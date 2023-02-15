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В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник

В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник - РИА Новости Крым, 15.02.2023

В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник

На трассе в Симферопольском районе в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T20:15

2023-02-15T20:15

2023-02-15T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На трассе в Симферопольском районе в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По предварительным данным, авария произошла на автодороге "Граница с Украиной – Симферополь - Алушта - Ялта" в среду вечером.На место ДТП выехала бригада скорой помощи. Водителям оказали медпомощь не месте, госпитализация не понадобилась.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Опасная погодаНа 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Холодный атмосферный фронт принес на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах, особенно на горных участках, сохраняется гололедица. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, а также возможном затруднении движения транспорта на дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человекаВ Симферополе перевернулся "Ягуар"В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗа

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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