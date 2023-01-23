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Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны
Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны
Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по четырем направлениям спецоперации за минувшие сутки составили более 150 человек убитыми, сообщили в... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T15:48
2023-01-23T15:48
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по четырем направлениям спецоперации за минувшие сутки составили более 150 человек убитыми, сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль", - говорится в сводке ведомства.На Красно-Лиманском фронте артиллерия нанесла удар по подразделениям двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. На Запорожском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Кроме того, на Днепропетровском направлении российские военные поразили временный пункт дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе села Марганец, уничтожив пусковую установку американской РСЗО HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки нанесено поражение 63-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97-ми районах", - добавили в ведомстве.Также российские ПВО сбили три украинских беспилотника в воздухе над Кременной в ЛНР и Жовтневым Харьковской области. В районах Донецка, сел Авдеевка, Пилипчатино ДНР и Червонопоповки ЛНР перехвачено 14 снарядов HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в ДонбассеРоссийские военные громят подразделения ВСУ на четырех направленияхАрмия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20230123/rossiyskie-voyska-osvobodili-krasnopole-v-donbasse-1126533438.html
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), россия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны

Минобороны: за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 150 человек в зоне спецоперации

15:48 23.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по четырем направлениям спецоперации за минувшие сутки составили более 150 человек убитыми, сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль", - говорится в сводке ведомства.
На Красно-Лиманском фронте артиллерия нанесла удар по подразделениям двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. На Запорожском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Кроме того, на Днепропетровском направлении российские военные поразили временный пункт дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе села Марганец, уничтожив пусковую установку американской РСЗО HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля.
Разведка ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
14:42
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"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки нанесено поражение 63-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97-ми районах", - добавили в ведомстве.
Также российские ПВО сбили три украинских беспилотника в воздухе над Кременной в ЛНР и Жовтневым Харьковской области. В районах Донецка, сел Авдеевка, Пилипчатино ДНР и Червонопоповки ЛНР перехвачено 14 снарядов HIMARS.
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СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)РоссияСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским
 
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