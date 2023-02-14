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Воздушное пространство Молдавии вновь открыто
Воздушное пространство Молдавии вновь открыто - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Воздушное пространство Молдавии вновь открыто
Воздушное пространство над Молдавией вновь открыто спустя три часа после принятия решения о его закрытии. Об этом сообщило управление гражданской авиации... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T16:48
2023-02-14T16:48
2023-02-14T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Воздушное пространство над Молдавией вновь открыто спустя три часа после принятия решения о его закрытии. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны."Межведомственной комиссией по управлению воздушным пространством 14 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в 11:24 (12:24 по Москве – ред.) было выпущено уведомление о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова. В 14:47 (15:47 мск – ред.) воздушное пространство было вновь открыто", – рассказали в ведомстве.О причинах временного закрытия воздушного пространства управление не сообщило.Во вторник власти Молдавии закрыли воздушное пространство, расписание авиарейсов претерпело изменения.Официальные власти пока не назвали причин этого решения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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молдавия, в мире, новости, общество
Воздушное пространство Молдавии вновь открыто
Управление гражданской авиации Молдавии: воздушное пространство над страной вновь открыто
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Воздушное пространство над Молдавией вновь открыто спустя три часа после принятия решения о его закрытии. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны.
"Межведомственной комиссией по управлению воздушным пространством 14 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в 11:24 (12:24 по Москве – ред.) было выпущено уведомление о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова. В 14:47 (15:47 мск – ред.) воздушное пространство было вновь открыто", – рассказали в ведомстве.
О причинах временного закрытия воздушного пространства управление не сообщило.
Во вторник власти Молдавии закрыли воздушное пространство
, расписание авиарейсов претерпело изменения.
Официальные власти пока не назвали причин этого решения.