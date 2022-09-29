https://crimea.ria.ru/20220929/v-rossiyskikh-shkolakh-vvodyat-novyy-predmet-1124658495.html
В российских школах вводят новый предмет
В российских школах вводят новый предмет - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В российских школах вводят новый предмет
В программах российских школ появится новый обязательный предмет - "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T21:17
2022-09-29T21:17
2022-09-29T21:17
образование в россии
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/10/1124186804_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_8adc940a3abe6a3c436d0b1bb2a64021.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В программах российских школ появится новый обязательный предмет - "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.Задача курса - дать российским старшеклассникам системные знания о финансовых рынках и технологиях, объяснить функции ЦБ и механизмы инфляции. Кроме того юных россиян научат эффективно распоряжаться личными финансами, защищаться от мошенников, познакомят с бюджетным регулированием и налоговой системой.Отмечается, что курс разработан при экспертном участии Банка России и Министерства финансов В 1–9 классах основы финграмотности стали обязательным с начала текущего учебного года, они интегрированы в курс математики, информатики, окружающего мира и географии.
https://crimea.ria.ru/20220823/kak-v-khersonskoy-oblasti-gotovyatsya-k-novomu-uchebnomu-godu-1124266424.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/10/1124186804_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_052845b2fa74954d743cc3afc22d016f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование в россии, образование в крыму и севастополе
В российских школах вводят новый предмет
В российских школах вводят новый предмет
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В программах российских школ появится новый обязательный предмет - "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
"Финансовую грамотность включат в школьный курс "Обществознание" в 10-11 классах со следующего учебного года", - сказано на официальном сайте министерства.
Задача курса - дать российским старшеклассникам системные знания о финансовых рынках и технологиях, объяснить функции ЦБ и механизмы инфляции. Кроме того юных россиян научат эффективно распоряжаться личными финансами, защищаться от мошенников, познакомят с бюджетным регулированием и налоговой системой.
Отмечается, что курс разработан при экспертном участии Банка России и Министерства финансов В 1–9 классах основы финграмотности стали обязательным с начала текущего учебного года, они интегрированы в курс математики, информатики, окружающего мира и географии.