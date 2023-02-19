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Работа Керченской переправы 19 февраля – погода и трафик
Работа Керченской переправы 19 февраля – погода и трафик - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Работа Керченской переправы 19 февраля – погода и трафик
Керченская паромная переправа в воскресенье, 19 февраля, работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T17:15
2023-02-19T17:15
2023-02-19T17:15
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье, 19 февраля, работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.Погода в Керченском проливеПо данным министерства, погода в Керченском проливе во воскресенье благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 19 февраля ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, временами дождь, видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, температура воздуха +7…+9 градусов, температура воды в море +3…+4 градуса", - говорится в сообщении.Как курсируют паромыРаботающие на линии паромы совокупно выполнили 2 174 рейса."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 19 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 87 542 пассажира, 67 659 единиц автотранспорта и 7 493 железнодорожных вагона", - рассказали в Минтрансе.Двухдневный шторм в КрымуВ Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с сильным ветром, порывы составят 17-22 метров в секунду. В МЧС предупредили, о риске возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиНовые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – РосавтодорС мая в Крым поедут дополнительные поезда
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керченская паромная переправа, новости крыма, крым, керченский пролив, керчь, кубань, транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье, 19 февраля, работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.
Погода в Керченском проливе
По данным министерства, погода в Керченском проливе во воскресенье благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 19 февраля ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, временами дождь, видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, температура воздуха +7…+9 градусов, температура воды в море +3…+4 градуса", - говорится в сообщении.
Как курсируют паромы
Работающие на линии паромы совокупно выполнили 2 174 рейса.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 19 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 87 542 пассажира, 67 659 единиц автотранспорта и 7 493 железнодорожных вагона", - рассказали в Минтрансе.
Двухдневный шторм в Крыму
В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с сильным ветром, порывы составят 17-22 метров в секунду. В МЧС предупредили, о риске возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
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