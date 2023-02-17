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Главные новости Крыма: 17 февраля - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Главные новости Крыма: 17 февраля
Главные новости Крыма: 17 февраля - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Главные новости Крыма: 17 февраля
Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС. Ответ России на заявление Нуланд об ударах по Крыму. Оценка Аксенова Мюнхенской конференции по безопасности и... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T21:27
2023-02-17T21:27
главное за день
новости крыма
крым
виктория нуланд
мария захарова
политика
владимир константинов
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС. Ответ России на заявление Нуланд об ударах по Крыму. Оценка Аксенова Мюнхенской конференции по безопасности и приглашенным на нее так называемым "представителям России". Сбор пострадавшим от землетрясения в Турции. Трехдневный шторм на полуострове. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымАтака беспилотников на СевастопольВозле Балаклавской ТЭС в Севастополе в пятницу утром сбили беспилотник, сообщили губернатор Михаил Развожаев. "Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет", - написал он в своем Telegram-канале.Что ответили в Крыму и в Москве на заявление Нуланд об ударах по полуостровуЗамгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "законными целями". В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Нуланд перестать подстрекать киевский режим и заняться неопознанными объектами, которые в больших количествах бороздят американское воздушное пространство.Дипломат также заверила, что Крым надежно защищен и отметила, что это заявление Нуланд в очередной раз подтверждает вовлеченность США в конфликт на Украине.По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, слова Нуланд - лишь попытка отвлечь внимание от надвигающейся катастрофы украинской армии в Артемовске. Высказывание представителя Госдепа также прокомментировал зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков, заявивший, что агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу. Аксенов высказался о приглашенных в Мюнхен "представителях" РоссииГлава Крыма Сергей Аксенов дал жесткую оценку Мюнхенской конференции по безопасности и приглашенным на нее так называемым "представителям России" – признанным в РФ иноагентами Михаилу Ходорковскому* и Гарри Каспарову*. Глава Крыма назвал их "беглыми русофобами", чьи персоналии давно вызывают у россиян "устойчивый рвотный рефлекс":При этом Аксенов предрек скорый крах выбранному Западом курсу и указал на неизбежность плачевных последствий не только для "организаторов конференции, но и всей Европы".Сбор пожертвований пострадавшим в ТурцииМусульмане Крыма в течение десяти дней пожертвовали более 2,7 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции. Все средства были переданы на счет посольства Турции в Российской Федерации.Сбор гуманитарной помощи был объявлен 7 февраля и продолжается до сих пор в мечетях региона. Также желающие могут перечислить деньги на счет Благотворительного фонда мусульман Крыма.Затяжной шторм надвигается на КрымДожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18, 19 и 20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, а в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного, западного ветра до 17-22 м/с", - сообщили в республиканском главке МЧС России.
https://crimea.ria.ru/20230217/v-sevastopole-zvuki-strelby-chto-proiskhodit--1127053231.html
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главное за день, новости крыма, крым, виктория нуланд, мария захарова, политика, владимир константинов, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, беспилотник, землетрясение в турции и сирии
Главные новости Крыма: 17 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления 17 февраля

21:27 17.02.2023
 
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкМоряк смотрит в бинокль на борту малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 "Орехово-Зуево" на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму
Моряк смотрит в бинокль на борту малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 Орехово-Зуево на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости . Andrey Stanavov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС. Ответ России на заявление Нуланд об ударах по Крыму. Оценка Аксенова Мюнхенской конференции по безопасности и приглашенным на нее так называемым "представителям России". Сбор пострадавшим от землетрясения в Турции. Трехдневный шторм на полуострове.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Атака беспилотников на Севастополь

Возле Балаклавской ТЭС в Севастополе в пятницу утром сбили беспилотник, сообщили губернатор Михаил Развожаев.
"Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
16:33
В Севастополе звуки стрельбы: что происходит

Что ответили в Крыму и в Москве на заявление Нуланд об ударах по полуострову

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "законными целями".
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Нуланд перестать подстрекать киевский режим и заняться неопознанными объектами, которые в больших количествах бороздят американское воздушное пространство.
Дипломат также заверила, что Крым надежно защищен и отметила, что это заявление Нуланд в очередной раз подтверждает вовлеченность США в конфликт на Украине.
По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, слова Нуланд - лишь попытка отвлечь внимание от надвигающейся катастрофы украинской армии в Артемовске.
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
13:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
Спецоперация против США: что последует за попыткой ударить по Крыму
Высказывание представителя Госдепа также прокомментировал зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков, заявивший, что агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу.

Аксенов высказался о приглашенных в Мюнхен "представителях" России

Глава Крыма Сергей Аксенов дал жесткую оценку Мюнхенской конференции по безопасности и приглашенным на нее так называемым "представителям России" – признанным в РФ иноагентами Михаилу Ходорковскому* и Гарри Каспарову*. Глава Крыма назвал их "беглыми русофобами", чьи персоналии давно вызывают у россиян "устойчивый рвотный рефлекс":
"Ничего, что подобные фортели полностью уничтожают и без того подмоченную репутацию некогда авторитетного форума. Это не волнует ни самих самозванцев, ни их хозяев", – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Аксенов предрек скорый крах выбранному Западом курсу и указал на неизбежность плачевных последствий не только для "организаторов конференции, но и всей Европы".

Сбор пожертвований пострадавшим в Турции

Мусульмане Крыма в течение десяти дней пожертвовали более 2,7 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции. Все средства были переданы на счет посольства Турции в Российской Федерации.
Сбор гуманитарной помощи был объявлен 7 февраля и продолжается до сих пор в мечетях региона. Также желающие могут перечислить деньги на счет Благотворительного фонда мусульман Крыма.
НИС Профессор Водяницкий в акватории Карадага
19:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

Затяжной шторм надвигается на Крым

Дожди, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18, 19 и 20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, а в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного, западного ветра до 17-22 м/с", - сообщили в республиканском главке МЧС России.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымВиктория НуландМария ЗахароваПолитикаВладимир КонстантиновСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольБеспилотникЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
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22:58Главные новости и заявления дня: 17 февраля
22:16Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров
21:45На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов
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21:06В Крыму оценили уровень безработицы
20:44Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма
20:23О чем говорил Зеленский в Мюнхене
20:02Расхождений в словах Блинкена и Нуланд об ударах по Крыму нет – политолог
19:41Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
19:21"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом 1:56
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