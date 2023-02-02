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Пьяный керчанин без прав "протаранил" несколько автомобилей
Пьяный керчанин без прав "протаранил" несколько автомобилей - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Пьяный керчанин без прав "протаранил" несколько автомобилей
56-летнему жителю Керчи грозит два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T17:10
2023-02-02T17:10
2023-02-02T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. 56-летнему жителю Керчи грозит два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД."Дознанием установлено, что в вечернее время гражданин, будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля "ВАЗ-21099" и направился на автомобиле по личным делам", - говорится в сообщении.Во время поездки керчанин не справился с управлением и в районе улицы Советской разбил несколько стоящих на обочине дороги автомобилей.Правонарушителя задержали и отстранили от управления машиной сотрудники Госавтоинспекции. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался.В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения. Злоумышленнику, который сейчас находится под подпиской о невыезде, грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в заборВ Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомогоДорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковки
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РИА Новости Крым
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Пьяный керчанин без прав "протаранил" несколько автомобилей
МВД: жителю Керчи грозит два года колонии за пьяную езду
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. 56-летнему жителю Керчи грозит два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
"Дознанием установлено, что в вечернее время гражданин, будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля "ВАЗ-21099" и направился на автомобиле по личным делам", - говорится в сообщении.
Во время поездки керчанин не справился с управлением и в районе улицы Советской разбил несколько стоящих на обочине дороги автомобилей.
Правонарушителя задержали и отстранили от управления машиной сотрудники Госавтоинспекции. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался.
В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения. Злоумышленнику, который сейчас находится под подпиской о невыезде, грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.
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