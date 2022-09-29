https://crimea.ria.ru/20220929/v-rossiyskikh-shkolakh-vvodyat-novyy-predmet-1124658495.html

В российских школах вводят новый предмет

В российских школах вводят новый предмет - РИА Новости Крым, 29.09.2022

В российских школах вводят новый предмет

В программах российских школ появится новый обязательный предмет - "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T21:17

2022-09-29T21:17

2022-09-29T21:17

образование в россии

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В программах российских школ появится новый обязательный предмет - "Финансовая грамотность", который войдет в курс по Обществознанию, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.Задача курса - дать российским старшеклассникам системные знания о финансовых рынках и технологиях, объяснить функции ЦБ и механизмы инфляции. Кроме того юных россиян научат эффективно распоряжаться личными финансами, защищаться от мошенников, познакомят с бюджетным регулированием и налоговой системой.Отмечается, что курс разработан при экспертном участии Банка России и Министерства финансов В 1–9 классах основы финграмотности стали обязательным с начала текущего учебного года, они интегрированы в курс математики, информатики, окружающего мира и географии.

https://crimea.ria.ru/20220823/kak-v-khersonskoy-oblasti-gotovyatsya-k-novomu-uchebnomu-godu-1124266424.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, образование в крыму и севастополе