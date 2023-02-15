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В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230215/v-krymu-na-gornoy-trasse-perevernulsya-vnedorozhnik-1127005568.html
В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник
В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник - РИА Новости Крым, 15.02.2023
В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник
На трассе в Симферопольском районе в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T20:15
2023-02-15T20:15
ситуация на дорогах крыма
происшествия
новости крыма
крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На трассе в Симферопольском районе в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По предварительным данным, авария произошла на автодороге "Граница с Украиной – Симферополь - Алушта - Ялта" в среду вечером.На место ДТП выехала бригада скорой помощи. Водителям оказали медпомощь не месте, госпитализация не понадобилась.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Опасная погодаНа 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Холодный атмосферный фронт принес на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах, особенно на горных участках, сохраняется гололедица. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, а также возможном затруднении движения транспорта на дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человекаВ Симферополе перевернулся "Ягуар"В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗа
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новости крыма, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, симферопольский район, мвд по республике крым, общество
В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник

В Крыму водитель внедорожника вылетел на "встречку" и перевернулся

20:15 15.02.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП в Симферопольском районе Крыма, 15.02.2023
ДТП в Симферопольском районе Крыма, 15.02.2023
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На трассе в Симферопольском районе в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
По предварительным данным, авария произошла на автодороге "Граница с Украиной – Симферополь - Алушта - Ялта" в среду вечером.
"Вблизи с. Перевальное Симферопольского района водитель автомобиля "Шевроле Нива", двигаясь со стороны Ялты в сторону Симферополя, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Kia Rio", - говорится в сообщении ведомства.
На место ДТП выехала бригада скорой помощи. Водителям оказали медпомощь не месте, госпитализация не понадобилась.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
© МВД по Республике КрымДТП в Симферопольском районе Крыма, 15.02.2023
ДТП в Симферопольском районе Крыма, 15.02.2023
© МВД по Республике Крым
ДТП в Симферопольском районе Крыма, 15.02.2023

Опасная погода

На 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Холодный атмосферный фронт принес на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах, особенно на горных участках, сохраняется гололедица. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, а также возможном затруднении движения транспорта на дорогах.
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