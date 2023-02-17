https://crimea.ria.ru/20230217/kak-v-sevastopole-otmetyat-den-zaschitnika-otechestva-1127035562.html

Как в Севастополе отметят День защитника Отечества

Как в Севастополе отметят День защитника Отечества - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Как в Севастополе отметят День защитника Отечества

Мероприятия по случаю Дня защитника Отечества пройдут в Севастополе на разных площадках, однако массовых уличных концертов не запланировано. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T08:36

2023-02-17T08:36

2023-02-17T08:36

севастополь

общество

новости крыма

праздники и памятные даты

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Мероприятия по случаю Дня защитника Отечества пройдут в Севастополе на разных площадках, однако массовых уличных концертов не запланировано. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, такое решение принято в связи с введенным в регионе "желтым" уровнем террористической опасноти и последними атаками беспилотников."Поэтому уличных концертов мы планировать не будем", – сказал Развожаев.Для военных и семей участников спецоперации празднование пройдет в закрытом формате. Не забудут и очередную годовщину начала Крымской весны в Севастополе."Конечно, мероприятия запланированы. Заранее не хотелось бы анонсировать – ближе к следующей неделе все анонсы локальные и точные, все приглашения будут доведены", – сказал Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробностиВзрыв на севере Крыма – что происходит в АрмянскеНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ

севастополь

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2023

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севастополь, общество, новости крыма, праздники и памятные даты, михаил развожаев