17T12:20
2023-02-17T12:20
новости крыма
крым
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111393/94/1113939410_0:0:5440:3060_1920x0_80_0_0_c276c2b0f19451d07ca341836c1d8aba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможно нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили в МЧС.Спасатели призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности, исключить выход в горнолесную местность и море.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницуПогодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковВ Крым идут снегопады и метели
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111393/94/1113939410_0:0:4780:3584_1920x0_80_0_0_77549668c36e5ef816a504a0712b3733.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, общество
Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм
МЧС: трехдневный шторм с дождями и снегом обрушится на Крым в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18, 19 и 20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, а в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного, западного ветра до 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможно нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили в МЧС.
Спасатели призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности, исключить выход в горнолесную местность и море.
Читайте также на РИА Новости Крым: