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Главные новости и заявления дня: 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Главные новости и заявления дня: 13 февраля
Главные новости и заявления дня: 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Главные новости и заявления дня: 13 февраля
Землетрясение вблизи Курильских островов. Вербовка боевиков для терактов в России и СНГ. Новая волна мобилизации в России. Российская армия освободила еще один... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T22:12
2023-02-13T22:12
главное за день
россия
в мире
всу (вооруженные силы украины)
сво
частичная мобилизация
землетрясение
служба внешней разведки (свр)
безопасность
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение вблизи Курильских островов. Вербовка боевиков для терактов в России и СНГ. Новая волна мобилизации в России. Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР. ВСУ обстреляли гражданские объекты в Запорожье, Белгородской и Курской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясение магнитудой 5,8 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в акватории Тихого океана возле Курильских островов. Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр, сообщил филиал Единой геофизической службы РАН.По оценкам Европейского сейсмологического центра, магнитуда этого землетрясения несколько меньше - 5,2. Оно произошло в 328 км к северо-востоку от Курильска. Очаг залегал на глубине 80 км.Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.Вербовка боевиков для терактов в России и СНГАмериканские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируют перенаправить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов.В ведомстве отметили "окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов" и добавили, что этими действиями Штаты ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.Мобилизация в РоссииИнформации о проведении новой волны мобилизации в России на сегодняшний день нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля также прокомментировал обращение посольства США в России к находящимся в РФ американским гражданам покинуть страну, в том числе из-за "риска мобилизации"."Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией", – отметил он.Освобождение Красной Горы Российские добровольцы штурмовых отрядов при поддержке военнослужащих ВС России освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Потери украинских войск за сутки здесь составили свыше 150 человек. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.Обстрел ВСУ приграничных территорийВ понедельник днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ школы в селе Красное, пострадавших нет. В здании школы выбиты окна, частично поврежден фасад. Он напомнил, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанте.Спустя несколько часов губернатор Курской области Старовойт сообщил, что село Алексеевка осталось без света после обстрела ВСУ. Власти насчитали шесть прилетов, ни один из снарядов не разорвался. Нарушена работа подстанции, пострадавших среди мирного населения нет.Через полчаса в администрации города Пологи Запорожской области сообщили о четырех ракетных ударах с помощью РСЗО HIMARS по гражданским объектам. Повреждения получили жилые дома, городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередачи.
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Новости
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главное за день, россия, в мире, всу (вооруженные силы украины), сво, частичная мобилизация, землетрясение, служба внешней разведки (свр), безопасность, вячеслав гладков
Главные новости и заявления дня: 13 февраля

Главные события и заявления 13 февраля

22:12 13.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоенная подготовка военнослужащих на Запорожском направлении
Военная подготовка военнослужащих на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение вблизи Курильских островов. Вербовка боевиков для терактов в России и СНГ. Новая волна мобилизации в России. Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР. ВСУ обстреляли гражданские объекты в Запорожье, Белгородской и Курской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в акватории Тихого океана возле Курильских островов. Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр, сообщил филиал Единой геофизической службы РАН.
По оценкам Европейского сейсмологического центра, магнитуда этого землетрясения несколько меньше - 5,2. Оно произошло в 328 км к северо-востоку от Курильска. Очаг залегал на глубине 80 км.
Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.
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Вербовка боевиков для терактов в России и СНГ

Американские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируют перенаправить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов.
"По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", - говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР).
В ведомстве отметили "окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов" и добавили, что этими действиями Штаты ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.

Мобилизация в России

Информации о проведении новой волны мобилизации в России на сегодняшний день нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также прокомментировал обращение посольства США в России к находящимся в РФ американским гражданам покинуть страну, в том числе из-за "риска мобилизации".
"Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией", – отметил он.
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Освобождение Красной Горы

Российские добровольцы штурмовых отрядов при поддержке военнослужащих ВС России освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Потери украинских войск за сутки здесь составили свыше 150 человек. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.

Обстрел ВСУ приграничных территорий

В понедельник днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ школы в селе Красное, пострадавших нет. В здании школы выбиты окна, частично поврежден фасад. Он напомнил, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанте.
Спустя несколько часов губернатор Курской области Старовойт сообщил, что село Алексеевка осталось без света после обстрела ВСУ. Власти насчитали шесть прилетов, ни один из снарядов не разорвался. Нарушена работа подстанции, пострадавших среди мирного населения нет.
Через полчаса в администрации города Пологи Запорожской области сообщили о четырех ракетных ударах с помощью РСЗО HIMARS по гражданским объектам. Повреждения получили жилые дома, городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередачи.
 
Главное за деньРоссияВ миреВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОЧастичная мобилизацияЗемлетрясениеСлужба внешней разведки (СВР)БезопасностьВячеслав Гладков
 
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