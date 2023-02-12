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В Симферополе перевернулся "Ягуар" - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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В Симферополе перевернулся "Ягуар"
В Симферополе перевернулся "Ягуар" - РИА Новости Крым, 12.02.2023
В Симферополе перевернулся "Ягуар"
В Симферополе после ДТП перевернулся автомобиль марки Jaguar, водитель иномарки с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T14:44
2023-02-12T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе после ДТП перевернулся автомобиль марки Jaguar, водитель иномарки с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье около 11 часов утра на улице Футболистов. По предварительным данным, водитель "Ягуара" столкнулся на встречке с автомобилем Opel Vectra."После водитель автомобиля "Ягуар" продолжил движение по ул. Футболистов и допустил наезд на дерево с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия автовладелец получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погибВ Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗаВыехала на встречку под КамАЗ: в ДТП под Симферополем пострадали двое
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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В Симферополе перевернулся "Ягуар"

МВД по Крыму: в Симферополе водитель "Ягуара" устроил ДТП, влетел в дерево и перевернулся

14:44 12.02.2023 (обновлено: 14:47 12.02.2023)
 
© МВД по Республике КрымНа улице Футболистов в Симферополе перевернулся автомобиль "Ягуар"
На улице Футболистов в Симферополе перевернулся автомобиль Ягуар
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе после ДТП перевернулся автомобиль марки Jaguar, водитель иномарки с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье около 11 часов утра на улице Футболистов. По предварительным данным, водитель "Ягуара" столкнулся на встречке с автомобилем Opel Vectra.
© МВД по Республике КрымДТП с участием автомобиля "Ягуар" и "Опель Вектра" в Симферополе
ДТП с участием автомобиля Ягуар и Опель Вектра в Симферополе
© МВД по Республике Крым
ДТП с участием автомобиля "Ягуар" и "Опель Вектра" в Симферополе
"После водитель автомобиля "Ягуар" продолжил движение по ул. Футболистов и допустил наезд на дерево с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия автовладелец получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
© МВД по Республике КрымНа улице Футболистов в Симферополе перевернулся автомобиль "Ягуар"
На улице Футболистов в Симферополе перевернулся автомобиль Ягуар
© МВД по Республике Крым
На улице Футболистов в Симферополе перевернулся автомобиль "Ягуар"
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