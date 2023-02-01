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Главные новости и заявления дня: 1 февраля

Главные новости и заявления дня: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Главные новости и заявления дня: 1 февраля

Путин назвал приоритетную задачу Минобороны на новых территориях России. Оперативное окружение Артемовска. Новые отставки чиновников в Украине. Заявление Анкары РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T21:59

2023-02-01T21:59

2023-02-01T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Путин назвал приоритетную задачу Минобороны на новых территориях России. Оперативное окружение Артемовска. Новые отставки чиновников в Украине. Заявление Анкары по допуску новых военных судов в Черном море. Обыски СБУ у Авакова и Коломойского. Индексация выплат в России.Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном мореТурция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море и эскалации украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Он напомнил о действии конвенции Монтре, которой неукоснительно придерживается Анкара, и подчеркнул, что Турция продолжает призывать стороны к урегулированию конфликта.Зеленский анонсировал новые отставки чиновниковВладимир Зеленский заявил, что за "кадровым затишьем" последуют новые увольнения, несоответствующие требованиям Киева чиновники покинут свои посты."Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - заявил Зеленский в своем очередном видеообращении.Артемовск взят в оперативное окружениеРоссийские силы взяли Артемовск в оперативное окружение и в скором времени полностью установят контроль над трассой Часов Яр – Артемовск, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.По его словам, трасса уже частично контролируется российскими силами, которые наносят удары по украинским колоннам снабжения.Обыски у Авакова и КоломойскогоСотрудники силовых структур Украины проводят обыски в домах олигарха Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.По данным СМИ, обыск у Коломойского связан с расследованием финансовых махинаций в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта", ранее принадлежавших олигарху и национализированных в конце прошлого года. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (более 1 млрд долларов) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы, говорится в сообщении.Обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова проходят по делу об аварии вертолета в Броварах, где погиб действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. Этот вертолет был закуплен министерством во времена Авакова. Обыск у экс-министра проводит Госбюро расследований. По словам самого Авакова, следователи "формально отработали версию".Индексация выплат в РоссииПравительство проиндексировало социальные выплаты, пособия и компенсации на 11,9 процентов. Индексация распространяется на 46 различных мер поддержки. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Кроме того, индексация коснется ряда выплат семьям с детьми.Путин назвал приоритетную задачу Минобороны в новых регионахПрезидент Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелов российских регионов со стороны Украины.Президент подчеркнул, что важным вопросом на сегодня является и поддержка жителей Крыма, Белгородской, Курской области и других приграничных регионов, чьи дома оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов нацистских формирований.

https://crimea.ria.ru/20230201/rossiyan-stalo-na-polmilliona-menshe-1126712678.html

https://crimea.ria.ru/20230201/putin-obyavil-o-vvedenii-lgotnoy-ipoteki-pod-2-v-novykh-regionakh-rf-1126713311.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, главное за день, общество, политика, соцзащита, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), украина, турция