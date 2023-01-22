https://crimea.ria.ru/20230122/zima-otmenyaetsya-prognoz-pogody-na-yanvar-i-fevral-v-krymu-1126495069.html

Зима отменяется: прогноз погоды на январь и февраль в Крыму

Зима отменяется: прогноз погоды на январь и февраль в Крыму - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Зима отменяется: прогноз погоды на январь и февраль в Крыму

В последнюю декаду января в Крыму сильных морозов и снега не прогнозируется, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +11 градусов. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T18:13

2023-01-22T18:13

2023-01-22T18:13

радио "спутник в крыму"

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погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В последнюю декаду января в Крыму сильных морозов и снега не прогнозируется, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +11 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Специалист не прогнозирует никаких опасных метеорологических явлений в оставшуюся половину зимы. Более того, по оценкам экспертов ФОБОС, она будет еще более теплой, чем первая.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец выразил мнение, что в 2023 году погодные аномалии Крыму не угрожают. До сентября включительно среднее превышение над нормой будет составлять максимум 0,5 – 1 градус, в отдельные месяцы до 2 градусов. А по количеству осадков здесь сохранится тренд на дефицит.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230120/leto-na-ekvatore-zimy-v-simferopole-ustanovlen-absolyutnyy-rekord-1126491263.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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