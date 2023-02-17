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Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Местами пройдет небольшой дождь, в горах со... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T00:01
2023-02-17T00:01
2023-02-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Местами пройдет небольшой дождь, в горах со снегом. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, местами гололедица, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +5...7.В Севастополе с прояснениями, без осадков. Ветер северный ночью 9-14 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…9.В курортных городах переменная облачность, без осадков. В Ялте и Алуште днем пройдут дожди, температура воздуха ночью 0 градусов, днем потеплеет до +10.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью 0…-2, днем +6…8.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму потеплеет до +10 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Местами пройдет небольшой дождь, в горах со снегом. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, в предгорных и степных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 17 февраля: ночью 0…-5, в горах -6…8; днем +5…10, в горах -3…+2", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, местами гололедица, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +5...7.
В Севастополе с прояснениями, без осадков. Ветер северный ночью 9-14 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…9.
В курортных городах переменная облачность, без осадков. В Ялте и Алуште днем пройдут дожди, температура воздуха ночью 0 градусов, днем потеплеет до +10.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью 0…-2, днем +6…8.