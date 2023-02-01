https://crimea.ria.ru/20230201/pochemu-eltsin-ne-prisoedinil-krym-k-rossii-v-1991-godu--mnenie-1126711135.html

Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году – мнение

Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году – мнение - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году – мнение

В 1991 году у руководства России была хорошая возможность присоединить Крым, но президент Борис Ельцин и его окружение не сделали этого ради сохранения личной... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T15:45

2023-02-01T15:45

2023-02-01T15:45

радио "спутник в крыму"

борис ельцин

вадим колесниченко

мнения

политика

сша

украина

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Вадим Колесниченко Вадим Колесниченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В 1991 году у руководства России была хорошая возможность присоединить Крым, но президент Борис Ельцин и его окружение не сделали этого ради сохранения личной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя рассекреченные переговоры Ельцина с американским лидером Джорджем Бушем-старшим.В США были опубликованы ранее засекреченные стенограммы двух первых встреч Ельцина с Бушем в 1992 году, а также депеши от госсекретаря Джеймса Бейкера и телеграммы американского посольства в Москве. Как следует из опубликованного, первый президент России и другие руководители страны в начале 1990-х годов называли Украину "главным дестабилизирующим фактором". Ельцин также подчеркивал, что на Украине проживают 11 миллионов этнических русских, а занимавший в то время пост главы государства Леонид Кравчук испытывает на себе сильное давление со стороны украинских националистов."Крым не входит в наши планы"Эксперт напомнил, что делегаты от Крыма неоднократно бывали в Москве и просили Ельцина воспользоваться возможностью и решить вопрос с полуостровом, который стремился к объединению с Россией. В частности, Колесниченко вспомнил свою беседу с госсекретарем РСФСР Геннадием Бурбулисом по поводу присоединения Крыма."Он (Бурбулис) мне тогда сказал: "ну вы понимаете, у нас нет этого в планах, мы вам ничем помочь не можем, у нас нет общей границы, но если прольется кровь хоть одного русского, мы сделаем очень громкое заявление". На этом все и закончилось. И второй раз уже после референдума (20 января 1991 года о воссоздании автономии – ред.), когда СССР распадался, мы вели переговоры, но нас просто выставили. Это все команда Ельцина и его команда "гарвардских мальчиков", – рассказал политолог.Соотечественники оказались брошеннымиПо словам Колесниченко, содержание опубликованных в США стенограммы разговоров Ельцина с Бушем стало для него удивительным и неожиданным. Из этих документов следует, что Ельцин еще в начале 1990-х годов признавал возможность проблем со стороны Украины.

https://crimea.ria.ru/20230201/Avtoritarnyy-demokrat-Boris-Eltsin-i-ego-epokha-1119213188.html

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борис ельцин, вадим колесниченко, мнения, политика, сша, украина