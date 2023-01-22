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Зима отменяется: прогноз погоды на январь и февраль в Крыму - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Зима отменяется: прогноз погоды на январь и февраль в Крыму
Зима отменяется: прогноз погоды на январь и февраль в Крыму - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Зима отменяется: прогноз погоды на январь и февраль в Крыму
В последнюю декаду января в Крыму сильных морозов и снега не прогнозируется, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +11 градусов. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T18:13
2023-01-22T18:13
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крымская погода
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В последнюю декаду января в Крыму сильных морозов и снега не прогнозируется, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +11 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Специалист не прогнозирует никаких опасных метеорологических явлений в оставшуюся половину зимы. Более того, по оценкам экспертов ФОБОС, она будет еще более теплой, чем первая.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец выразил мнение, что в 2023 году погодные аномалии Крыму не угрожают. До сентября включительно среднее превышение над нормой будет составлять максимум 0,5 – 1 градус, в отдельные месяцы до 2 градусов. А по количеству осадков здесь сохранится тренд на дефицит.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году
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Зима отменяется: прогноз погоды на январь и февраль в Крыму

ФОБОС: в Крыму до конца января будет до +11 градусов, без сильного мороза и снега

18:13 22.01.2023
 
© РИА Новости КрымФОБОС: в Крыму до конца января будет до +11 градусов, без сильного мороза и снега
ФОБОС: в Крыму до конца января будет до +11 градусов, без сильного мороза и снега - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В последнюю декаду января в Крыму сильных морозов и снега не прогнозируется, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +11 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Практически всю рабочую неделю осадков не будет, но облаков с каждым днем будет все больше. Это ограничит приток лучистой энергии солнца и тепла. Соответственно, ночами похолодает до -1…+4, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +6…11 градусов. Примерно в таком диапазоне будет держаться температура весь остаток недели и заключительную декаду января", - проинформировал он.
Специалист не прогнозирует никаких опасных метеорологических явлений в оставшуюся половину зимы. Более того, по оценкам экспертов ФОБОС, она будет еще более теплой, чем первая.
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"На данный момент я вижу, что вторая половина зимы будет еще более мягкой и теплой, чем была первая. Каких-то вторжений или провалов холода не наблюдается, общий температурный фон будет оставаться на 1-2 градуса выше, чем положено по климатическим показателям статистики. То есть пока никакого резкого похолодания или прихода зимы с морозами и снегопадами на горизонте не наблюдается", - заключил Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец выразил мнение, что в 2023 году погодные аномалии Крыму не угрожают. До сентября включительно среднее превышение над нормой будет составлять максимум 0,5 – 1 градус, в отдельные месяцы до 2 градусов. А по количеству осадков здесь сохранится тренд на дефицит.
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