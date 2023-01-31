https://crimea.ria.ru/20230131/tuman-v-kerchenskom-prolive-pereprava-stoit-1126701319.html

Туман в Керченском проливе: переправа стоит

Туман в Керченском проливе: переправа стоит - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Туман в Керченском проливе: переправа стоит

Керченская переправа приостановила работу из-за тумана в акватории пролива. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T23:45

2023-01-31T23:45

2023-01-31T23:54

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Керченская переправа приостановила работу из-за тумана в акватории пролива. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.Прогноз погоды в Крыму на средуПо информации крымского гидрометцентра, 1-2 февраля на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди и мокрый снег (в отдельных пунктах отложение мокрого снега), туман, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +1…+6.Альтернатива переправеВ случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается снежная буряОпасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовКогда полностью откроют Крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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