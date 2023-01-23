https://crimea.ria.ru/20230123/poteri-vsu-v-zone-spetsoperatsii-dannye-minoborony-1126535234.html

Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны

Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по четырем направлениям спецоперации за минувшие сутки составили более 150 человек убитыми, сообщили в... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T15:48

2023-01-23T15:48

2023-01-23T15:48

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по четырем направлениям спецоперации за минувшие сутки составили более 150 человек убитыми, сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль", - говорится в сводке ведомства.На Красно-Лиманском фронте артиллерия нанесла удар по подразделениям двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. На Запорожском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Кроме того, на Днепропетровском направлении российские военные поразили временный пункт дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе села Марганец, уничтожив пусковую установку американской РСЗО HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки нанесено поражение 63-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97-ми районах", - добавили в ведомстве.Также российские ПВО сбили три украинских беспилотника в воздухе над Кременной в ЛНР и Жовтневым Харьковской области. В районах Донецка, сел Авдеевка, Пилипчатино ДНР и Червонопоповки ЛНР перехвачено 14 снарядов HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в ДонбассеРоссийские военные громят подразделения ВСУ на четырех направленияхАрмия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20230123/rossiyskie-voyska-osvobodili-krasnopole-v-donbasse-1126533438.html

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луганская народная республика (лнр)

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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), россия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским