https://crimea.ria.ru/20230218/rost-prodolzhaetsya-kovidnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127063503.html

Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 231 случай заражения коронавирусом за сутки скончался один человек. Днем ранее болезнь подтвердилась у 121 пациента. РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T10:33

2023-02-18T10:33

2023-02-18T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 231 случай заражения коронавирусом за сутки скончался один человек. Днем ранее болезнь подтвердилась у 121 пациента. Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 39 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 025 положительных на COVID-19.За истекшие сутки госпитализированы девять человек, выздоровели 24 пациента. За время пандемии в больницах республики лечение проходили 62 926, справились с ковидом 204 617 крымчан.Летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 421.Сводка по СевастополюВ городе выявили 142 новых случая заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 92 лет."В ковидные стационары были госпитализированы девять человек. Выписаны 15 пациентов. На данный момент в больницах находится 102 пациента, из них 95 - с подтвержденным COVID-19", - уточняет правительство города.В севастопольских госпиталях развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели 98 726 человек, выздоровели 95 610.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDВ России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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