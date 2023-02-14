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Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор
Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор
Строители с опережением графика завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила во вторник пресс-служба Росавтодора. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T15:53
2023-02-14T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Строители с опережением графика завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила во вторник пресс-служба Росавтодора.Как уточнили в пресс-службе, в ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку.Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне моста будет открыто до конца февраля.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал открытие проезда по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста в марте.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне. Надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста строители завершили 31 января.Все о ситуации на Крымском мосту читайте по ссылке &gt;&gt;
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, новости, новости крыма, общество, росавтодор
Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор

Росавтодор: асфальтирование новых пролетов Крымского моста досрочно завершено

15:53 14.02.2023 (обновлено: 16:05 14.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Строители с опережением графика завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила во вторник пресс-служба Росавтодора.
"Сегодня мостовики уложили финишный слой асфальтобетона на четырех новых пролетах автодорожной части Крымского моста. Работы выполнены с опережением графика", – рассказали в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, в ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку.
Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне моста будет открыто до конца февраля.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал открытие проезда по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста в марте.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го.
После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
Надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста строители завершили 31 января.
Все о ситуации на Крымском мосту читайте по ссылке >>
Юрий Квашнин и Виктор Прошин
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