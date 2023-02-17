https://crimea.ria.ru/20230217/teplo-i-vetreno-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1127033985.html

Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Местами пройдет небольшой дождь, в горах со... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T00:01

2023-02-17T00:01

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крым

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Местами пройдет небольшой дождь, в горах со снегом. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, местами гололедица, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +5...7.В Севастополе с прояснениями, без осадков. Ветер северный ночью 9-14 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…9.В курортных городах переменная облачность, без осадков. В Ялте и Алуште днем пройдут дожди, температура воздуха ночью 0 градусов, днем потеплеет до +10.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью 0…-2, днем +6…8.

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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