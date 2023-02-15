https://crimea.ria.ru/20230215/sumoisty-iz-kryma-pobedili-v-pervenstve-yufo-1126983132.html

Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО

Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО

Юные сумоисты из Крыма заняли призовые места в Первенстве Южного Федерального округа. Состязания прошли в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T08:46

2023-02-15T08:46

2023-02-15T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Юные сумоисты из Крыма заняли призовые места в Первенстве Южного Федерального округа. Состязания прошли в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта.Крымчане привезли домой восемь золотых и столько же серебрянных медалей, а также шесть бронзовых. Первое место досталось Апти Эльнуру, Ерохину Олегу, Домашенко Марие, Ибрагимовой Фериде, Гареевой Зарине, Урунову Тимуру, Костюку Мидат, Панкову Артуру. Второе место заняли Дудоров Степан, Чханов Богдан, Малков Егор, Шестак София, Хотинец Мария, Копычев Даниил, Усеинов Али, Шерефединов Эрнес. Бронзу "взяли" Смбатян Эдгар, Терехин Богдан, Ровинский Максим, Унтура Константин, Шерефединов Алим, Шерефединов Эрнес, уточнили в ведомстве.Первенство Южного Федерального округа по сумо прошло среди юношей и девушек до 15 и до 19 лет. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, а также из Ростовской области и Адыгеи.Ранее победителями чемпионата ЮФО стали крымские легкоатлеты. Читайте также в РИА Новости Крым:Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбеЛегкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФОВ Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, крым, краснодар, общество, новости