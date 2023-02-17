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Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма
Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма
Дождливая и ветреная погода ожидается в Крыму в предстоящие выходные дни, однако столбики термометров будут подниматься до +10 градусов. Об этом сообщил ведущий РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T20:44
2023-02-17T20:44
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
крымская погода
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дождливая и ветреная погода ожидается в Крыму в предстоящие выходные дни, однако столбики термометров будут подниматься до +10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье на полуострове также прогнозируется дождливая и ветреная погода. Однако температура воздуха по-прежнему будет превышать многолетнюю климатическую норму февраля."В течение суток будут лить дожди, но уже большей интенсивности. В ночные часы температура воздуха составит +3…8 градусов, днем те же +5…10 градусов. Будет дуть юго-западный ветер в порывах до 13 м/с. То есть на выходных температурный фон превысит климатическую норму", - добавил Тишковец.Следующая неделя стартует с ливней и холодного фронта. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться ниже нуля и местами пройдет мокрый снег, однако уже к выходным праздничным дням распогодится. По оценкам ФОБОС, с 23 по 26 февраля столбики термометров будут показывать до +10…15 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницуДожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной штормСочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, крым, новости, общество
Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма

ФОБОС: в Крыму на выходных будет дождливо и тепло до +10 градусов

20:44 17.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дождливая и ветреная погода ожидается в Крыму в предстоящие выходные дни, однако столбики термометров будут подниматься до +10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В ночь на субботу осадки маловероятны, похолодает до 0…+5 градусов, однако уже в дневные часы Крым снова попадет под влияние циклона. Небо станет пасмурным, пройдут дожди, будет плотный ветер 5-10 м/с, порывами до 15 м/с. Температура воздуха по региону составит +5…10 градусов", - рассказал он.
В воскресенье на полуострове также прогнозируется дождливая и ветреная погода. Однако температура воздуха по-прежнему будет превышать многолетнюю климатическую норму февраля.
"В течение суток будут лить дожди, но уже большей интенсивности. В ночные часы температура воздуха составит +3…8 градусов, днем те же +5…10 градусов. Будет дуть юго-западный ветер в порывах до 13 м/с. То есть на выходных температурный фон превысит климатическую норму", - добавил Тишковец.
Следующая неделя стартует с ливней и холодного фронта. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться ниже нуля и местами пройдет мокрый снег, однако уже к выходным праздничным дням распогодится. По оценкам ФОБОС, с 23 по 26 февраля столбики термометров будут показывать до +10…15 градусов.
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