https://crimea.ria.ru/20230118/pri-krushenii-vertoleta-v-brovarakh-pogibli-14-chelovek--mchs-ukrainy-1126462232.html

При крушении вертолета в Броварах погибли 14 человек – МЧС Украины

При крушении вертолета в Броварах погибли 14 человек – МЧС Украины - РИА Новости Крым, 18.01.2023

При крушении вертолета в Броварах погибли 14 человек – МЧС Украины

При крушении вертолета в Броварах Киевской области погибли 14 человек, в том числе один ребенок, 25 получили ранения. Об этом сообщили в госслужбе Украины по... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T18:49

2023-01-18T18:49

2023-01-18T18:49

киев

крушение вертолета в броварах

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. При крушении вертолета в Броварах Киевской области погибли 14 человек, в том числе один ребенок, 25 получили ранения. Об этом сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.Отмечается, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершены.ЧП в Броварах произошло в среду утром. Возле детского сада упал вертолет, в результате чего погибли и пострадали люди, сообщил глава администрации Киевской области Алексей Кулеба. По информации Нацполиции, на борту рухнувшего вертолета госслужбы по чрезвычайным ситуациям находилось руководство МВД Украины – погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.Всего жертвами авиакатастрофы, по данным Киевской областной военной администрации, стали 18 человек, в том числе три ребенка. В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявила о гибели 17 человек, а президент Владимир Зеленский – о смерти 15. Также уточняется, что травмы различной степени тяжести получили более 20 человек, в том числе дети. Все они госпитализированы.Куда летел вертолет с руководством МВДВертолет принадлежал украинской госслужбе по ЧС, он летел в Харьков, сказал руководитель главного управления национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко. На борту воздушного судна находились девять человек, все они погибли. По данным командования воздушных сил Украины, вертолет был одним из многоцелевых Super Puma, которые ранее передала Франция для МВД и госслужбы по ЧС.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что среди версий трагедии – диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. Список погибших пассажиров вертолетаПресс-служба МВД Украины обнародовала список погибших сотрудников ведомства и экипажа судна.Среди них:Кто стал главой МВДПосле крушения кабинет министров Украины назначил начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем главы МВД и возложил на него исполнение обязанностей погибшего министра, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.Представление на назначение состоится после обсуждения с парламентом.

https://crimea.ria.ru/20230118/kto-stal-glavoy-mvd-ukrainy-posle-gibeli-monastyrskogo-1126460368.html

https://crimea.ria.ru/20230118/tragediya-s-vertoletom-v-brovarakh-pogibli-troe-detey-i-15-vzroslykh-1126452643.html

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киев, крушение вертолета в броварах, происшествия, украина, новости, в мире