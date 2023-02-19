https://crimea.ria.ru/20230219/rabota-kerchenskoy-perepravy-19-fevralya--pogoda-i-trafik-1127078950.html

Работа Керченской переправы 19 февраля – погода и трафик

Работа Керченской переправы 19 февраля – погода и трафик - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Работа Керченской переправы 19 февраля – погода и трафик

Керченская паромная переправа в воскресенье, 19 февраля, работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T17:15

2023-02-19T17:15

2023-02-19T17:15

керченская паромная переправа

новости крыма

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье, 19 февраля, работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.Погода в Керченском проливеПо данным министерства, погода в Керченском проливе во воскресенье благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 19 февраля ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, временами дождь, видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, температура воздуха +7…+9 градусов, температура воды в море +3…+4 градуса", - говорится в сообщении.Как курсируют паромыРаботающие на линии паромы совокупно выполнили 2 174 рейса."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 19 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 87 542 пассажира, 67 659 единиц автотранспорта и 7 493 железнодорожных вагона", - рассказали в Минтрансе.Двухдневный шторм в КрымуВ Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с сильным ветром, порывы составят 17-22 метров в секунду. В МЧС предупредили, о риске возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиНовые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – РосавтодорС мая в Крым поедут дополнительные поезда

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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