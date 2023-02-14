https://crimea.ria.ru/20230214/novye-prolety-krymskogo-mosta-polnostyu-zaasfaltirovany--rosavtodor--1126974405.html
Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор
Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор
Строители с опережением графика завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила во вторник пресс-служба Росавтодора. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T15:53
2023-02-14T15:53
2023-02-14T16:05
крымский мост
транспорт
крым
новости
новости крыма
общество
росавтодор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008970_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bf13eb83735b51ada2210ad84fb0c113.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Строители с опережением графика завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила во вторник пресс-служба Росавтодора.Как уточнили в пресс-службе, в ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку.Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне моста будет открыто до конца февраля.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал открытие проезда по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста в марте.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне. Надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста строители завершили 31 января.Все о ситуации на Крымском мосту читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20230211/putin-nagradil-mashinistov-za-podvig-na-krymskom-mostu-1126923170.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008970_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_612b8eed5d3a7671715e7969f56068bf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, крым, новости, новости крыма, общество, росавтодор
Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор
Росавтодор: асфальтирование новых пролетов Крымского моста досрочно завершено
15:53 14.02.2023 (обновлено: 16:05 14.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Строители с опережением графика завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила во вторник пресс-служба Росавтодора.
"Сегодня мостовики уложили финишный слой асфальтобетона на четырех новых пролетах автодорожной части Крымского моста. Работы выполнены с опережением графика", – рассказали в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, в ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку.
Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне моста будет открыто до конца февраля.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал открытие проезда по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста в марте.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го.
После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
Надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста строители завершили 31 января.