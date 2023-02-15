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Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО
Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО
Юные сумоисты из Крыма заняли призовые места в Первенстве Южного Федерального округа. Состязания прошли в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T08:46
2023-02-15T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Юные сумоисты из Крыма заняли призовые места в Первенстве Южного Федерального округа. Состязания прошли в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта.Крымчане привезли домой восемь золотых и столько же серебрянных медалей, а также шесть бронзовых. Первое место досталось Апти Эльнуру, Ерохину Олегу, Домашенко Марие, Ибрагимовой Фериде, Гареевой Зарине, Урунову Тимуру, Костюку Мидат, Панкову Артуру. Второе место заняли Дудоров Степан, Чханов Богдан, Малков Егор, Шестак София, Хотинец Мария, Копычев Даниил, Усеинов Али, Шерефединов Эрнес. Бронзу "взяли" Смбатян Эдгар, Терехин Богдан, Ровинский Максим, Унтура Константин, Шерефединов Алим, Шерефединов Эрнес, уточнили в ведомстве.Первенство Южного Федерального округа по сумо прошло среди юношей и девушек до 15 и до 19 лет. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, а также из Ростовской области и Адыгеи.Ранее победителями чемпионата ЮФО стали крымские легкоатлеты. Читайте также в РИА Новости Крым:Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбеЛегкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФОВ Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024
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спорт, крым, краснодар, общество, новости
Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО

Крымские сумоисты привезли 22 призовые медали с Первенства Южного федерального округа

08:46 15.02.2023
 
© Фото ГБУ ДО РК "Спортивная школа №7"Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО в Краснодаре
Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО в Краснодаре
© Фото ГБУ ДО РК "Спортивная школа №7"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Юные сумоисты из Крыма заняли призовые места в Первенстве Южного Федерального округа. Состязания прошли в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта.
Крымчане привезли домой восемь золотых и столько же серебрянных медалей, а также шесть бронзовых.
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Первое место досталось Апти Эльнуру, Ерохину Олегу, Домашенко Марие, Ибрагимовой Фериде, Гареевой Зарине, Урунову Тимуру, Костюку Мидат, Панкову Артуру. Второе место заняли Дудоров Степан, Чханов Богдан, Малков Егор, Шестак София, Хотинец Мария, Копычев Даниил, Усеинов Али, Шерефединов Эрнес. Бронзу "взяли" Смбатян Эдгар, Терехин Богдан, Ровинский Максим, Унтура Константин, Шерефединов Алим, Шерефединов Эрнес, уточнили в ведомстве.
Первенство Южного Федерального округа по сумо прошло среди юношей и девушек до 15 и до 19 лет. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, а также из Ростовской области и Адыгеи.
Ранее победителями чемпионата ЮФО стали крымские легкоатлеты.
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