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Кто стал главой МВД Украины после гибели Монастырского - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Кто стал главой МВД Украины после гибели Монастырского
Кто стал главой МВД Украины после гибели Монастырского - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Кто стал главой МВД Украины после гибели Монастырского
Кабинет министров Украины назначил начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем главы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра. Об РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T17:34
2023-01-18T17:42
крым
новости
киевская область
происшествия
глава мвд украины денис монастырский
нацполиция украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Кабинет министров Украины назначил начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем главы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.По его словам, после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах в Киевской области. На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе министр внутренних дел, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли.Всего жертвами авиакатастрофы, по данным Киевской областной военной администрации, стали 18 человек, в том числе три ребенка. В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявила о гибели 17 человек, а президент Владимир Зеленский – о смерти 15. Также уточняется, что травмы различной степени тяжести получили более 20 человек, в том числе дети. Все они госпитализированы.
https://crimea.ria.ru/20230118/tragediya-s-vertoletom-v-brovarakh-pogibli-troe-detey-i-15-vzroslykh-1126452643.html
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крым, новости, киевская область, происшествия, глава мвд украины денис монастырский, нацполиция украины
Кто стал главой МВД Украины после гибели Монастырского

Врио главы МВД Украины стал начальник Нацполиции Игорь Клименко

17:34 18.01.2023 (обновлено: 17:42 18.01.2023)
 
© МВД УкраиныИгорь Клименко
Игорь Клименко
© МВД Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Кабинет министров Украины назначил начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем главы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.
Место крушения вертолета в Броварах - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
13:22
Трагедия с вертолетом в Броварах: что известно о погибших к этому часу
Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах в Киевской области. На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе министр внутренних дел, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли.
Всего жертвами авиакатастрофы, по данным Киевской областной военной администрации, стали 18 человек, в том числе три ребенка. В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявила о гибели 17 человек, а президент Владимир Зеленский – о смерти 15. Также уточняется, что травмы различной степени тяжести получили более 20 человек, в том числе дети. Все они госпитализированы.
 
КрымНовостиКиевская областьПроисшествияГлава МВД Украины Денис МонастырскийНацполиция Украины
 
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