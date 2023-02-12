https://crimea.ria.ru/20230212/v-simferopole-perevernulsya-yaguar-1126931712.html

В Симферополе перевернулся "Ягуар"

В Симферополе перевернулся "Ягуар" - РИА Новости Крым, 12.02.2023

В Симферополе перевернулся "Ягуар"

В Симферополе после ДТП перевернулся автомобиль марки Jaguar, водитель иномарки с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T14:44

2023-02-12T14:44

2023-02-12T14:47

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

происшествия

дтп

дтп в крыму и севастополе

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

мвд по республике крым

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0c/1126931341_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_1c40f897fae872eb2f246038a4d4cafe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе после ДТП перевернулся автомобиль марки Jaguar, водитель иномарки с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье около 11 часов утра на улице Футболистов. По предварительным данным, водитель "Ягуара" столкнулся на встречке с автомобилем Opel Vectra."После водитель автомобиля "Ягуар" продолжил движение по ул. Футболистов и допустил наезд на дерево с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия автовладелец получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погибВ Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗаВыехала на встречку под КамАЗ: в ДТП под Симферополем пострадали двое

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, общество, новости крыма