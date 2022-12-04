https://crimea.ria.ru/20221204/v-krymu-vybrali-korolevu-bala-khrizantem-1125678853.html

В Крыму выбрали королеву Бала хризантем

В Крыму выбрали королеву Бала хризантем - РИА Новости Крым, 04.12.2022

В Крыму выбрали королеву Бала хризантем

Лидером народного голосования на звание королевы Бала хризантем в 2022 году стал цветок сорта "Василий Лановой". Об этом сообщает пресс-служба Никитского... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Лидером народного голосования на звание королевы Бала хризантем в 2022 году стал цветок сорта "Василий Лановой". Об этом сообщает пресс-служба Никитского ботанического сада."Определена королева Бала хризантем в Крыму. Лидером народного голосования на звание королевы бала 2022 стал в этом году сорт "Василий Лановой", — уточнили в ботсаде.Гости сада выбирали полюбившиеся сорта голосованием в течение двух месяцев, в том числе и в онлайн формате.На ежегодном Балу хризантем в Никитском ботаническом саду для гостей подготовили выставку традиционных сортов и новинок, выборы королевы и принцессы бала, новые фотозоны и оригинальные панно из цветов.Всего в этом сезоне ботсад представил 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые, представляющие наибольший интерес для публики. Селекционеры приготовили дебют 30 новых сортов, среди них пять – новинки иностранной селекции.

https://crimea.ria.ru/20221201/nbs-priglashaet-vsekh-zhelayuschikh-pridumat-nazvaniya-novym-sortam-khrizantem-1125639105.html

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