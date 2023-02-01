https://crimea.ria.ru/20230201/sbu-provodit-obyski-u-avakova-i-kolomoyskogo-1126707267.html

СБУ проводит обыски у Авакова и Коломойского

СБУ проводит обыски у Авакова и Коломойского - РИА Новости Крым, 01.02.2023

СБУ проводит обыски у Авакова и Коломойского

Сотрудники силовых структур Украины проводят обыски в домах олигарха Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Об это сообщает издание... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T12:36

2023-02-01T12:36

2023-02-01T12:36

арсен аваков

игорь коломойский

сбу (служба безопасности украины)

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/05/1117230554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f25aa5d79c34a1e586415fd66607010.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур Украины проводят обыски в домах олигарха Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Об это сообщает издание "Страна".Махинации и разбившийся вертолетСсылаясь на источники, агентство сообщает, что обыск у Коломойского проводят СБУ и Бюро экономической безопасности. Он связан с расследованием финансовых махинаций в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта", ранее принадлежавших олигарху и национализированных в конце прошлого года.Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (более 1 млрд долларов) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы, говорится в сообщении.Кроме того, по данным издания, обыски проходят у экс-главы МВД Арсена Авакова по делу об аварии вертолета в Броварах, где погиб действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. Этот вертолет был закуплен министерством во времена Авакова.Обыск у экс-министра проводит Госбюро расследований. По словам самого Авакова, следователи "формально отработали версию"."Сотрудничал с ДНР"Также в среду СБУ сообщила о новом эпизоде в деле еще одного олигарха – президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Бизнесмена задержали в ноябре прошлого года по обвинению в госизмене и заключили под арест.Как заявляют украинские силовики, Богуслаев якобы сотрудничал с Донецкой Народной Республикой и заплатил в ее бюджет в виде налогов и сборов 290 миллионов рублей.Также бизнесмена обвинили в сотрудничестве с предприятиями ДНР с целью поставок авиакоплектующих предприятиям ВПК России.Во время обысков у Богуслаева нашли "медали, грамоты и почетные награды военно-политического руководства РФ", добавили в СБУ.В конце прошлого года украинские власти национализировали ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич". Акции перешли в собственность государства. Решение принято на основании указа президента Владимира Зеленского, который разрешил изымать оборудование для целей оборонно-промышленного комплекса Украины, а также имущество, находящееся на территории, "в отношении которой существует угроза ее временной оккупации".Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах в Киевской области. На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе министр внутренних дел, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины – СМИУкраинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальшеПри крушении вертолета в Броварах погибли 14 человек – МЧС Украины

https://crimea.ria.ru/20221202/kolomoyskiy-bolshe-ne-milliarder-1125656585.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсен аваков, игорь коломойский, сбу (служба безопасности украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, украина, новости