https://crimea.ria.ru/20230202/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-2-fevralya-1126749489.html

Главные новости и заявления дня: 2 февраля

Главные новости и заявления дня: 2 февраля - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Главные новости и заявления дня: 2 февраля

Снабжение армии России всеми видами техники и вооружения увеличат в 2023 году. Путин рассказал, как Россия ответит на угрозы. В РФ приостановили выпуск новых... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T22:21

2023-02-02T22:21

2023-02-02T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Снабжение армии России всеми видами техники и вооружения увеличат в 2023 году. Путин рассказал, как Россия ответит на угрозы. В РФ приостановили выпуск новых загранпаспортов сроком на 10 лет. Президент Сербии заявил, что страна не будет вступать в НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Большое интервью Лаврова Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью журналисту и генеральному и директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Глава дипломатического ведомства высказался о целях и сроках завершения специальной операции, эскалации конфликта на Украине, влиянии США на Евросоюз, отношениях России и Китая.По его словам, СВО закончится только в том случае, если Запад во главе с США прекратит настойчивые попытки "не заканчивать все это никогда". Также Лавров убежден, что Россия находится в эпицентре геополитической битвы. И в свете поставок Западом вооружений налицо эскалация конфликта.Кроме того, он убежден, что на роль "следующей Украины" США и страны Запада уже рассматривают Молдавию, ее президент Майя Санду сама рвется в НАТО и готова практически на все.В России приостановили выпуск новых загранпаспортовВ России приостановили выпуск загранпаспортов нового образца из-за возросшего запроса. Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии "Гознак", в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился. На фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением. Восстановить оформление документов рассчитывают в течение месяца.Новые заявления не принимают как через портал Госуслуг, так и в подразделениях МВД по вопросам миграции.Сербия не будет вступать в НАТОСербия не планирует вступать в НАТО и продолжит сохранять позицию военного нейтралитета. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе специального заседания парламентастраны в четверг.Он подчеркнул, что военно-нейтральная позиция и отказ от антироссийских санкций оставили Сербию без союзников на Западе. Однако, президент уверен, что Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, без указаний из США или других стран.Россия ответит на угрозыНацистская идеология в современном обличии создает угрозы для России, однако она ответит на угрозы. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.Армия России получит больше вооружения для СВОПоставки военной и специальной техники значительно вырастут в 2023 году, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это позволит"нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружие разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение".

https://crimea.ria.ru/20230202/sroki-svo-i-tseli-zapada-v-konflikte-na-ukraine-bolshoe-intervyu-lavrova-1126729539.html

https://crimea.ria.ru/20230202/yalta-20-kogda-peregovory-o-novom-miroporyadke-stanut-realnostyu-1126741439.html

https://crimea.ria.ru/20230202/glavnye-novosti-kryma-2-fevralya-1126747909.html

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