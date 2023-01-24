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Главные новости Крыма: 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Главные новости Крыма: 24 января
Главные новости Крыма: 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Главные новости Крыма: 24 января
В Крыму задержали шестерых участников ячейки исламистов. В 2023 году сообщение с полуостром усилят новыми поездами и мультимодальными маршрутами. Как... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T21:23
2023-01-24T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму задержали шестерых участников ячейки исламистов. В 2023 году сообщение с полуостром усилят новыми поездами и мультимодальными маршрутами. Как "херсонские" сертификаты изменили цены на жилье в республике. Готов ли Северо-Крымский канал к поливному сезону. Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*В Крыму разгромлена ячейка исламистов из запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержаны шесть участников, сообщили в ФСБ РФ.По данным силовиков, при координации находящихся на Украине эмиссаров задержанные "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию". Во время собраний они "вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман".Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в СевастополеВ Севастополе появится новый памятник, посвященный подвигу участников "Крымской весны" и героев специальной военной операции. Предварительно стоимость монумента оценивается в 10 млн рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил автор концепции мемориала, председатель организации "Блокпост Севастополь" Иван Крыжанивский.Памятник появится недалеко от поворота на село Первомайское, где в 2014-м в дни "Крымской весны" размещался блокпост "Шайба". Сейчас для будущего мемориала уже благоустроили площадку – работы провели частично на собственные средства и деньги гранта, который выиграла организация.Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезонуСпециалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону 2023 года. По словам председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, уже выполнены работы по очистке межхозяйственных трубопроводов от наносов, ила, ремонту бетонной облицовки канала возле перегораживающего сооружения, очистке прилегающей территории каналов от древесно-кустарниковой растительности вручную. Кроме того, для предотвращения фильтрации канала специалисты выполнили каменную наброску на отдельных участках, впоследствии они будут забетонированы.Проведенные работы позволят удовлетворить потребности сельхозпроизводителей Крыма в воде для полива орошаемых земель в срок.Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатовВ Крыму на фоне выдачи жителям Херсона жилищных сертификатов растет стоимость "вторичного" жилья, при этом на рынке элитной недвижимости наблюдается некоторое снижение цен.Как поясняет специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова, речь идет в первую очередь о недорогой "вторичной" недвижимости в центральном и северном Крыму, цена которой "подъемна" для обладателей жилищных сертификатов. Спрос на такое жилье поднимается, а значит, растут и цены. Вместе с тем, рынок "штормит и будоражит", ежемесячно цены меняются то в большую, то в меньшую сторону. Прогнозы строить трудно, зато самое время торговаться.А вот в Севастополе дешевеет не только "элитка", но и сегмент дешевого жилья. Из-за весеннего скачка цен, квартиры здесь перестали быть доступными и для самих севастопольцев, не говоря о владельцах сертификатов.Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 годуВ этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых вагонов рассчитывает увеличить количество пар поездов с 17 до 22. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с правительством.Кроме того, в этом году Минтранс планирует сформировать 10 новых мультимодальных маршрутов, которые дополнят имеющиеся в наличии 43 маршрута. Такие перевозки подразумевают приобретение "единого" билета с использованием автобусного и железнодорожного транспорта.* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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4.7
96
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крым, главное за день, новости крыма, общество, сво, севастополь, поезд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Главные новости Крыма: 24 января

Новости Крыма: главные события и заявления 24 января

21:23 24.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму задержали шестерых участников ячейки исламистов. В 2023 году сообщение с полуостром усилят новыми поездами и мультимодальными маршрутами. Как "херсонские" сертификаты изменили цены на жилье в республике. Готов ли Северо-Крымский канал к поливному сезону. Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму разгромлена ячейка исламистов из запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержаны шесть участников, сообщили в ФСБ РФ.
По данным силовиков, при координации находящихся на Украине эмиссаров задержанные "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию". Во время собраний они "вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман".
Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе
В Севастополе появится новый памятник, посвященный подвигу участников "Крымской весны" и героев специальной военной операции. Предварительно стоимость монумента оценивается в 10 млн рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил автор концепции мемориала, председатель организации "Блокпост Севастополь" Иван Крыжанивский.
Памятник появится недалеко от поворота на село Первомайское, где в 2014-м в дни "Крымской весны" размещался блокпост "Шайба". Сейчас для будущего мемориала уже благоустроили площадку – работы провели частично на собственные средства и деньги гранта, который выиграла организация.
Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону
Специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону 2023 года. По словам председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, уже выполнены работы по очистке межхозяйственных трубопроводов от наносов, ила, ремонту бетонной облицовки канала возле перегораживающего сооружения, очистке прилегающей территории каналов от древесно-кустарниковой растительности вручную. Кроме того, для предотвращения фильтрации канала специалисты выполнили каменную наброску на отдельных участках, впоследствии они будут забетонированы.
Проведенные работы позволят удовлетворить потребности сельхозпроизводителей Крыма в воде для полива орошаемых земель в срок.
Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов
В Крыму на фоне выдачи жителям Херсона жилищных сертификатов растет стоимость "вторичного" жилья, при этом на рынке элитной недвижимости наблюдается некоторое снижение цен.
Как поясняет специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова, речь идет в первую очередь о недорогой "вторичной" недвижимости в центральном и северном Крыму, цена которой "подъемна" для обладателей жилищных сертификатов. Спрос на такое жилье поднимается, а значит, растут и цены. Вместе с тем, рынок "штормит и будоражит", ежемесячно цены меняются то в большую, то в меньшую сторону. Прогнозы строить трудно, зато самое время торговаться.
А вот в Севастополе дешевеет не только "элитка", но и сегмент дешевого жилья. Из-за весеннего скачка цен, квартиры здесь перестали быть доступными и для самих севастопольцев, не говоря о владельцах сертификатов.
Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
В этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых вагонов рассчитывает увеличить количество пар поездов с 17 до 22. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с правительством.
Кроме того, в этом году Минтранс планирует сформировать 10 новых мультимодальных маршрутов, которые дополнят имеющиеся в наличии 43 маршрута. Такие перевозки подразумевают приобретение "единого" билета с использованием автобусного и железнодорожного транспорта.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
 
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