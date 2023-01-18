https://crimea.ria.ru/20230118/kto-stal-glavoy-mvd-ukrainy-posle-gibeli-monastyrskogo-1126460368.html

Кто стал главой МВД Украины после гибели Монастырского

Кто стал главой МВД Украины после гибели Монастырского - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Кто стал главой МВД Украины после гибели Монастырского

Кабинет министров Украины назначил начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем главы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра. Об РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T17:34

2023-01-18T17:34

2023-01-18T17:42

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нацполиция украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Кабинет министров Украины назначил начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем главы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.По его словам, после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах в Киевской области. На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе министр внутренних дел, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли.Всего жертвами авиакатастрофы, по данным Киевской областной военной администрации, стали 18 человек, в том числе три ребенка. В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявила о гибели 17 человек, а президент Владимир Зеленский – о смерти 15. Также уточняется, что травмы различной степени тяжести получили более 20 человек, в том числе дети. Все они госпитализированы.

https://crimea.ria.ru/20230118/tragediya-s-vertoletom-v-brovarakh-pogibli-troe-detey-i-15-vzroslykh-1126452643.html

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крым, новости, киевская область, происшествия, глава мвд украины денис монастырский, нацполиция украины