Рейтинг@Mail.ru
Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбе - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230213/kak-krymchane-vystupili-na-chempionate-rossii-po-greko-rimskoy-borbe-1126962216.html
Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбе
Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбе - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбе
На Чемпионате России по греко-римской борьбе крымские спортсмены завоевали три медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T21:38
2023-02-13T21:38
спорт
новости крыма
крым
греко-римская борьба
эмин сефершаев
рафаэль юнусов
мавлуд ризманов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126962094_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_035692ef85c6f2e684583bf33d7d853b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. На Чемпионате России по греко-римской борьбе крымские спортсмены завоевали три медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым.Чемпионат России по греко-римской борьбе проходил в Уфе, собрав 320 спортсменов из 53 субъектов страны.Как сообщалось ранее, юные симферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия.В соревнованиях состязались более 300 спортсменов из 30 команд. Борцы представляли 15 регионов страны: Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Карачаево-Черкесскую республику, Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Калмыкию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию, Югру, Архангельскую и Московскую области. Турнир проходил в Черкесске с 17 по 19 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоЛегкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФОЮные крымские борцы привезли победу с турнира в Черкесске
https://crimea.ria.ru/20230213/ministr-sporta-kryma-gotovitsya-podtverdit-zolotoy-znachok-gto-1126957780.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126962094_2:0:802:600_1920x0_80_0_0_0b5241994955e6d75b9bb0b1ba9eb23c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, новости крыма, крым, греко-римская борьба, эмин сефершаев, рафаэль юнусов, мавлуд ризманов
Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбе

Крымчане привезли три медали с Чемпионата России по греко-римской борьбе

21:38 13.02.2023
 
© Федерация спортивной борьбы Республики КрымКрымчане привезли три медали с Чемпионата России по греко-римской борьбе
Крымчане привезли три медали с Чемпионата России по греко-римской борьбе
© Федерация спортивной борьбы Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. На Чемпионате России по греко-римской борьбе крымские спортсмены завоевали три медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым.
"Серебряными призерами чемпионата стали мастера спорта международного класса Эмин Сефершаев (до 60 кг) из Симферополя и Рафаэль Юнусов (до 82 кг) из Севастополя. "Бронзу" завоевал представляющий в параллельном зачете Севастополь мастер спорта Мавлуд Ризманов (до 55 кг)", - говорится в сообщении.
Чемпионат России по греко-римской борьбе проходил в Уфе, собрав 320 спортсменов из 53 субъектов страны.
Как сообщалось ранее, юные симферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия.
В соревнованиях состязались более 300 спортсменов из 30 команд. Борцы представляли 15 регионов страны: Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Карачаево-Черкесскую республику, Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Калмыкию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию, Югру, Архангельскую и Московскую области. Турнир проходил в Черкесске с 17 по 19 января.
Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
17:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО
Читайте также на РИА Новости Крым:
Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбо
Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО
Юные крымские борцы привезли победу с турнира в Черкесске
 
СпортНовости КрымаКрымГреко-римская борьбаЭмин СефершаевРафаэль ЮнусовМавлуд Ризманов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:12Главные новости и заявления дня: 13 февраля
21:57Французов призвали немедленно покинуть Беларусь
21:38Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбе
21:15Главные новости Крыма: 13 февраля
20:53Крым обновил рекорд потребления электроэнергии
20:25В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом
20:19В Румынии произошло сильное землетрясение
19:48Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек
19:35Астролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре
18:57Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров
18:36Новая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережье
18:20Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма
18:04ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области
17:47Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО
17:19Село в Курской области попало под обстрел ВСУ
17:02Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
16:54Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очереди
16:49Замком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов
16:21В Крыму работника детского лагеря арестовали за развращение детей
16:13Крымчанина обвиняют в поджоге пшеницы на 40 миллионов
Лента новостейМолния