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Туман в Керченском проливе: переправа стоит
Туман в Керченском проливе: переправа стоит - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Туман в Керченском проливе: переправа стоит
Керченская переправа приостановила работу из-за тумана в акватории пролива. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T23:45
2023-01-31T23:45
2023-01-31T23:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Керченская переправа приостановила работу из-за тумана в акватории пролива. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.Прогноз погоды в Крыму на средуПо информации крымского гидрометцентра, 1-2 февраля на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди и мокрый снег (в отдельных пунктах отложение мокрого снега), туман, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +1…+6.Альтернатива переправеВ случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается снежная буряОпасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовКогда полностью откроют Крымский мост
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керченская паромная переправа, крым, новости крыма, керченский пролив, крымская погода, транспорт, керчь, кубань
Туман в Керченском проливе: переправа стоит
МЧС: Керченская переправа приостановила работу из-за тумана
23:45 31.01.2023 (обновлено: 23:54 31.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Керченская переправа приостановила работу из-за тумана в акватории пролива. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении ведомства.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.
Прогноз погоды в Крыму на среду
По информации крымского гидрометцентра, 1-2 февраля на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди и мокрый снег (в отдельных пунктах отложение мокрого снега), туман, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +1…+6.
Альтернатива переправе
В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту
или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.
Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.
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