Рейтинг@Mail.ru
Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230129/simferopol-i-prigorod-na-dvoe-sutok-ostanutsya-bez-vody-1126642023.html
Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды
Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды
В Симферополе и прилегающих населенных пунктах двое суток не будет воды из-за работ на магистральных сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-29T08:02
2023-01-28T17:02
крым
симферополь
симферопольский район
жкх
общество
вода в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123077265_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_f949f7e3dc0918211e6f178be85f85c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе и прилегающих населенных пунктах двое суток не будет воды из-за работ на магистральных сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Уточняется, что работы начнутся 31 января, с 22 часов воды не будет у жителей восьми населенных пунктов:Кроме того, водоснабжение ограничат и в Симферополе по улицам:На время выполнения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами. График будет размещен дополнительно.
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123077265_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_4c2a4b51953753266625cc849ff5ff40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, симферопольский район, жкх, общество, вода в крыму, новости крыма
Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды

В Симферополе и восьми пригородных селах двое суток не будет воды из-за ремонта

08:02 29.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе и прилегающих населенных пунктах двое суток не будет воды из-за работ на магистральных сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
Уточняется, что работы начнутся 31 января, с 22 часов воды не будет у жителей восьми населенных пунктов:
  • пгт Молодежное,
  • с. Мирное, ул. Мира, 16, 17, 18, СТ "Дзержинец", Богдановка,
  • пгт Грэсовский,
  • с. Белоглинка (ЖК "Грэсовский"),
  • пгт Комсомольское,
  • п. Битумное,
  • с. Совхозное,
  • с. Укромное,
Кроме того, водоснабжение ограничат и в Симферополе по улицам:
  • ул. Киевская – от площади Московской до ТЦ "Южная галерея",
  • ул. Никанорова,
  • ул. Ростовская,
  • ул. Гагарина,
  • ул. Железнодорожная,
  • ул. Л. Чайкиной,
  • ул. Смольная,
  • ул. Камская,
  • ул. Кечкеметская (частично),
  • пер. Стрелковый,
  • ул. М. Подпольщиков,
  • ул. Дорожная,
  • ул. Вишневая,
  • ул. Шалфейная, а также прилегающие улицы и переулки.
"В период с 22:00 31 января по 00:00 2 февраля планируется выполнить основной объем работ, а восстановление штатного режима работы системы водоснабжения прогнозируется ориентировочно к 06:00 2 февраля", - сказано в сообщении.
На время выполнения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами. График будет размещен дополнительно.
 
КрымСимферопольСимферопольский районЖКХОбществоВода в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Крымский мост закроют на 12 часов - Минтранс
10:21"Гавканье из-под дивана": в Крыму прокомментировали угрозы Киева
09:51Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране
08:59Из Керчи в Казахстан: трагедия депортации крымских итальянцев
08:29Полянский назвал США прямым соучастником удара по больнице в ЛНР
08:02Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды
03:42Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников
00:01Снег и ветер обрушатся на Крым в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 января
19:54Главные события и заявления дня: 28 января
19:32Президент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма
19:13Получит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнение
18:40ВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки
18:15Указ о мобилизации и замена Зеленского: топ новостей недели
17:37Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARS
17:24Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы
16:39Названы самые успешные регионы России: Крым и Севастополь в "хвосте"
16:10В лагере "Горный" в Севастополе построят 3 новых корпуса за счет субсидии
15:29Над ДНР сбит украинский МиГ-29
15:16Армия России продолжает наступать: как проходит СВО в Донбассе
Лента новостейМолния