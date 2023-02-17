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Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм
Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм
Дожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T12:20
2023-02-17T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможно нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили в МЧС.Спасатели призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности, исключить выход в горнолесную местность и море.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницуПогодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковВ Крым идут снегопады и метели
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, общество
Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм

МЧС: трехдневный шторм с дождями и снегом обрушится на Крым в субботу

12:20 17.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСнегопад в Симферополе. 1 марта 2018
Снегопад в Симферополе. 1 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18, 19 и 20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, а в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного, западного ветра до 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможно нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили в МЧС.
Спасатели призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности, исключить выход в горнолесную местность и море.
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