https://crimea.ria.ru/20230124/kakoy-syurpriz-prigotovil-nikitskiy-botanicheskiy-sad-studentam-i-tatyanam-1126555777.html

Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам

Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам

25 января 2023 года, в Татьянин день, вход в Никитский ботанический сад для студентов очных отделений и женщин по имени Татьяна будет бесплатным. РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T21:44

2023-01-24T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. 25 января 2023 года, в Татьянин день, вход в Никитский ботанический сад для студентов очных отделений и женщин по имени Татьяна будет бесплатным.Как отметили в пресс-службе ботсада, гости смогут бесплатно посетить верхний и нижний парки, а также парк "Монтедор".Круглый год в Никитском ботаническом саду можно увидеть цветущие растения. В январе посетителей радуют своей красотой и ароматом подснежники-галантусы, калина Фаррера, абелия крупноцветковая, жимолость душистейшая, колокольчики химонантуса…. А уж цветущие розы - на любой вкус.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растенияУникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуВ Крыму выбрали королеву Бала хризантем

https://crimea.ria.ru/20221027/v-nikitskom-botanicheskom-sadu-otkrylsya-bal-khrizantem-chto-zhdet-gostey-1125108102.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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