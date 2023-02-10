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Куда поедет российский турист после землетрясения в Турции
Куда поедет российский турист после землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Куда поедет российский турист после землетрясения в Турции
Турпоток в Турцию может существенно сократиться после серии землетрясений на юго-востоке страны. Высока вероятность, что российские туристы также воздержатся от РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T07:45
2023-02-10T07:45
2023-02-10T07:45
радио "спутник в крыму"
землетрясение
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Анатолий Тарасенко
Анатолий Тарасенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Турпоток в Турцию может существенно сократиться после серии землетрясений на юго-востоке страны. Высока вероятность, что российские туристы также воздержатся от поездки и предпочтут курорты Черноморского побережья и Абхазии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучит член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.Туристическая отрасль очень чувствительна к любым геополитическим, техногенным и эпидемиологическим изменениям. Она страдает в первую очередь, подчеркнул гость студии.Эпицентр землетрясения находился на удалении от туристической части страны, однако толчки ощущались в курортной Анталии. Более того, эксперты-сейсмологи заявляют, что риск повторных толчков сохранится в течение полугода. В этой связи россияне, скорее всего, обратят внимание на курорты Краснодарского края, Сочи, Абхазию и в Крым.При этом член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры подчеркнул, что в Крыму гораздо более жесткие требования к сейсмоустойчивости зданий, чем в соседней Турции. Поэтомц жителям и гостям полуострова едва ли что-то угрожает.Крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции еще в конце января. Отголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма и Сочи.В свою очередь замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач допустил, что мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова.Серия землетрясений в ТурцииПервое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции несколько дней. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца. Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года. По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).Читайте также на РИА Новости Крым:"Запрограммированное" землетрясение: возможно ли это – мнение ученогоКак российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияКак землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html
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землетрясение, общество, туризм в крыму, крым, новости, турция, землетрясение в турции и сирии
Куда поедет российский турист после землетрясения в Турции
Крым или Сочи: куда поедут отказавшиеся от Турции туристы из России
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым.
Турпоток в Турцию может существенно сократиться после серии землетрясений на юго-востоке страны. Высока вероятность, что российские туристы также воздержатся от поездки и предпочтут курорты Черноморского побережья и Абхазии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучит член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.
Туристическая отрасль очень чувствительна к любым геополитическим, техногенным и эпидемиологическим изменениям. Она страдает в первую очередь, подчеркнул гость студии.
"Многие россияне, которые ранее забронировали туры в Турцию, сейчас заняли выжидательную позицию. Сейчас ехать потенциально опасно, дальнейшая ситуация будет завесить от многих факторов", – сообщил Тарасенко.
Эпицентр землетрясения находился на удалении от туристической части страны, однако толчки ощущались в курортной Анталии. Более того, эксперты-сейсмологи заявляют, что риск повторных толчков сохранится в течение полугода. В этой связи россияне, скорее всего, обратят внимание на курорты Краснодарского края, Сочи, Абхазию и в Крым.
При этом член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры подчеркнул, что в Крыму гораздо более жесткие требования к сейсмоустойчивости зданий, чем в соседней Турции. Поэтомц жителям и гостям полуострова едва ли что-то угрожает.
Крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции
еще в конце января. Отголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма и Сочи
.
В свою очередь замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач допустил, что мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит
и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова.
Серия землетрясений в Турции
Первое землетрясение магнитудой 7,7 произошло
в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение
магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции несколько дней. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца. Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали
провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Российские военные и спасатели отправились на помощь
в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.
Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года. По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).
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