Рейтинг@Mail.ru
Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230217/teplo-i-vetreno-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1127033985.html
Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Местами пройдет небольшой дождь, в горах со... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T00:01
2023-02-17T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748921_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c0d87decc510172162a5ebd4cd410e4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Местами пройдет небольшой дождь, в горах со снегом. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, местами гололедица, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +5...7.В Севастополе с прояснениями, без осадков. Ветер северный ночью 9-14 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…9.В курортных городах переменная облачность, без осадков. В Ялте и Алуште днем пройдут дожди, температура воздуха ночью 0 градусов, днем потеплеет до +10.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью 0…-2, днем +6…8.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748921_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2d6ee552bda6e3c64c8424fadcad4566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму потеплеет до +10 градусов

00:01 17.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЯлта зимой
Ялта зимой - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Местами пройдет небольшой дождь, в горах со снегом. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с, в предгорных и степных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 17 февраля: ночью 0…-5, в горах -6…8; днем +5…10, в горах -3…+2", - говорится в сообщении синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, местами гололедица, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +5...7.
В Севастополе с прояснениями, без осадков. Ветер северный ночью 9-14 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…9.
В курортных городах переменная облачность, без осадков. В Ялте и Алуште днем пройдут дожди, температура воздуха ночью 0 градусов, днем потеплеет до +10.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью 0…-2, днем +6…8.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 февраля
23:27Новое землетрясение в Турции – рухнули здания
22:42Признание Байдена по сбитым над США аэростатам
21:59Главные новости и заявления дня: 16 февраля
21:42На Землю надвигается магнитная буря: кто в опасности
21:37Главные новости Крыма: 16 февраля
21:19От подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ
21:12Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей
21:01Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения
20:42Второй раз не аферист: севастополец "развел" россиян на 43 млн рублей
20:23Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя
20:22Бешеная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин
19:48Ранен мужчина: новый обстрел Белгородской области
19:24Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину 2:04
19:12Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
18:56В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне
18:55Из украинского плена возвращен 101 российский военный
18:45Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ 2:01
18:12Запрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасаться
Лента новостейМолния