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СБУ проводит обыски у Авакова и Коломойского - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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СБУ проводит обыски у Авакова и Коломойского
СБУ проводит обыски у Авакова и Коломойского - РИА Новости Крым, 01.02.2023
СБУ проводит обыски у Авакова и Коломойского
Сотрудники силовых структур Украины проводят обыски в домах олигарха Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Об это сообщает издание... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T12:36
2023-02-01T12:36
арсен аваков
игорь коломойский
сбу (служба безопасности украины)
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур Украины проводят обыски в домах олигарха Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Об это сообщает издание "Страна".Махинации и разбившийся вертолетСсылаясь на источники, агентство сообщает, что обыск у Коломойского проводят СБУ и Бюро экономической безопасности. Он связан с расследованием финансовых махинаций в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта", ранее принадлежавших олигарху и национализированных в конце прошлого года.Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (более 1 млрд долларов) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы, говорится в сообщении.Кроме того, по данным издания, обыски проходят у экс-главы МВД Арсена Авакова по делу об аварии вертолета в Броварах, где погиб действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. Этот вертолет был закуплен министерством во времена Авакова.Обыск у экс-министра проводит Госбюро расследований. По словам самого Авакова, следователи "формально отработали версию"."Сотрудничал с ДНР"Также в среду СБУ сообщила о новом эпизоде в деле еще одного олигарха – президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Бизнесмена задержали в ноябре прошлого года по обвинению в госизмене и заключили под арест.Как заявляют украинские силовики, Богуслаев якобы сотрудничал с Донецкой Народной Республикой и заплатил в ее бюджет в виде налогов и сборов 290 миллионов рублей.Также бизнесмена обвинили в сотрудничестве с предприятиями ДНР с целью поставок авиакоплектующих предприятиям ВПК России.Во время обысков у Богуслаева нашли "медали, грамоты и почетные награды военно-политического руководства РФ", добавили в СБУ.В конце прошлого года украинские власти национализировали ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич". Акции перешли в собственность государства. Решение принято на основании указа президента Владимира Зеленского, который разрешил изымать оборудование для целей оборонно-промышленного комплекса Украины, а также имущество, находящееся на территории, "в отношении которой существует угроза ее временной оккупации".Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах в Киевской области. На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе министр внутренних дел, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины – СМИУкраинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальшеПри крушении вертолета в Броварах погибли 14 человек – МЧС Украины
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арсен аваков, игорь коломойский, сбу (служба безопасности украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, украина, новости
СБУ проводит обыски у Авакова и Коломойского

"Страна": СБУ проводит обыск в домах олигарха Коломойского и экс-главы МВД Украины Авакова

12:36 01.02.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур Украины проводят обыски в домах олигарха Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Об это сообщает издание "Страна".

Махинации и разбившийся вертолет

Ссылаясь на источники, агентство сообщает, что обыск у Коломойского проводят СБУ и Бюро экономической безопасности. Он связан с расследованием финансовых махинаций в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта", ранее принадлежавших олигарху и национализированных в конце прошлого года.
Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (более 1 млрд долларов) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы, говорится в сообщении.
Кроме того, по данным издания, обыски проходят у экс-главы МВД Арсена Авакова по делу об аварии вертолета в Броварах, где погиб действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. Этот вертолет был закуплен министерством во времена Авакова.
Обыск у экс-министра проводит Госбюро расследований. По словам самого Авакова, следователи "формально отработали версию".

"Сотрудничал с ДНР"

Также в среду СБУ сообщила о новом эпизоде в деле еще одного олигарха – президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Бизнесмена задержали в ноябре прошлого года по обвинению в госизмене и заключили под арест.
Как заявляют украинские силовики, Богуслаев якобы сотрудничал с Донецкой Народной Республикой и заплатил в ее бюджет в виде налогов и сборов 290 миллионов рублей.
Также бизнесмена обвинили в сотрудничестве с предприятиями ДНР с целью поставок авиакоплектующих предприятиям ВПК России.
Во время обысков у Богуслаева нашли "медали, грамоты и почетные награды военно-политического руководства РФ", добавили в СБУ.
В конце прошлого года украинские власти национализировали ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич". Акции перешли в собственность государства. Решение принято на основании указа президента Владимира Зеленского, который разрешил изымать оборудование для целей оборонно-промышленного комплекса Украины, а также имущество, находящееся на территории, "в отношении которой существует угроза ее временной оккупации".
Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах в Киевской области. На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе министр внутренних дел, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли.
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