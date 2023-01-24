https://crimea.ria.ru/20230124/kakoy-syurpriz-prigotovil-nikitskiy-botanicheskiy-sad-studentam-i-tatyanam-1126555777.html
Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам
Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам
25 января 2023 года, в Татьянин день, вход в Никитский ботанический сад для студентов очных отделений и женщин по имени Татьяна будет бесплатным. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T21:44
2023-01-24T21:44
2023-01-24T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. 25 января 2023 года, в Татьянин день, вход в Никитский ботанический сад для студентов очных отделений и женщин по имени Татьяна будет бесплатным.Как отметили в пресс-службе ботсада, гости смогут бесплатно посетить верхний и нижний парки, а также парк "Монтедор".Круглый год в Никитском ботаническом саду можно увидеть цветущие растения. В январе посетителей радуют своей красотой и ароматом подснежники-галантусы, калина Фаррера, абелия крупноцветковая, жимолость душистейшая, колокольчики химонантуса…. А уж цветущие розы - на любой вкус.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растенияУникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуВ Крыму выбрали королеву Бала хризантем
https://crimea.ria.ru/20221027/v-nikitskom-botanicheskom-sadu-otkrylsya-bal-khrizantem-chto-zhdet-gostey-1125108102.html
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крым, новости, новости крыма, природа, общество
Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам
Вход в Никитский ботанический сад 25 января для студентов и Татьян будет бесплатным