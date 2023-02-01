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На Керченской переправе туман – как работают паромы
На Керченской переправе туман – как работают паромы - РИА Новости Крым, 01.02.2023
На Керченской переправе туман – как работают паромы
Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T09:53
2023-02-01T09:53
2023-02-01T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.По прогнозу Росгидромета, 1 февраля ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами осадки в виде дождя и снега. Высота волн 20-70 см. Температура воздуха в Керченском проливе +1…3 градуса.С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 76 858 пассажиров, 58 382 автотранспортных средств и 6 445 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнен 1881 рейс.В ночь на среду МЧС сообщило о приостановке работы Керченской переправы из-за тумана. Однако к утру среды движение паромов через пролив восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда полностью откроют Крымский мостНа Крым надвигается снежная буряКрымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну
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На Керченской переправе туман – как работают паромы
Минтранс: на Керченской переправе штормовое предупреждение из-за тумана
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"По проливу утром и в первой половине дня действует штормовое предупреждение в связи с туманом 200-500 м", - говорится в сообщении.
По прогнозу Росгидромета, 1 февраля ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами осадки в виде дождя и снега. Высота волн 20-70 см. Температура воздуха в Керченском проливе +1…3 градуса.
С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 76 858 пассажиров, 58 382 автотранспортных средств и 6 445 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнен 1881 рейс.
В ночь на среду МЧС сообщило
о приостановке работы Керченской переправы из-за тумана. Однако к утру среды движение паромов через пролив восстановлено.
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