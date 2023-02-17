https://crimea.ria.ru/20230217/dozhdi-i-veter--prognoz-na-vykhodnye-dlya-kryma-1127051780.html

Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма

Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма

Дождливая и ветреная погода ожидается в Крыму в предстоящие выходные дни, однако столбики термометров будут подниматься до +10 градусов. Об этом сообщил ведущий РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T20:44

2023-02-17T20:44

2023-02-17T20:44

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

крымская погода

крым

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121777676_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_801ee888e73076bafba8b4512f7e6bd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дождливая и ветреная погода ожидается в Крыму в предстоящие выходные дни, однако столбики термометров будут подниматься до +10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье на полуострове также прогнозируется дождливая и ветреная погода. Однако температура воздуха по-прежнему будет превышать многолетнюю климатическую норму февраля."В течение суток будут лить дожди, но уже большей интенсивности. В ночные часы температура воздуха составит +3…8 градусов, днем те же +5…10 градусов. Будет дуть юго-западный ветер в порывах до 13 м/с. То есть на выходных температурный фон превысит климатическую норму", - добавил Тишковец.Следующая неделя стартует с ливней и холодного фронта. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться ниже нуля и местами пройдет мокрый снег, однако уже к выходным праздничным дням распогодится. По оценкам ФОБОС, с 23 по 26 февраля столбики термометров будут показывать до +10…15 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницуДожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной штормСочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом

https://crimea.ria.ru/20230217/dozhdi-sneg-i-silnyy-veter-v-krym-idet-zatyazhnoy-shtorm-1127042840.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, крым, новости, общество