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С чего начинается любовь к себе – эксперт - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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С чего начинается любовь к себе – эксперт
С чего начинается любовь к себе – эксперт - РИА Новости Крым, 14.02.2023
С чего начинается любовь к себе – эксперт
Человек относится к себе хорошо, если он понимает природу собственных поступков и не ставит себе условий. Такое мнение в Международный день любви к себе... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T08:50
2023-02-14T08:50
радио "спутник в крыму"
новости
психология
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Виктория Витковская, фитнес-коуч, наставник, тренер
Виктория Витковская, фитнес-коуч, наставник, тренер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Человек относится к себе хорошо, если он понимает природу собственных поступков и не ставит себе условий. Такое мнение в Международный день любви к себе озвучила фитнес-коуч и наставник Виктория Витковская в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Витковской, современные люди чаще относятся к себе плохо, нежели хорошо. Это особенно заметно по молодежи и проявляется в обесценивании собственных достижений, сравнении с окружающими.Кроме того, многие заботятся о себе по остаточному принципу, ставя на первый план потребности и организацию жизни окружающих."Когда человек уважает себя, понимает, что у него есть собственное достоинство, что он не идеален и все также не идеальны, как и он, начинается постепенная, пошаговая работа, внутренний диалог и узнавание себя", - констатировала эксперт.Так по словам Витковской, хорошее отношение определяется жизнью безо всяких условий по отношению к себе. Например, девушка считает, что будет больше любить себя, когда выучит испанский язык или сбросит несколько лишних килограммов. По мнению фитнес-коуча, любые внешние изменения идут вслед за внутренними.Точкой роста по словам эксперта является момент, когда вместо критики и жалости к себе человек вступает в открытый внутренний диалог, разбирается в причинах своего поведения или проблем.Читайте также на РИА Новости Крым:Островок себялюбия посреди зимы: как справиться с хандройПсихолог назвал 10 принципов свободного человекаБояться – нормально: как принять и победить свои страхи
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РИА Новости Крым
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Возможно ли обучить искусственный интеллект эмоциям: мнение крымских ученных
Возможно ли обучить искусственный интеллект эмоциям: мнение крымских ученных
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новости, психология, зож, общество
С чего начинается любовь к себе – эксперт

Тренер Витковская рассказала о принципах хорошего отношения к себе

08:50 14.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРисунок на мокром морском песке
Рисунок на мокром морском песке - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Человек относится к себе хорошо, если он понимает природу собственных поступков и не ставит себе условий. Такое мнение в Международный день любви к себе озвучила фитнес-коуч и наставник Виктория Витковская в эфире радио "Спутник в Крыму".
Виктория Витковская, фитнес-коуч, наставник, тренер
08:50
По словам Витковской, современные люди чаще относятся к себе плохо, нежели хорошо. Это особенно заметно по молодежи и проявляется в обесценивании собственных достижений, сравнении с окружающими.

"Принижение себя во всем. Ну закончила вуз, ну и что, ну купила себе представительский автомобиль, ну и что, все же так могут, - пояснила Витковская. - Очень частый вариант – "у других все получается, у меня ничего не получается", хотя уже в активе этого человека достаточно много действий, достоинств, дел, которые он завершил".

Кроме того, многие заботятся о себе по остаточному принципу, ставя на первый план потребности и организацию жизни окружающих.
"Когда человек уважает себя, понимает, что у него есть собственное достоинство, что он не идеален и все также не идеальны, как и он, начинается постепенная, пошаговая работа, внутренний диалог и узнавание себя", - констатировала эксперт.
Так по словам Витковской, хорошее отношение определяется жизнью безо всяких условий по отношению к себе. Например, девушка считает, что будет больше любить себя, когда выучит испанский язык или сбросит несколько лишних килограммов. По мнению фитнес-коуча, любые внешние изменения идут вслед за внутренними.

"Если вы хотите хорошо к себе относиться, то перестаньте ставить себе какие-то дурацкие условия, – посоветовала Витковская, – Работа над принятием себя ничего общего не имеет с дрессурой. Любовь к себе – это когда вы перестаете бороться с собой, узнаете себя и пытаетесь понять".

Точкой роста по словам эксперта является момент, когда вместо критики и жалости к себе человек вступает в открытый внутренний диалог, разбирается в причинах своего поведения или проблем.
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