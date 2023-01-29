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Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды
Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды
В Симферополе и прилегающих населенных пунктах двое суток не будет воды из-за работ на магистральных сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-29T08:02
2023-01-29T08:02
2023-01-28T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе и прилегающих населенных пунктах двое суток не будет воды из-за работ на магистральных сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Уточняется, что работы начнутся 31 января, с 22 часов воды не будет у жителей восьми населенных пунктов:Кроме того, водоснабжение ограничат и в Симферополе по улицам:На время выполнения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами. График будет размещен дополнительно.
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крым, симферополь, симферопольский район, жкх, общество, вода в крыму, новости крыма
Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды
В Симферополе и восьми пригородных селах двое суток не будет воды из-за ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе и прилегающих населенных пунктах двое суток не будет воды из-за работ на магистральных сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
Уточняется, что работы начнутся 31 января, с 22 часов воды не будет у жителей восьми населенных пунктов:
—пгт Молодежное,
—с. Мирное, ул. Мира, 16, 17, 18, СТ "Дзержинец", Богдановка,
—пгт Грэсовский,
—с. Белоглинка (ЖК "Грэсовский"),
—пгт Комсомольское,
—п. Битумное,
—с. Совхозное,
—с. Укромное,
Кроме того, водоснабжение ограничат и в Симферополе по улицам:
—ул. Киевская – от площади Московской до ТЦ "Южная галерея",
—ул. Никанорова,
—ул. Ростовская,
—ул. Гагарина,
—ул. Железнодорожная,
—ул. Л. Чайкиной,
—ул. Смольная,
—ул. Камская,
—ул. Кечкеметская (частично),
—пер. Стрелковый,
—ул. М. Подпольщиков,
—ул. Дорожная,
—ул. Вишневая,
—ул. Шалфейная, а также прилегающие улицы и переулки.
"В период с 22:00 31 января по 00:00 2 февраля планируется выполнить основной объем работ, а восстановление штатного режима работы системы водоснабжения прогнозируется ориентировочно к 06:00 2 февраля", - сказано в сообщении.
На время выполнения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами. График будет размещен дополнительно.