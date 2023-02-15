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В Крыму задумали построить музей - отправную точку экскурсий для молодежи - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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В Крыму задумали построить музей - отправную точку экскурсий для молодежи
В Крыму задумали построить музей - отправную точку экскурсий для молодежи - РИА Новости Крым, 15.02.2023
В Крыму задумали построить музей - отправную точку экскурсий для молодежи
Организация в Крыму экскурсий для молодежи к историческим объектам станет массовой после того, как в республике появится новый комплекс, так называемый... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T07:57
2023-02-15T07:57
крым
история
государственный совет рк (госсовет)
великая отечественная война
симферополь
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Организация в Крыму экскурсий для молодежи к историческим объектам станет массовой после того, как в республике появится новый комплекс, так называемый "центральный объект": тот, который можно было бы назвать главным, и вокруг которого организовывать не только экскурсионную, но и просветительскую работу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков.На проектирование и строительство этого объекта Госсоветом Крыма уже запрошены федеральные средства, сказал он. В конце прошлого года финансирование у президента России после своего доклада в рамках заседания оргкомитета "Победа" попросил глава парламента Крыма Владимир Константинов.Речь о так называемой третьей очереди комплекса "Концлагерь "Красный". Это рабочее название и непосредственно с концлагерем новый объект будет связывать только его местоположение – Мирновское сельское поселение Симферопольского района, подчеркнул Бобков.Он отметил, что место строительства выбрано с учетом удобной логистики."Это позволит людям, прилетающим в Симферополь или готовящимся к отъезду из Симферополя, заехать и в течение нескольких часов погрузиться в историю нашего полуострова и получить представление о всех исторических вехах и роли полуострова в истории великой России", – заметил он.Заместитель председателя Госсовета Крыма уверен: этот объект станет точкой притяжения всех гостей полуострова.Уже действующий мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный" в селе Мирное под Симферополем и сегодня популярен у молодежи. В прошлом году его, по словам спикера, посетили более 30 тысяч молодых людей, а это две трети ото всех посетителей. Пока основные визитеры - крымчане, отметил Бобков.На базе мемориала проходит вахта памяти и мероприятия, связанные с научно-историческими проектами. За год таких мероприятий прошло 120. Читайте также на РИА Новости Крым:Историю "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык В Крыму к 9 мая откроют новый мемориал жертвам нацистского концлагеря В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня
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крым, история, государственный совет рк (госсовет), великая отечественная война, симферополь
В Крыму задумали построить музей - отправную точку экскурсий для молодежи

Бобков: Новый музей под Симферополем сделает исторический туризм в Крыму массовым

07:57 15.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал Концлагерь Красный
Мемориал Концлагерь Красный - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Организация в Крыму экскурсий для молодежи к историческим объектам станет массовой после того, как в республике появится новый комплекс, так называемый "центральный объект": тот, который можно было бы назвать главным, и вокруг которого организовывать не только экскурсионную, но и просветительскую работу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков.
На проектирование и строительство этого объекта Госсоветом Крыма уже запрошены федеральные средства, сказал он. В конце прошлого года финансирование у президента России после своего доклада в рамках заседания оргкомитета "Победа" попросил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Речь о так называемой третьей очереди комплекса "Концлагерь "Красный". Это рабочее название и непосредственно с концлагерем новый объект будет связывать только его местоположение – Мирновское сельское поселение Симферопольского района, подчеркнул Бобков.

"Речь не идет о продолжении темы, связанной с концлагерем... Официальное название будет совершенно другим. И это будет комплекс, который вберет в себя все страницы нашей героической, глубокой, духовной в том числе, истории нашего полуострова. И вот с момента его строительства мы получим тут точку, от которой подобные форматы работы будет легко организовать на территории полуострова", – пояснил Бобков.

Он отметил, что место строительства выбрано с учетом удобной логистики.
"Это позволит людям, прилетающим в Симферополь или готовящимся к отъезду из Симферополя, заехать и в течение нескольких часов погрузиться в историю нашего полуострова и получить представление о всех исторических вехах и роли полуострова в истории великой России", – заметил он.
Заместитель председателя Госсовета Крыма уверен: этот объект станет точкой притяжения всех гостей полуострова.
Уже действующий мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный" в селе Мирное под Симферополем и сегодня популярен у молодежи. В прошлом году его, по словам спикера, посетили более 30 тысяч молодых людей, а это две трети ото всех посетителей. Пока основные визитеры - крымчане, отметил Бобков.
На базе мемориала проходит вахта памяти и мероприятия, связанные с научно-историческими проектами. За год таких мероприятий прошло 120.
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