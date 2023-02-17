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Как в Севастополе отметят День защитника Отечества - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Как в Севастополе отметят День защитника Отечества
Как в Севастополе отметят День защитника Отечества - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Как в Севастополе отметят День защитника Отечества
Мероприятия по случаю Дня защитника Отечества пройдут в Севастополе на разных площадках, однако массовых уличных концертов не запланировано. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T08:36
2023-02-17T08:36
севастополь
общество
новости крыма
праздники и памятные даты
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Мероприятия по случаю Дня защитника Отечества пройдут в Севастополе на разных площадках, однако массовых уличных концертов не запланировано. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, такое решение принято в связи с введенным в регионе "желтым" уровнем террористической опасноти и последними атаками беспилотников."Поэтому уличных концертов мы планировать не будем", – сказал Развожаев.Для военных и семей участников спецоперации празднование пройдет в закрытом формате. Не забудут и очередную годовщину начала Крымской весны в Севастополе."Конечно, мероприятия запланированы. Заранее не хотелось бы анонсировать – ближе к следующей неделе все анонсы локальные и точные, все приглашения будут доведены", – сказал Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробностиВзрыв на севере Крыма – что происходит в АрмянскеНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, новости крыма, праздники и памятные даты, михаил развожаев
Как в Севастополе отметят День защитника Отечества

Развожаев: в Севастополе празднование 23 февраля пройдет без массовых концертов

08:36 17.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрафская пристань в Севастополе
Графская пристань в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Мероприятия по случаю Дня защитника Отечества пройдут в Севастополе на разных площадках, однако массовых уличных концертов не запланировано. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, такое решение принято в связи с введенным в регионе "желтым" уровнем террористической опасноти и последними атаками беспилотников.
"Поэтому уличных концертов мы планировать не будем", – сказал Развожаев.
Для военных и семей участников спецоперации празднование пройдет в закрытом формате. Не забудут и очередную годовщину начала Крымской весны в Севастополе.
"Конечно, мероприятия запланированы. Заранее не хотелось бы анонсировать – ближе к следующей неделе все анонсы локальные и точные, все приглашения будут доведены", – сказал Развожаев.
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СевастопольОбществоНовости КрымаПраздники и памятные датыМихаил Развожаев
 
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