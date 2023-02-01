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Главные новости Крыма: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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Главные новости Крыма: 1 февраля
Главные новости Крыма: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Главные новости Крыма: 1 февраля
Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму. Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году - мнение эксперта. Подрядчики пойдут под... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T22:05
2023-02-01T22:05
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сергей аксенов
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму. Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году - мнение эксперта. Подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах. Что думают жители Крыма о подорожании проезда в общественном транспорте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мошенничество на госконтрактахДвое жителей Москвы и Симферополя предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при реализации государственных контрактов по объектам в районе Сакского озера в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.Обвиняемые и их сообщники создали видимость исполнения своих обязательств, выполнив только первый этап работ. В дальнейшем на основании представленных ими актов о приемке работ подрядчик незаконно получил из местного бюджета более 163 миллионов рублей.Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году – мнениеВ 1991 году у руководства России была хорошая возможность присоединить Крым, но президент Борис Ельцин и его окружение не сделали этого ради сохранения личной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя рассекреченные переговоры Ельцина с американским лидером Джорджем Бушем-старшим.По словам Колесниченко, содержание опубликованных в США стенограммы разговоров Ельцина с Бушем стало для него удивительным и неожиданным. Из этих документов следует, что Ельцин еще в начале 1990-х годов признавал возможность проблем со стороны Украины.Что думают крымчане о подорожании проездаС 1 февраля в Крыму стоимость проезда в общественном транспорте повысилась. Жителям Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории придется платить за поездку в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными.Что думают жители крымской столицы о повышении цены проезда в общественном транспорте и сильно ли это ударит по их бюджету, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Фортификационные укрепления в КрымуГлава республики Сергей Аксенов доложил президенту Владимиру Путину о фортификационных укреплениях в Крыму. По его словам, их возведение закончат самое позднее 15 апреля."Нам поддержка из федерального бюджета в части фортификации оказывается в полном объеме. У нас, к счастью, пострадавших домовладений от обстрелов нет, поэтому в этой части спасибо огромное, здесь с федеральным правительством работаем. Все крымчане благодарят за ваше решение и поддержку по строительству все-таки, окончанию достройки этих сооружений. До 15 апреля максимум (достроим – ред.), но я Вам и Марату Шакирзяновичу доложил – до 1 апреля закончим", - сказал Аксенов в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.
https://crimea.ria.ru/20230201/vyzov-broshen-zhitel-kryma-posadil-sotni-derevev-i-obyavil-chellendzh-1126704505.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, крым, новости крыма, общество, новости, сергей аксенов, владимир путин (политик)
Главные новости Крыма: 1 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления 1 февраля

22:05 01.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму. Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году - мнение эксперта. Подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах. Что думают жители Крыма о подорожании проезда в общественном транспорте.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Мошенничество на госконтрактах

Двое жителей Москвы и Симферополя предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при реализации государственных контрактов по объектам в районе Сакского озера в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Обвиняемые и их сообщники создали видимость исполнения своих обязательств, выполнив только первый этап работ. В дальнейшем на основании представленных ими актов о приемке работ подрядчик незаконно получил из местного бюджета более 163 миллионов рублей.
Высадка кипарисов в Черноморском район Крыма
19:04Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж

Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году – мнение

В 1991 году у руководства России была хорошая возможность присоединить Крым, но президент Борис Ельцин и его окружение не сделали этого ради сохранения личной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя рассекреченные переговоры Ельцина с американским лидером Джорджем Бушем-старшим.
По словам Колесниченко, содержание опубликованных в США стенограммы разговоров Ельцина с Бушем стало для него удивительным и неожиданным. Из этих документов следует, что Ельцин еще в начале 1990-х годов признавал возможность проблем со стороны Украины.
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
18:12
В Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича

Что думают крымчане о подорожании проезда

С 1 февраля в Крыму стоимость проезда в общественном транспорте повысилась. Жителям Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории придется платить за поездку в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными.
Что думают жители крымской столицы о повышении цены проезда в общественном транспорте и сильно ли это ударит по их бюджету, узнал корреспондент РИА Новости Крым.
Автобус сообщением Симферополь - Скадовск на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
18:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы

Фортификационные укрепления в Крыму

Глава республики Сергей Аксенов доложил президенту Владимиру Путину о фортификационных укреплениях в Крыму. По его словам, их возведение закончат самое позднее 15 апреля.
"Нам поддержка из федерального бюджета в части фортификации оказывается в полном объеме. У нас, к счастью, пострадавших домовладений от обстрелов нет, поэтому в этой части спасибо огромное, здесь с федеральным правительством работаем. Все крымчане благодарят за ваше решение и поддержку по строительству все-таки, окончанию достройки этих сооружений. До 15 апреля максимум (достроим – ред.), но я Вам и Марату Шакирзяновичу доложил – до 1 апреля закончим", - сказал Аксенов в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.
Феодосийские дачи - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
18:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки
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Заголовок открываемого материала
22:05Главные новости Крыма: 1 февраля
21:59Главные новости и заявления дня: 1 февраля
21:44Легковушка сбила мотоциклиста на перекрестке в Симферополе
21:06Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР
20:54Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам
20:16Россиян стало на полмиллиона меньше
19:48В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор
19:04Вызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж
18:56Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки
18:33Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы
18:12В Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича
18:10В Севастополе появился новый стационар для онкобольных
18:00Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму
17:54ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области
17:41Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины
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16:51В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей
16:41СБУ обвинила менеджмент компаний Коломойского в хищении 1 млрд долларов
16:30В очереди на Керченскую переправу стоят 55 машин
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