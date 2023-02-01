https://crimea.ria.ru/20230201/glavnye-novosti-kryma-1-fevralya-1126716946.html

Главные новости Крыма: 1 февраля

Главные новости Крыма: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Главные новости Крыма: 1 февраля

Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму. Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году - мнение эксперта. Подрядчики пойдут под... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T22:05

2023-02-01T22:05

2023-02-01T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму. Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году - мнение эксперта. Подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах. Что думают жители Крыма о подорожании проезда в общественном транспорте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мошенничество на госконтрактахДвое жителей Москвы и Симферополя предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при реализации государственных контрактов по объектам в районе Сакского озера в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.Обвиняемые и их сообщники создали видимость исполнения своих обязательств, выполнив только первый этап работ. В дальнейшем на основании представленных ими актов о приемке работ подрядчик незаконно получил из местного бюджета более 163 миллионов рублей.Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году – мнениеВ 1991 году у руководства России была хорошая возможность присоединить Крым, но президент Борис Ельцин и его окружение не сделали этого ради сохранения личной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя рассекреченные переговоры Ельцина с американским лидером Джорджем Бушем-старшим.По словам Колесниченко, содержание опубликованных в США стенограммы разговоров Ельцина с Бушем стало для него удивительным и неожиданным. Из этих документов следует, что Ельцин еще в начале 1990-х годов признавал возможность проблем со стороны Украины.Что думают крымчане о подорожании проездаС 1 февраля в Крыму стоимость проезда в общественном транспорте повысилась. Жителям Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории придется платить за поездку в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными.Что думают жители крымской столицы о повышении цены проезда в общественном транспорте и сильно ли это ударит по их бюджету, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Фортификационные укрепления в КрымуГлава республики Сергей Аксенов доложил президенту Владимиру Путину о фортификационных укреплениях в Крыму. По его словам, их возведение закончат самое позднее 15 апреля."Нам поддержка из федерального бюджета в части фортификации оказывается в полном объеме. У нас, к счастью, пострадавших домовладений от обстрелов нет, поэтому в этой части спасибо огромное, здесь с федеральным правительством работаем. Все крымчане благодарят за ваше решение и поддержку по строительству все-таки, окончанию достройки этих сооружений. До 15 апреля максимум (достроим – ред.), но я Вам и Марату Шакирзяновичу доложил – до 1 апреля закончим", - сказал Аксенов в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.

https://crimea.ria.ru/20230201/vyzov-broshen-zhitel-kryma-posadil-sotni-derevev-i-obyavil-chellendzh-1126704505.html

https://crimea.ria.ru/20230201/v-krymu-natsionaliziruyut-imuschestvo-akhmetova-i-shufricha-1126715316.html

https://crimea.ria.ru/20230201/avtobusy-iz-kryma-v-genichesk-i-skadovsk-startovali-regulyarnye-reysy-1126714795.html

https://crimea.ria.ru/20230201/sokhranit-kulturnoe-litso-v-feodosii-arestuyut-istoricheskie-osobnyaki-1126716188.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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