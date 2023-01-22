https://crimea.ria.ru/20230122/v-rossii-izmenitsya-shkolnaya-programma-po-literature-1126516922.html

В России изменится школьная программа по литературе

В России изменится школьная программа по литературе - РИА Новости Крым, 22.01.2023

В России изменится школьная программа по литературе

В текущем учебном году в России пересмотрят школьную программу по литературе. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T10:59

2023-01-22T10:59

2023-01-22T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В текущем учебном году в России пересмотрят школьную программу по литературе. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.По его словам, планируется включить в программу целый ряд произведений советских авторов, в частности, "Молодой гвардии" Александра Фадеева и "Горячий снег" Юрия Бондарева. При этом предлагается исключить из обучения детей книги, которые "не выдержали испытание временем"."Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообщества. Никто рубить с плеча не собирается", — подчеркнул он.Возможность вернуть в школьную программу советской классики поднимался и на встрече президента Владимира Путина с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Глава государства поддержал предложение включить в обучение детей "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.Ранее в Госдуме приняли законопроект об учреждении в России единой общеобразовательной программы. Программы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения РФ до 1 января 2023 года, новый закон заработает с 1 сентября 2023 года. Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников.В следующем учебном году в программу российских школ для учеников 10-11 классов включат новый предмет – "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Симферополя обещают сократить очередь в детсады крымской столицыЁ-моё: важны ли точки в жизни и в документахЧто поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение

https://crimea.ria.ru/20220914/shkolniki-rossii-budut-uchitsya-po-novoy-programme-1124501036.html

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россия, образование в россии, общество, новости, государственная дума рф, образование в крыму и севастополе