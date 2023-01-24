https://crimea.ria.ru/20230124/khorosho-tam-gde-ya-est-kak-zamglavy-sevastopolya-uekhal-na-zaporozhe-1126543050.html

Хорошо там, где я есть: как замглавы Севастополя уехал на Запорожье

Хорошо там, где я есть: как замглавы Севастополя уехал на Запорожье - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Хорошо там, где я есть: как замглавы Севастополя уехал на Запорожье

Серьезный мужчина с хмурым, казалось бы, суровым взглядом. Но это только на первый взгляд. В общении раскрывается и колоссальный опыт, и энциклопедические... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T08:01

2023-01-24T08:01

2023-01-24T08:58

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Серьезный мужчина с хмурым, казалось бы, суровым взглядом. Но это только на первый взгляд. В общении раскрывается и колоссальный опыт, и энциклопедические знания, и обаяние… Первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев – один из лучших политтехнологов в России. За его плечами десятки избирательных кампаний в России и на Украине, работа депутата заксобрания, вице-губернаторство в Севастополе… Первое интервью в новой должности он дал РИА Новости Крым.Из Севастополя – на Запорожье– Сергей Александрович, поздравляем вас с назначением. Еще недавно вы работали в городе-герое Севастополе, а сегодня уже один из руководителей Запорожской области. Трудно было решиться на этот шаг?– Для меня интереснее всего работать там, где я нахожусь в данный момент. Придерживаюсь жизненного принципа "хорошо там, где я есть". Конечно, тот референдум по воссоединению Запорожской области с Россией, в организации которого мы принимали участие, – это историческое событие и действительно он был очень интересен. Когда я был в Севастополе, для меня были интересны выборы губернатора города, В Забайкальском крае, соответственно, была не менее важная и масштабная кампания.– Сейчас у вас непростой регион, расскажите о первостепенных задачах?– Задачи перед всеми нами стоят масштабные. Вы знаете, что в сентябре прошлого года состоялся референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации. Более 93 процентов населения освобожденных территорий области высказались за воссоединение с Россией. Это очень высокий показатель, очень высокое доверие, которое граждане оказали нам и в целом Российской Федерации. И мы видим, что годы украинской пропаганды, годы промывания мозгов на этих территориях рассеиваются как морок, как дым какой-то, как наваждение, как только люди получают доступ к объективной информации. В этом году состоятся выборы представительных органов власти и формирование всей системы власти Запорожской области как полноправного субъекта РФ, вся исполнительная власть пройдет закалку избирательной кампанией.– У вас за плечами богатейший опыт избирательных кампаний в России, на Украине. Какой опыт важен сегодня здесь на вашей должности?– Наверное, тот опыт, который у меня есть, и привел к тому, что Евгений Витальевич Балицкий назначил меня своим первым заместителем. Я действительно работал по всей России - в Красноярском крае, на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в западных регионах, на Урале. В нулевых годах я имел опыт работы с украинскими политиками, объехал всю Украину, понимаю, как устроен менталитет жителей различных регионов Украины. Благодаря тому, что губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев три года назад пригласил меня поработать, у меня есть понимание всех региональных отличий и тех динамических процессов, которые происходят, в том числе после присоединения к РФ, понимаю те проблемы, которые достались в наследство от Украины. Весь этот опыт будет использован для работы здесь.– Как сегодня идет формирование политического поля области, партии заходят уже?– Российские политические партии заходят и будут продолжать заходить на территорию Запорожской области, а дальше будет так, как решат граждане. Очевидно, что "Единая Россия" активно работала весь предыдущий год: были открыты партийные штабы, активисты партии со всей страны приезжают сюда в качестве волонтеров, помогают пенсионерам, малоимущим - всем жителям области. Недавно состоялся визит Сергея Миронова, председателя партии "Справедливая Россия", которая тоже формирует здесь свои отделения. Активно работает ЛДПР, коммунисты. Я думаю, что и все остальные партии, как парламентские, так и не парламентские, так или иначе сюда придут и проявят себя.