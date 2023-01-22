Зима отменяется: прогноз погоды на январь и февраль в Крыму
ФОБОС: в Крыму до конца января будет до +11 градусов, без сильного мороза и снега
© РИА Новости КрымФОБОС: в Крыму до конца января будет до +11 градусов, без сильного мороза и снега
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В последнюю декаду января в Крыму сильных морозов и снега не прогнозируется, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +11 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Практически всю рабочую неделю осадков не будет, но облаков с каждым днем будет все больше. Это ограничит приток лучистой энергии солнца и тепла. Соответственно, ночами похолодает до -1…+4, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +6…11 градусов. Примерно в таком диапазоне будет держаться температура весь остаток недели и заключительную декаду января", - проинформировал он.
Специалист не прогнозирует никаких опасных метеорологических явлений в оставшуюся половину зимы. Более того, по оценкам экспертов ФОБОС, она будет еще более теплой, чем первая.
"На данный момент я вижу, что вторая половина зимы будет еще более мягкой и теплой, чем была первая. Каких-то вторжений или провалов холода не наблюдается, общий температурный фон будет оставаться на 1-2 градуса выше, чем положено по климатическим показателям статистики. То есть пока никакого резкого похолодания или прихода зимы с морозами и снегопадами на горизонте не наблюдается", - заключил Тишковец.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец выразил мнение, что в 2023 году погодные аномалии Крыму не угрожают. До сентября включительно среднее превышение над нормой будет составлять максимум 0,5 – 1 градус, в отдельные месяцы до 2 градусов. А по количеству осадков здесь сохранится тренд на дефицит.
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