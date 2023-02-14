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Воздушное пространство Молдавии вновь открыто

Воздушное пространство Молдавии вновь открыто - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Воздушное пространство Молдавии вновь открыто

Воздушное пространство над Молдавией вновь открыто спустя три часа после принятия решения о его закрытии. Об этом сообщило управление гражданской авиации... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T16:48

2023-02-14T16:48

2023-02-14T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Воздушное пространство над Молдавией вновь открыто спустя три часа после принятия решения о его закрытии. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны."Межведомственной комиссией по управлению воздушным пространством 14 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в 11:24 (12:24 по Москве – ред.) было выпущено уведомление о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова. В 14:47 (15:47 мск – ред.) воздушное пространство было вновь открыто", – рассказали в ведомстве.О причинах временного закрытия воздушного пространства управление не сообщило.Во вторник власти Молдавии закрыли воздушное пространство, расписание авиарейсов претерпело изменения.Официальные власти пока не назвали причин этого решения.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, в мире, новости, общество