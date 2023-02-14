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Главные новости и заявления дня: 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Главные новости и заявления дня: 14 февраля
Главные новости и заявления дня: 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Главные новости и заявления дня: 14 февраля
Киев готовит новую провокацию против России на Чернобыльской АЭС. Эрдоган сравнил землетрясение в Турции с мощностью 500 атомных бомб. Завершение работы МЧС... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T22:06
2023-02-14T22:06
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новости
турция
сво
землетрясение в турции и сирии
происшествия
министерство обороны рф
артемовск
сша
молдавия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Киев готовит новую провокацию против России на Чернобыльской АЭС. Эрдоган сравнил землетрясение в Турции с мощностью 500 атомных бомб. Завершение работы МЧС России в Сирии и Турции. Усиление защиты объектов транспорта и топливно-энергетического комплекса в РФ из-за посягательств со стороны Украины. Обстановка под Артемовском. Молдавия дважды за сутки изменила статус воздушного пространства.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясение в Турции: день 8После разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции из-под завалов спасли восемь тысяч человек, число жертв достигло 35 418 человек, пострадавших более 105 тысяч.По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясения 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя землетрясение в Эрзинджане в 1939 году, когда погибли около 33 тысяч человек."С учетом городов, где ощущались толчки, в целом затронуты катастрофой почти 20 миллионов человек. По словам ученых, высвобожденная землетрясениями энергия равна мощности 500 атомных бомб", - сказал Эрдоган в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита, который проходит в эти дни в Дубае.Вместе с тем, во вторник, 14 февраля, по решению президента Владимира Путина, группировка МЧС России завершает работы в зоне чрезвычайной ситуации, сотрудники возвращаются домой.Защита объектов транспорта и ТЭКВ ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. Кроме того, по данным Национального антитеррористического комитета, киевский режим усилил пропагандистскую кампанию, нацеленную на радикализацию населения, вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность.На фоне этого в НАК видят необходимость в усилении "антитеррористической защищенности объектов". В частности, речь идет об объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса. Также комитет намерен активизировать профилактическую работу с населением с целью не допустить вовлечения граждан в террористическую деятельность.Обстановка под АртемовскомВрио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об ожесточенных боях в районе Парасковиевки под Артемовском. Взятие этого населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских войск в Артемовске, считает он. Серьезные бои идут и на юго-восточной части Угледара, у российских сил есть определенные успехи, добавил Пушилин.По его словам, "пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя".При этом представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что отступление украинских военных из Артемовска (Бахмута) не окажет стратегического влияния на исход конфликта.Воздушное пространство над Молдавией Во вторник, 14 февраля, Молдавия дважды меняла статус воздушного пространства над страной. Днем власти закрыли воздушное пространство, запланированные рейсы отменили. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Air Moldova. Спустя три часа после принятия решения, воздушное пространство вновь открыли. Об этом сообщили уже в управлении гражданской авиации Молдавии.О причинах "закрытия неба" не сообщалось, комментариев от властей страны не поступало.Провокация на Чернобыльской АЭСМежведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, действующий при Минобороны РФ, заявил, что власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России."Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие "весомые доказательства", якобы подтверждающие, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины", - говорится в заявлении.Главной целью провокации является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской "формулы мира" и инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины", отметили в гумштабе.
https://crimea.ria.ru/20230214/chislo-zhertv-zemletryaseniy-v-turtsii-prevysilo-35-tysyach-chelovek--erdogan-1126981497.html
https://crimea.ria.ru/20230214/pushilin-rasskazal-ob-ozhestochennykh-boyakh-pod-artemovskom-1126971812.html
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артемовск
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главное за день, новости, турция, сво, землетрясение в турции и сирии, происшествия, министерство обороны рф, артемовск, сша, молдавия, в мире
Главные новости и заявления дня: 14 февраля

Главные события и заявления вторника, 14 февраля

22:06 14.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрофейная подбитая техника ВСУ
Трофейная подбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Киев готовит новую провокацию против России на Чернобыльской АЭС. Эрдоган сравнил землетрясение в Турции с мощностью 500 атомных бомб. Завершение работы МЧС России в Сирии и Турции. Усиление защиты объектов транспорта и топливно-энергетического комплекса в РФ из-за посягательств со стороны Украины. Обстановка под Артемовском. Молдавия дважды за сутки изменила статус воздушного пространства.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Землетрясение в Турции: день 8
После разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции из-под завалов спасли восемь тысяч человек, число жертв достигло 35 418 человек, пострадавших более 105 тысяч.
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясения 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя землетрясение в Эрзинджане в 1939 году, когда погибли около 33 тысяч человек.
"С учетом городов, где ощущались толчки, в целом затронуты катастрофой почти 20 миллионов человек. По словам ученых, высвобожденная землетрясениями энергия равна мощности 500 атомных бомб", - сказал Эрдоган в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита, который проходит в эти дни в Дубае.
Вместе с тем, во вторник, 14 февраля, по решению президента Владимира Путина, группировка МЧС России завершает работы в зоне чрезвычайной ситуации, сотрудники возвращаются домой.
Последствия разрушительных землетрясений в Турции
20:36
Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган
Защита объектов транспорта и ТЭК
В ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. Кроме того, по данным Национального антитеррористического комитета, киевский режим усилил пропагандистскую кампанию, нацеленную на радикализацию населения, вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность.
На фоне этого в НАК видят необходимость в усилении "антитеррористической защищенности объектов". В частности, речь идет об объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса. Также комитет намерен активизировать профилактическую работу с населением с целью не допустить вовлечения граждан в террористическую деятельность.
Обстановка под Артемовском
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об ожесточенных боях в районе Парасковиевки под Артемовском. Взятие этого населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских войск в Артемовске, считает он. Серьезные бои идут и на юго-восточной части Угледара, у российских сил есть определенные успехи, добавил Пушилин.
По его словам, "пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя".
При этом представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что отступление украинских военных из Артемовска (Бахмута) не окажет стратегического влияния на исход конфликта.
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14:08
Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском
Воздушное пространство над Молдавией
Во вторник, 14 февраля, Молдавия дважды меняла статус воздушного пространства над страной. Днем власти закрыли воздушное пространство, запланированные рейсы отменили. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Air Moldova. Спустя три часа после принятия решения, воздушное пространство вновь открыли. Об этом сообщили уже в управлении гражданской авиации Молдавии.
О причинах "закрытия неба" не сообщалось, комментариев от властей страны не поступало.
Провокация на Чернобыльской АЭС
Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, действующий при Минобороны РФ, заявил, что власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России.
"Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие "весомые доказательства", якобы подтверждающие, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины", - говорится в заявлении.
Главной целью провокации является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской "формулы мира" и инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины", отметили в гумштабе.
 
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Заголовок открываемого материала
22:06Главные новости и заявления дня: 14 февраля
21:59Работа на опережение: как избежать повторения трагедии в Турции
21:43Влюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб
21:21Главные новости Крыма: 14 февраля
21:02На Украине отменят 8 Марта и День Победы
20:4114 февраля - опасный день для отношений
20:36Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган
20:24В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска
19:53Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма
19:42Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяек
19:3710 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев
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