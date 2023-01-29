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Главные новости Крыма: 29 января - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Главные новости Крыма: 29 января
Главные новости Крыма: 29 января - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Главные новости Крыма: 29 января
В Крыму прокомментировали угрозы Киева ударить по полуострову. В США объяснили, почему у Украины нет прав на Крым и Донбасс. Крымский мост закроют на 12 часов... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T19:30
2023-01-29T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму прокомментировали угрозы Киева ударить по полуострову. В США объяснили, почему у Украины нет прав на Крым и Донбасс. Крымский мост закроют на 12 часов. В Крыму возможны подтопления и остановка паромов. Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым."Гавканье из-под дивана"Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сравнил угрозу Киева нанести ракетный удар по полуострову "гавканьем из-под дивана"."России ударами по Крыму угрожает Подоляк (советник главы офиса президента Украины - ред.) - человек, который не имеет понятия о войне, стратегии, тактике, характеристиках вооружения. Типичная украинская история - гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Почему у Киева нет прав на Крым и ДонбассКиевские притязания на Крым несправедливы, поскольку сами крымчане видят полуостров российским, то же касается Донбасса. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис.Крымский мостДвижение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова ограничат. С 30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31 января на период с 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщила в воскресенье пресс-служба минтранса России. Опасная погодаВ понедельник в Крыму ожидается мокрый снег, туман и гололедица на дорогах. Из-за колебаний уровня рек вероятны подтопления, а сильный ветер может приостановить работу Керченской паромной переправы. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Крыму.По данным ведомства, 30 января в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, гололедица, местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, на южном побережье до +6, днем +1...6, в горах до 5 градусов мороза. Симферополь без водыВ Симферополе и прилегающих населенных пунктах двое суток не будет воды из-за работ на магистральных сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". Работы начнутся 31 января. С 22 часов воды не будет у жителей населенных пунктов Молодежного, частично Мирного, Грэсовского, Белоглинки, Комсомольского, Битумного, Совхозного, Укромного. Также без воды останутся ряд улиц крымской столиц. Восстановление штатного режима работы системы водоснабжения прогнозируется к шести часам утра 2 февраля
https://crimea.ria.ru/20230129/gitare-est-mesto-na-fronte-krymskiy-boets-pishet-pesni-i-stikhi-ob-svo-1126650688.html
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Главные новости Крыма: 29 января

Новости Крыма: главные события и заявления 29 января

19:30 29.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму прокомментировали угрозы Киева ударить по полуострову. В США объяснили, почему у Украины нет прав на Крым и Донбасс. Крымский мост закроют на 12 часов. В Крыму возможны подтопления и остановка паромов. Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Гавканье из-под дивана"

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сравнил угрозу Киева нанести ракетный удар по полуострову "гавканьем из-под дивана".
"России ударами по Крыму угрожает Подоляк (советник главы офиса президента Украины - ред.) - человек, который не имеет понятия о войне, стратегии, тактике, характеристиках вооружения. Типичная украинская история - гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс

Киевские притязания на Крым несправедливы, поскольку сами крымчане видят полуостров российским, то же касается Донбасса. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис.
"Мы можем спорить о том, достижима ли эта цель, но мы должны быть абсолютно уверены в одном: если Украина вернет себе Крым, или Луганск, или Донецк — они сделают это не как освободители, а как завоеватели", - заявил в своей статье Дэвис и назвал американскую военную помощь Киеву отвратительной идеей.
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Крымский мост

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова ограничат. С 30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31 января на период с 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщила в воскресенье пресс-служба минтранса России.

Опасная погода

В понедельник в Крыму ожидается мокрый снег, туман и гололедица на дорогах. Из-за колебаний уровня рек вероятны подтопления, а сильный ветер может приостановить работу Керченской паромной переправы. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Крыму.
По данным ведомства, 30 января в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, гололедица, местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, на южном побережье до +6, днем +1...6, в горах до 5 градусов мороза.
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Симферополь без воды

В Симферополе и прилегающих населенных пунктах двое суток не будет воды из-за работ на магистральных сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". Работы начнутся 31 января. С 22 часов воды не будет у жителей населенных пунктов Молодежного, частично Мирного, Грэсовского, Белоглинки, Комсомольского, Битумного, Совхозного, Укромного. Также без воды останутся ряд улиц крымской столиц. Восстановление штатного режима работы системы водоснабжения прогнозируется к шести часам утра 2 февраля
 
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