https://crimea.ria.ru/20230215/v-krymu-zadumali-postroit-muzey---otpravnuyu-tochku-ekskursiy-dlya-molodezhi-1126962368.html

В Крыму задумали построить музей - отправную точку экскурсий для молодежи

В Крыму задумали построить музей - отправную точку экскурсий для молодежи - РИА Новости Крым, 15.02.2023

В Крыму задумали построить музей - отправную точку экскурсий для молодежи

Организация в Крыму экскурсий для молодежи к историческим объектам станет массовой после того, как в республике появится новый комплекс, так называемый... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T07:57

2023-02-15T07:57

2023-02-15T07:57

крым

история

государственный совет рк (госсовет)

великая отечественная война

симферополь

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Организация в Крыму экскурсий для молодежи к историческим объектам станет массовой после того, как в республике появится новый комплекс, так называемый "центральный объект": тот, который можно было бы назвать главным, и вокруг которого организовывать не только экскурсионную, но и просветительскую работу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков.На проектирование и строительство этого объекта Госсоветом Крыма уже запрошены федеральные средства, сказал он. В конце прошлого года финансирование у президента России после своего доклада в рамках заседания оргкомитета "Победа" попросил глава парламента Крыма Владимир Константинов.Речь о так называемой третьей очереди комплекса "Концлагерь "Красный". Это рабочее название и непосредственно с концлагерем новый объект будет связывать только его местоположение – Мирновское сельское поселение Симферопольского района, подчеркнул Бобков.Он отметил, что место строительства выбрано с учетом удобной логистики."Это позволит людям, прилетающим в Симферополь или готовящимся к отъезду из Симферополя, заехать и в течение нескольких часов погрузиться в историю нашего полуострова и получить представление о всех исторических вехах и роли полуострова в истории великой России", – заметил он.Заместитель председателя Госсовета Крыма уверен: этот объект станет точкой притяжения всех гостей полуострова.Уже действующий мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный" в селе Мирное под Симферополем и сегодня популярен у молодежи. В прошлом году его, по словам спикера, посетили более 30 тысяч молодых людей, а это две трети ото всех посетителей. Пока основные визитеры - крымчане, отметил Бобков.На базе мемориала проходит вахта памяти и мероприятия, связанные с научно-историческими проектами. За год таких мероприятий прошло 120. Читайте также на РИА Новости Крым:Историю "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык В Крыму к 9 мая откроют новый мемориал жертвам нацистского концлагеря В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, государственный совет рк (госсовет), великая отечественная война, симферополь