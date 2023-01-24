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Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам
Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам
25 января 2023 года, в Татьянин день, вход в Никитский ботанический сад для студентов очных отделений и женщин по имени Татьяна будет бесплатным. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T21:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. 25 января 2023 года, в Татьянин день, вход в Никитский ботанический сад для студентов очных отделений и женщин по имени Татьяна будет бесплатным.Как отметили в пресс-службе ботсада, гости смогут бесплатно посетить верхний и нижний парки, а также парк "Монтедор".Круглый год в Никитском ботаническом саду можно увидеть цветущие растения. В январе посетителей радуют своей красотой и ароматом подснежники-галантусы, калина Фаррера, абелия крупноцветковая, жимолость душистейшая, колокольчики химонантуса…. А уж цветущие розы - на любой вкус.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растенияУникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуВ Крыму выбрали королеву Бала хризантем
https://crimea.ria.ru/20221027/v-nikitskom-botanicheskom-sadu-otkrylsya-bal-khrizantem-chto-zhdet-gostey-1125108102.html
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крым, новости, новости крыма, природа, общество
Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам

Вход в Никитский ботанический сад 25 января для студентов и Татьян будет бесплатным

21:44 24.01.2023
 
© Наталия Вахрушева, фото предоставлено пресс-службой Никитского ботанического садаКалина Фаррера
Калина Фаррера
© Наталия Вахрушева, фото предоставлено пресс-службой Никитского ботанического сада
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. 25 января 2023 года, в Татьянин день, вход в Никитский ботанический сад для студентов очных отделений и женщин по имени Татьяна будет бесплатным.
Как отметили в пресс-службе ботсада, гости смогут бесплатно посетить верхний и нижний парки, а также парк "Монтедор".
Бал хризантем - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября 2022, 11:22Радио "Спутник в Крыму"
В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей
Круглый год в Никитском ботаническом саду можно увидеть цветущие растения. В январе посетителей радуют своей красотой и ароматом подснежники-галантусы, калина Фаррера, абелия крупноцветковая, жимолость душистейшая, колокольчики химонантуса…. А уж цветущие розы - на любой вкус.
© Павел Можаев, фото предоставлено пресс-службой Никитского ботанического садаРоза
Роза
© Павел Можаев, фото предоставлено пресс-службой Никитского ботанического сада
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Заголовок открываемого материала
21:56Главные события и заявления дня: 24 января
21:44Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам
21:23Главные новости Крыма: 24 января
21:18В Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный завод
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