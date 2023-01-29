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Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды

Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды

В Симферополе и прилегающих населенных пунктах двое суток не будет воды из-за работ на магистральных сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-29T08:02

2023-01-29T08:02

2023-01-28T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе и прилегающих населенных пунктах двое суток не будет воды из-за работ на магистральных сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Уточняется, что работы начнутся 31 января, с 22 часов воды не будет у жителей восьми населенных пунктов:Кроме того, водоснабжение ограничат и в Симферополе по улицам:На время выполнения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами. График будет размещен дополнительно.

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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