https://crimea.ria.ru/20230204/v-sevastopole-proindeksiruyut-15-sotsialnykh-vyplat-1126762706.html

В Севастополе проиндексируют 15 социальных выплат

В Севастополе проиндексируют 15 социальных выплат - РИА Новости Крым, 04.02.2023

В Севастополе проиндексируют 15 социальных выплат

В Севастополе проиндексируют 15 социальных выплат, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T08:54

2023-02-04T08:54

2023-02-04T08:54

севастополь

соцзащита

крым

общество

михаил мишустин

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе проиндексируют 15 социальных выплат, сообщает пресс-служба правительства города.В правительстве напомнили, что индексация соцвыплат проводится ежегодно. В 2023 году принято решение увеличить размер 15 пособий на 14,5%. По словам Развожаева, их получает более 62 тысяч граждан.Какие выплаты вырастут в СевастополеПод индексацию попадает стоимость ежедневного бесплатного питания для учащихся начальных классов. На обеспечение учеников 1-4 классов одноразовым горячим питанием выделят 281 миллион рублей, говорится на сайте правительства.С 1 февраля поднимут как ежемесячные выплаты, так и единовременные пособия. Среди них выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, жителям осажденного Севастополя, ветеранам труда и военной службы, реабилитированным гражданам и ежемесячные пожизненные стипендии участникам обороны и освобождения Севастополя в годы ВОВ.Доплата к соцпособию на погребениеПод индексацию попадает единовременное и дополнительное единовременное пособие к соцпособию на погребение отдельных категорий жителей города Севастополя. По отдельными категориями подразумевают:- проживавших на дату смерти в Севастополе граждан, подлежавших обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а также членов их семей, находившихся на иждивении;- проживавших в Севастополе пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на дату смерти.Детям-инвалидам и опекаемымДо 11 071 рубля увеличат пособие по уходу за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения. Выплату будет получать один из работающих родителей, усыновителей или попечителей ребенка.Приемным семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, будут выплачивать по 22 481 рублю ежемесячно. Такая же сумма положена на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством.Помощь родителямКроме того, с 1 февраля в Севастополе увеличат выплаты ежемесячных пособий на ребенка, пособие одиноким матерям, а также пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов (или же взыскание алиментов невозможно).Размер регионального материнского капитала в регионе увеличат до 128 066 рублей (на 16 238 руб.), а единовременную денежную выплату к учебному году для школьников из многодетных и малообеспеченных семей до – 1834 рублей.Индексация выплат в РоссииНакануне решение об индексации выплат было принято и на федеральном уровне. Правительство пересчитало социальные выплаты, пособия и компенсации на 11,9 процентов. Индексация распространяется на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России.Кроме того, индексация коснется ряда выплат семьям с детьми.Увеличится и единовременное пособие при рождении ребенка – до 22,9 тысяч рублей. Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью также вырастет до 22,9 тысяч.Новые выплаты начислят и медикам. Они коснутся медработников центральных районных и участковых больниц, а также станций скорой помощи. Господдержка составляет от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории и медорганизации. Выплату ввели в январе, но первые деньги медикам придут в феврале. Заявлений писать не нужно.Читайте также на РИА Новости Крым:Индексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраляМатеринский капитал в 2023 году: на сколько вырастет сумма с 1 февраляНовые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, соцзащита, крым, общество, михаил мишустин, михаил развожаев