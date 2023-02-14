https://crimea.ria.ru/20230214/novye-prolety-krymskogo-mosta-polnostyu-zaasfaltirovany--rosavtodor--1126974405.html

Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор

Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор

Строители с опережением графика завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила во вторник пресс-служба Росавтодора. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T15:53

2023-02-14T15:53

2023-02-14T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Строители с опережением графика завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила во вторник пресс-служба Росавтодора.Как уточнили в пресс-службе, в ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку.Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне моста будет открыто до конца февраля.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал открытие проезда по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста в марте.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне. Надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста строители завершили 31 января.Все о ситуации на Крымском мосту читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20230211/putin-nagradil-mashinistov-za-podvig-na-krymskom-mostu-1126923170.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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