В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник
В Крыму водитель внедорожника вылетел на "встречку" и перевернулся
© МВД по Республике КрымДТП в Симферопольском районе Крыма, 15.02.2023
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На трассе в Симферопольском районе в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
По предварительным данным, авария произошла на автодороге "Граница с Украиной – Симферополь - Алушта - Ялта" в среду вечером.
"Вблизи с. Перевальное Симферопольского района водитель автомобиля "Шевроле Нива", двигаясь со стороны Ялты в сторону Симферополя, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Kia Rio", - говорится в сообщении ведомства.
На место ДТП выехала бригада скорой помощи. Водителям оказали медпомощь не месте, госпитализация не понадобилась.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
© МВД по Республике КрымДТП в Симферопольском районе Крыма, 15.02.2023
© МВД по Республике Крым
ДТП в Симферопольском районе Крыма, 15.02.2023
Опасная погода
На 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Холодный атмосферный фронт принес на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах, особенно на горных участках, сохраняется гололедица. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, а также возможном затруднении движения транспорта на дорогах.
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