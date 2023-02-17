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Без воды останется часть Симферополя и жилмассив в Феодосии - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Без воды останется часть Симферополя и жилмассив в Феодосии
Без воды останется часть Симферополя и жилмассив в Феодосии - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Без воды останется часть Симферополя и жилмассив в Феодосии
Более 30 улиц в Симферополе и жилой массив в Феодосии в пятницу останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T11:11
2023-02-17T11:11
вода в крыму
вода крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
симферополь
феодосия
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Более 30 улиц в Симферополе и жилой массив в Феодосии в пятницу останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма"."17 февраля в связи с ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - сказано в сообщении.Так, в Симферопольском филиале воды не будет с 10:00 до 17:00 по улицам: Крымских Партизан, Дм. Ульянова, Очаковская, Батумская, Гражданская, Батурина, Трубаченко, Парковая, Лихого, Гражданская, Бахчисарайская, Субхи, Футболистов, Войкова, а также в переулках: Охотничий, Батумский, Оружейный. Кроме того, воды не будет в домах на прилегающих улицах и переулках.Также уточняется, что в Симферополе воду временно отключат по улицам: Элеваторная, Жигалиной, Украинская, Трансформаторная, Складская. Частично без воды окажутся улица Лексина, Индустриальная, Генерала Васильева и пер. Городской. Не будет воды в переулках: Элеваторный и Нижний."Силами филиала будет организован подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен дополнительно", - отметили в пресс-службе госпредприятия.В Феодосии временно отключат водоснабжение в – Челноковском массиве. Ориентировочно воды не будет до 17-00.Читайте также на РИА Новости КрымСтоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооруженияКрым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийКогда начнут строить новую станцию водоочистки в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Без воды останется часть Симферополя и жилмассив в Феодосии

Более 30 улиц в Симферополе и жилой массив в Феодосии пятницу останутся без воды

11:11 17.02.2023
 
© Pixabay / PublicDomainPicturesДуш
Душ
© Pixabay / PublicDomainPictures
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Более 30 улиц в Симферополе и жилой массив в Феодосии в пятницу останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".
"17 февраля в связи с ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - сказано в сообщении.
Так, в Симферопольском филиале воды не будет с 10:00 до 17:00 по улицам: Крымских Партизан, Дм. Ульянова, Очаковская, Батумская, Гражданская, Батурина, Трубаченко, Парковая, Лихого, Гражданская, Бахчисарайская, Субхи, Футболистов, Войкова, а также в переулках: Охотничий, Батумский, Оружейный. Кроме того, воды не будет в домах на прилегающих улицах и переулках.
Также уточняется, что в Симферополе воду временно отключат по улицам: Элеваторная, Жигалиной, Украинская, Трансформаторная, Складская. Частично без воды окажутся улица Лексина, Индустриальная, Генерала Васильева и пер. Городской. Не будет воды в переулках: Элеваторный и Нижний.
"Силами филиала будет организован подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен дополнительно", - отметили в пресс-службе госпредприятия.
В Феодосии временно отключат водоснабжение в – Челноковском массиве. Ориентировочно воды не будет до 17-00.
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