Все о жизни в новых регионах России читайте тут>>>– А что сегодня больше интересует жителей Запорожской области – политика или же вопросы переходного периода?– Мне кажется, что эти вопросы переплетены, не бывает бытовых или каких-то других вопросов без политики в самом широком смысле этого слова. Политика - искусство управления государством, еще от Аристотеля так ведется. Все бытовые вопросы, о которых вы говорите, они так или иначе завязаны на власть, они нераздельны. Поэтому для жителей области важно, чтобы власти вовремя реагировали на все их запросы, вовремя и качественно оказывали услуги. Конечно же, сейчас вопросы жизни, образования, воспитания детей, рабочих мест являются очень важными, но то, что эти вопросы непосредственно связаны с политикой, очевидно.– Если оценивать 2022 год – как изменились настроения людей?– Настроения людей очень сильно изменились. Я сюда приехал первый раз в начале мая, люди опасались, был страх, какое-то недоверие. Все это за предыдущий год удалось решить. У нас сейчас и показатели доверия президенту России на уровне общероссийских показателей, и высокие оценки работы губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, и к местным властям тоже хорошее отношение. Люди понимают все сложности, которые у них в жизни есть, но, тем не менее, дают достаточно высокие оценки. Это, конечно, большой кредит доверия, и его надо и дальше оправдывать.Об уехавших и оставшихся– На ваш взгляд, те жители области, которые уехали после начала СВО, те украинцы, которые сейчас "за ленточкой", они потеряны для России?–Практика показала, что когда люди получают доступ к альтернативной точке зрения, то делают более чем однозначный выбор: за вхождение в состав Российской Федерации голосует 93 процента. Я считаю, это тот путь, которым мы должны двигаться в направлении всей оставшейся Украины: освобождение и впоследствии предоставление выбора. А те, кто уехали, ну, это их право… Знаете, из России тоже часть людей уехала, в том числе и представители шоу-бизнеса, псевдокультурной элиты. Ну, уехали и уехали, это их выбор. Я считаю, что, может быть, это даже и лучше, что такие люди покидают страну.– А излечить от русофобии можно или уже не нужно?– Если речь касается принудительного психиатрического лечения, то может быть. Но, честно говоря, это же состояние души. И я лично придерживаюсь взгляда, что нет никакого украинского народа, есть единый русский народ, он состоит из украинцев, белорусов, великороссов, сибиряков, поморов и т.д. Это единый суперэтнос, а то, что мы временно оказались разделены, это, цитируя Владимира Владимировича Путина, вот такое мы потерпели фиаско в 90-х годах прошлого века. Ну ничего. С точки зрения тех больших исторических процессов, мы один народ, и это был наш основной слоган воссоединения. И Богдан Хмельницкий отсюда начинал воссоединение двух частей русского народа. И никакого отдельного слова для обозначения жителей этих территорий не было ни в XVII, ни в XVIII, ни даже в XIX веках, его придумали в начале XX века.Мы многонациональная страна, у нас живут и другие народы, которые с нами находятся в одной исторической общности, они в тот или иной период времени тоже воссоединились с Российской Федерацией. И мы все помним парад суверенитетов в 90-х, видели те события, которые происходили в Чечне в 90-х, но это все в России было преодолено. Мне бы так хотелось, чтобы это преодолевалось и на территориях бывшей Украины.– Ну ведь искусственный раздел между нами целенаправленно создают наши бывшие западные партнеры: у них и борщ – украинский, и чуть ли не все произошло от украинского.– Так же как они пестовали разделение Югославии на хорватов, сербов и т.д. Разделяй и властвуй – этот принцип, сформулированный еще в Древнем Риме, они давно взяли на вооружение. США так с индейцами поступали, потом эту политику перенесли на латиноамериканские страны, чтобы удобнее было доминировать на этих двух континентах. И сегодня эту практику распространяют, потому что им так удобнее манипулировать.