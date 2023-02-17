https://crimea.ria.ru/20230217/glavnye-novosti-kryma-17-fevralya-1127060281.html

Главные новости Крыма: 17 февраля

Главные новости Крыма: 17 февраля - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Главные новости Крыма: 17 февраля

Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС. Ответ России на заявление Нуланд об ударах по Крыму. Оценка Аксенова Мюнхенской конференции по безопасности и... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T21:27

2023-02-17T21:27

2023-02-17T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС. Ответ России на заявление Нуланд об ударах по Крыму. Оценка Аксенова Мюнхенской конференции по безопасности и приглашенным на нее так называемым "представителям России". Сбор пострадавшим от землетрясения в Турции. Трехдневный шторм на полуострове. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымАтака беспилотников на СевастопольВозле Балаклавской ТЭС в Севастополе в пятницу утром сбили беспилотник, сообщили губернатор Михаил Развожаев. "Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет", - написал он в своем Telegram-канале.Что ответили в Крыму и в Москве на заявление Нуланд об ударах по полуостровуЗамгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "законными целями". В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Нуланд перестать подстрекать киевский режим и заняться неопознанными объектами, которые в больших количествах бороздят американское воздушное пространство.Дипломат также заверила, что Крым надежно защищен и отметила, что это заявление Нуланд в очередной раз подтверждает вовлеченность США в конфликт на Украине.По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, слова Нуланд - лишь попытка отвлечь внимание от надвигающейся катастрофы украинской армии в Артемовске. Высказывание представителя Госдепа также прокомментировал зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков, заявивший, что агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу. Аксенов высказался о приглашенных в Мюнхен "представителях" РоссииГлава Крыма Сергей Аксенов дал жесткую оценку Мюнхенской конференции по безопасности и приглашенным на нее так называемым "представителям России" – признанным в РФ иноагентами Михаилу Ходорковскому* и Гарри Каспарову*. Глава Крыма назвал их "беглыми русофобами", чьи персоналии давно вызывают у россиян "устойчивый рвотный рефлекс":При этом Аксенов предрек скорый крах выбранному Западом курсу и указал на неизбежность плачевных последствий не только для "организаторов конференции, но и всей Европы".Сбор пожертвований пострадавшим в ТурцииМусульмане Крыма в течение десяти дней пожертвовали более 2,7 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции. Все средства были переданы на счет посольства Турции в Российской Федерации.Сбор гуманитарной помощи был объявлен 7 февраля и продолжается до сих пор в мечетях региона. Также желающие могут перечислить деньги на счет Благотворительного фонда мусульман Крыма.Затяжной шторм надвигается на КрымДожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18, 19 и 20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, а в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного, западного ветра до 17-22 м/с", - сообщили в республиканском главке МЧС России.

https://crimea.ria.ru/20230217/v-sevastopole-zvuki-strelby-chto-proiskhodit--1127053231.html

https://crimea.ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-protiv-ssha-chto-posleduet-za-popytkoy-udarit-po-krymu-1127043281.html

https://crimea.ria.ru/20230217/zemletryasenie-v-krymu-mozhet-privesti-k-vybrosu-metana-v-more---uchenye-1127034115.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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