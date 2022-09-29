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В российских школах вводят новый предмет - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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В российских школах вводят новый предмет
В российских школах вводят новый предмет - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В российских школах вводят новый предмет
В программах российских школ появится новый обязательный предмет - "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T21:17
2022-09-29T21:17
образование в россии
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В программах российских школ появится новый обязательный предмет - "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.Задача курса - дать российским старшеклассникам системные знания о финансовых рынках и технологиях, объяснить функции ЦБ и механизмы инфляции. Кроме того юных россиян научат эффективно распоряжаться личными финансами, защищаться от мошенников, познакомят с бюджетным регулированием и налоговой системой.Отмечается, что курс разработан при экспертном участии Банка России и Министерства финансов В 1–9 классах основы финграмотности стали обязательным с начала текущего учебного года, они интегрированы в курс математики, информатики, окружающего мира и географии.
https://crimea.ria.ru/20220823/kak-v-khersonskoy-oblasti-gotovyatsya-k-novomu-uchebnomu-godu-1124266424.html
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образование в россии, образование в крыму и севастополе
В российских школах вводят новый предмет

В российских школах вводят новый предмет

21:17 29.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабота учителя за компьютером
Работа учителя за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В программах российских школ появится новый обязательный предмет - "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
"Финансовую грамотность включат в школьный курс "Обществознание" в 10-11 классах со следующего учебного года", - сказано на официальном сайте министерства.
Задача курса - дать российским старшеклассникам системные знания о финансовых рынках и технологиях, объяснить функции ЦБ и механизмы инфляции. Кроме того юных россиян научат эффективно распоряжаться личными финансами, защищаться от мошенников, познакомят с бюджетным регулированием и налоговой системой.
Отмечается, что курс разработан при экспертном участии Банка России и Министерства финансов В 1–9 классах основы финграмотности стали обязательным с начала текущего учебного года, они интегрированы в курс математики, информатики, окружающего мира и географии.
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