https://crimea.ria.ru/20230214/s-chego-nachinaetsya-lyubov-k-sebe--ekspert-1126958240.html

С чего начинается любовь к себе – эксперт

С чего начинается любовь к себе – эксперт - РИА Новости Крым, 14.02.2023

С чего начинается любовь к себе – эксперт

Человек относится к себе хорошо, если он понимает природу собственных поступков и не ставит себе условий. Такое мнение в Международный день любви к себе... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T08:50

2023-02-14T08:50

2023-02-14T08:50

радио "спутник в крыму"

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Виктория Витковская, фитнес-коуч, наставник, тренер Виктория Витковская, фитнес-коуч, наставник, тренер audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Человек относится к себе хорошо, если он понимает природу собственных поступков и не ставит себе условий. Такое мнение в Международный день любви к себе озвучила фитнес-коуч и наставник Виктория Витковская в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Витковской, современные люди чаще относятся к себе плохо, нежели хорошо. Это особенно заметно по молодежи и проявляется в обесценивании собственных достижений, сравнении с окружающими.Кроме того, многие заботятся о себе по остаточному принципу, ставя на первый план потребности и организацию жизни окружающих."Когда человек уважает себя, понимает, что у него есть собственное достоинство, что он не идеален и все также не идеальны, как и он, начинается постепенная, пошаговая работа, внутренний диалог и узнавание себя", - констатировала эксперт.Так по словам Витковской, хорошее отношение определяется жизнью безо всяких условий по отношению к себе. Например, девушка считает, что будет больше любить себя, когда выучит испанский язык или сбросит несколько лишних килограммов. По мнению фитнес-коуча, любые внешние изменения идут вслед за внутренними.Точкой роста по словам эксперта является момент, когда вместо критики и жалости к себе человек вступает в открытый внутренний диалог, разбирается в причинах своего поведения или проблем.Читайте также на РИА Новости Крым:Островок себялюбия посреди зимы: как справиться с хандройПсихолог назвал 10 принципов свободного человекаБояться – нормально: как принять и победить свои страхи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Возможно ли обучить искусственный интеллект эмоциям: мнение крымских ученных Возможно ли обучить искусственный интеллект эмоциям: мнение крымских ученных 2023-02-14T08:50 true PT2M25S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, психология, зож, общество