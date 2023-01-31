Рейтинг@Mail.ru
Туман в Керченском проливе: переправа стоит - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230131/tuman-v-kerchenskom-prolive-pereprava-stoit-1126701319.html
Туман в Керченском проливе: переправа стоит
Туман в Керченском проливе: переправа стоит - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Туман в Керченском проливе: переправа стоит
Керченская переправа приостановила работу из-за тумана в акватории пролива. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T23:45
2023-01-31T23:54
керченская паромная переправа
крым
новости крыма
керченский пролив
крымская погода
транспорт
керчь
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126701203_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_08d22af11f1e2fde97ca5900bbfa3a8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Керченская переправа приостановила работу из-за тумана в акватории пролива. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.Прогноз погоды в Крыму на средуПо информации крымского гидрометцентра, 1-2 февраля на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди и мокрый снег (в отдельных пунктах отложение мокрого снега), туман, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +1…+6.Альтернатива переправеВ случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается снежная буряОпасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовКогда полностью откроют Крымский мост
крым
керченский пролив
керчь
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126701203_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2f4e427fce165fd1f0418826db0fda54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, крым, новости крыма, керченский пролив, крымская погода, транспорт, керчь, кубань
Туман в Керченском проливе: переправа стоит

МЧС: Керченская переправа приостановила работу из-за тумана

23:45 31.01.2023 (обновлено: 23:54 31.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Керченская паромная переправа. Архивное фото
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Керченская переправа приостановила работу из-за тумана в акватории пролива. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении ведомства.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.

Прогноз погоды в Крыму на среду

По информации крымского гидрометцентра, 1-2 февраля на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди и мокрый снег (в отдельных пунктах отложение мокрого снега), туман, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +1…+6.

Альтернатива переправе

В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.
Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крым надвигается снежная буря
Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов
Когда полностью откроют Крымский мост
 
Керченская паромная переправаКрымНовости КрымаКерченский проливКрымская погодаТранспортКерчьКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какой будет погода в Крыму 1 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 1 февраля
23:45Туман в Керченском проливе: переправа стоит
22:37Главные новости и заявления дня
22:06В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной истории
21:45Главные новости Крыма: 31 января
21:26Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов
21:12Ставки растут: аферисты выманили у крымчан 14,7 млн рублей
20:37Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось
20:16Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены
20:08Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец 1:34
19:33Когда у Украины появятся натовские самолеты – эксперт
19:08Рост пособий и длинные выходные: новое в законах с февраля
18:30Армия России отбила попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона
18:23COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян
18:15Непригодное жилье для сироты: в Крыму СК ищет виновных
18:06Где на Крымском полуострове самые длинные очереди в детские сады
17:43Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП
17:29Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций
16:39Путин поручил расширить территории для экспериментов с дронами
Лента новостейМолния