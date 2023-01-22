Рейтинг@Mail.ru
В России изменится школьная программа по литературе - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230122/v-rossii-izmenitsya-shkolnaya-programma-po-literature-1126516922.html
В России изменится школьная программа по литературе
В России изменится школьная программа по литературе - РИА Новости Крым, 22.01.2023
В России изменится школьная программа по литературе
В текущем учебном году в России пересмотрят школьную программу по литературе. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T10:59
2023-01-22T10:59
россия
образование в россии
общество
новости
государственная дума рф
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/67/1117826795_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a9ddb8455e069d5559ee456e89476e5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В текущем учебном году в России пересмотрят школьную программу по литературе. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.По его словам, планируется включить в программу целый ряд произведений советских авторов, в частности, "Молодой гвардии" Александра Фадеева и "Горячий снег" Юрия Бондарева. При этом предлагается исключить из обучения детей книги, которые "не выдержали испытание временем"."Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообщества. Никто рубить с плеча не собирается", — подчеркнул он.Возможность вернуть в школьную программу советской классики поднимался и на встрече президента Владимира Путина с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Глава государства поддержал предложение включить в обучение детей "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.Ранее в Госдуме приняли законопроект об учреждении в России единой общеобразовательной программы. Программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года. Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников.В следующем учебном году в программу российских школ для учеников 10-11 классов включат новый предмет – "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Симферополя обещают сократить очередь в детсады крымской столицыЁ-моё: важны ли точки в жизни и в документахЧто поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение
https://crimea.ria.ru/20220914/shkolniki-rossii-budut-uchitsya-po-novoy-programme-1124501036.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/67/1117826795_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_22f503afff8898beaaf75fe8f915a15a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, образование в россии, общество, новости, государственная дума рф, образование в крыму и севастополе
В России изменится школьная программа по литературе

Депутат Госдумы Вяткин: в этом году в школах России изменят программу по литературе

10:59 22.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Уткин / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Вяткин: в этом году в школах России изменят программу по литературе
Депутат Госдумы Вяткин: в этом году в школах России изменят программу по литературе - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В текущем учебном году в России пересмотрят школьную программу по литературе. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
По его словам, планируется включить в программу целый ряд произведений советских авторов, в частности, "Молодой гвардии" Александра Фадеева и "Горячий снег" Юрия Бондарева. При этом предлагается исключить из обучения детей книги, которые "не выдержали испытание временем".
"Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообщества. Никто рубить с плеча не собирается", — подчеркнул он.
Начало учебного года в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября 2022, 13:29
Школьники России будут учиться по новой программе
Возможность вернуть в школьную программу советской классики поднимался и на встрече президента Владимира Путина с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Глава государства поддержал предложение включить в обучение детей "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.
Ранее в Госдуме приняли законопроект об учреждении в России единой общеобразовательной программы. Программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года. Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников.
В следующем учебном году в программу российских школ для учеников 10-11 классов включат новый предмет – "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Симферополя обещают сократить очередь в детсады крымской столицы
Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах
Что поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение
 
РоссияОбразование в РоссииОбществоНовостиГосударственная Дума РФОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Как работает Керченская паромная переправа 22 января
10:59В России изменится школьная программа по литературе
10:42COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 22 января
09:59Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине
09:38Девять жизней матроса Кошки
09:11В Симферополе мопед влетел в КамАЗ
09:01Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты
08:28В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
08:01Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство
03:24Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы
00:01Сибирский антициклон: какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 января
21:46Главные события и заявления дня
21:09Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"
20:46Телеканал RT France заявил о закрытии
19:45Главные новости Крыма: 21 января
18:58Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели
17:48Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете
17:19В Керчи мужчина попал под колеса иномарки
16:56Все пассажиры застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спаслись
Лента новостейМолния