Политический класс США грезит своим превосходством. Его задача – стравливать людей между собой и, основываясь на каких-то мелких отличиях, создавать какие-то общности. Я родился в Сибири, в городе Красноярске, фамилия моего деда Бузина, украинская, Толмачев - фамилия по другой линии - для меня было бы странно как-то усиливать эти противоречия, потому что тогда мне бы еще внутри себя пришлось разбираться, а это, с моей точки зрения, неправильно. Для американцев любое большое образование крупнее 100 млн человек – представляет угрозу, они его будут дробить.– Президент так и сказал, что главная их цель – расчленение России.– Конечно, эта цель и не скрывается, она у них прописана в документах, они даже это назвали словечком "деколонизация". То есть для них хорошо было бы, чтобы Дальний Восток был отдельно, Сибирь - отдельно, запад нашей страны – отдельно, национальные республики отдельно и т.д. Но ничего у них не получится.– А что сами россияне? Как, на ваш взгляд, поменялось мировоззрение наших сограждан после начал СВО?– Мне кажется, последние иллюзии рухнули. Мы уже сегодня упоминали людей, которые уехали или уезжают, у них они, возможно, еще и остались, но мне кажется, что и у них этих иллюзий никогда не было, это просто сознательные либо бессознательные агенты вот и все.– Ну, если у них иллюзии и были, то разобьются они уже далеко от дома.–Ну, поживут – увидят. Но мне кажется, там уже в обязаловку входит: уехал – пиши гадости против России, уехал – участвуй в каких-то протестных мероприятиях против России. Все стало окончательно понятно: наше существование как страны, как единой общности и как ядерной державы является для них экзистенциальной угрозой и всегда являлось. И наше противостояние началось не в 2014-м и не в 2022 году. Да, был период, когда мы, питая определенные иллюзии, решили влиться в общую мировую систему, в европейский дом, но это все оказалось обманом, и люди это поняли.– Можно говорить, что в российском обществе выработался консенсус по вопросу присоединения освобожденных территорий - такой же, как после Крымской весны?– Рост рейтингов президента, рост рейтинга правительства, общий рост поддержки говорит о том, что этот консенсус уже есть. Крымская весна – это действительно была такая спецоперация, это произошло быстро, практически бескровно. То, что мы наблюдаем сейчас, происходит долго, с существенными потерями, но это та цена, которую мы платим за свой суверенитет, за свою независимость, за то, чтобы жить так, как мы хотим.О семье и уверенности в "завтра"– Кочевая жизнь политтехнолога. Родные как относятся, как поддерживают?–Мои родные - жена и дети - со мной и меня поддерживают. Я отец пятерых детей, воспитываю их в меру своих сил и возможностей. Они относятся с пониманием, я им все объяснил.– Здесь что-то напоминает о доме?– В данный момент мой дом недалеко. В свое время я всю свою семью перевез в Севастополь, и тут ехать недалеко. А дальше посмотрим.– Крым, Севастополь понравились?– Ну конечно! Крым и Севастополь мне понравились еще в пятилетнем возрасте, когда меня мама туда привезла. В этом смысле я никогда не считал ни Крым, ни Севастополь чем-то отдельным от России, считал это каким-то временным событием. Вы знаете, что в Крыму очень много мест, которые нужно обязательно посетить, и когда у меня выдается свободная минутка, то обязательно езжу, но еще не везде побывал. Например, недавно с женой обсуждал, что вот в Чуфут-Кале мы не были, еще где-то не были. Я думаю, что все эти возможности мы еще сможем реализовать.– Что вам сегодня дает оптимизм и уверенность?– Оптимизм и уверенность... У меня выхода другого нет, я уже говорил, у меня пятеро детей, они мне дают, во-первых, оптимизм и уверенность, жена моя в меня верит, для нее тоже это было сложное решение, связанное с моим новым назначением, но тем не менее она меня понимает, она меня поддерживает, и у меня есть уверенность в нашей исторической правоте. Я очень люблю историю и понимаю, что в широкой исторической перспективе мы правы и то будущее, которое формируется, оно формируется сейчас. Но это с нас все равно никакой ответственности не снимает, потому что тот новый баланс сил, который будет достигнут, зависит от каждого из нас, от каждого жителя Российской Федерации, а не от одного Путина или только от правительства – от каждого человека, от его вклада в нашу будущую Победу, в наш результат.

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

сергей толмачев, интервью, новые регионы россии, запорожская область, общество, политика