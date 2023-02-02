https://crimea.ria.ru/20230202/pyanyy-kerchanin-bez-prav-protaranil-neskolko-avtomobiley-1126742343.html

Пьяный керчанин без прав "протаранил" несколько автомобилей

Пьяный керчанин без прав "протаранил" несколько автомобилей - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Пьяный керчанин без прав "протаранил" несколько автомобилей

56-летнему жителю Керчи грозит два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T17:10

2023-02-02T17:10

2023-02-02T17:10

мвд по республике крым

происшествия

общество

новости крыма

крым

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122113567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d31756949edaf5f1062c15a885c3c54a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. 56-летнему жителю Керчи грозит два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД."Дознанием установлено, что в вечернее время гражданин, будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля "ВАЗ-21099" и направился на автомобиле по личным делам", - говорится в сообщении.Во время поездки керчанин не справился с управлением и в районе улицы Советской разбил несколько стоящих на обочине дороги автомобилей.Правонарушителя задержали и отстранили от управления машиной сотрудники Госавтоинспекции. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался.В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения. Злоумышленнику, который сейчас находится под подпиской о невыезде, грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в заборВ Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомогоДорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковки

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, происшествия, общество, новости крыма, крым, керчь