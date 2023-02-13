https://crimea.ria.ru/20230213/kak-krymchane-vystupili-na-chempionate-rossii-po-greko-rimskoy-borbe-1126962216.html

Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбе

Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбе - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбе

На Чемпионате России по греко-римской борьбе крымские спортсмены завоевали три медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T21:38

2023-02-13T21:38

2023-02-13T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. На Чемпионате России по греко-римской борьбе крымские спортсмены завоевали три медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым.Чемпионат России по греко-римской борьбе проходил в Уфе, собрав 320 спортсменов из 53 субъектов страны.Как сообщалось ранее, юные симферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия.В соревнованиях состязались более 300 спортсменов из 30 команд. Борцы представляли 15 регионов страны: Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Карачаево-Черкесскую республику, Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Калмыкию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию, Югру, Архангельскую и Московскую области. Турнир проходил в Черкесске с 17 по 19 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоЛегкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФОЮные крымские борцы привезли победу с турнира в Черкесске

https://crimea.ria.ru/20230213/ministr-sporta-kryma-gotovitsya-podtverdit-zolotoy-znachok-gto-1126957780.html

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спорт, новости крыма, крым, греко-римская борьба, эмин сефершаев, рафаэль юнусов, мавлуд ризманов