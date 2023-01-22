Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская паромная переправа 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230122/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-22-yanvarya-1126517114.html
Как работает Керченская паромная переправа 22 января
Как работает Керченская паромная переправа 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Как работает Керченская паромная переправа 22 января
В воскресенье, 22 января, Керченская паромная переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству через пролив. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T11:20
2023-01-22T11:22
керченская паромная переправа
крым
керчь
керченский пролив
общество
транспорт
новости крыма
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0a0738386bb3f4c85c155db23669a6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье, 22 января, Керченская паромная переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству через пролив. Об этом сообщили в Минтрансе России.Отмечается, что действующих штормовых предупреждений нет. В проливе ожидается ветер до 14 метров в секунду и волна до 80 сантиметров."Согласно прогнозу Росгидромета, 22 января ветер северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +6...8, температура воды в море +3…4", - уточнили в ведомстве.Как работают паромыК утру 22 января паромы выполнили 1 677 рейсов в обе стороны."Перевезено 69 440 пассажиров, 52 079 единиц автотранспорта и 5 903 железнодорожных вагона", - сообщили в Минтрансе.Альтернативный путь в КрымДобраться на полуостров также можно по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, или по Крымскому мосту. Движение грузовиков по мосту пока закрыто. В январе и феврале проходят восстановительные работы на левой части путепровода, которая также была повреждена в результате теракта в октябре прошлого года. Работы выполняются поэтапно, с кратковременным ограничением движения.20 января Крымский мост в очередной раз закрывали для автомобилей на 5 часов. Всего предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить работы строители рассчитывают в феврале.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн ж/д-состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ФСБ России заявили, что его организатор – Главное управление разведки Минобороны Украины и лично руководитель этого ведомства Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018600_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f362543ec4cb9455879edb6282151c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, крым, керчь, керченский пролив, общество, транспорт, новости крыма, погода в крыму
Как работает Керченская паромная переправа 22 января

Минтранс: Керченская паромная переправа 22 января работает штатно

11:20 22.01.2023 (обновлено: 11:22 22.01.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье, 22 января, Керченская паромная переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству через пролив. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Отмечается, что действующих штормовых предупреждений нет. В проливе ожидается ветер до 14 метров в секунду и волна до 80 сантиметров.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 22 января ветер северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +6...8, температура воды в море +3…4", - уточнили в ведомстве.

Как работают паромы

К утру 22 января паромы выполнили 1 677 рейсов в обе стороны.
"Перевезено 69 440 пассажиров, 52 079 единиц автотранспорта и 5 903 железнодорожных вагона", - сообщили в Минтрансе.

Альтернативный путь в Крым

Добраться на полуостров также можно по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, или по Крымскому мосту. Движение грузовиков по мосту пока закрыто. В январе и феврале проходят восстановительные работы на левой части путепровода, которая также была повреждена в результате теракта в октябре прошлого года. Работы выполняются поэтапно, с кратковременным ограничением движения.
20 января Крымский мост в очередной раз закрывали для автомобилей на 5 часов. Всего предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить работы строители рассчитывают в феврале.
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн ж/д-состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ФСБ России заявили, что его организатор – Главное управление разведки Минобороны Украины и лично руководитель этого ведомства Кирилл Буданов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста
Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"
Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо
 
Керченская паромная переправаКрымКерчьКерченский проливОбществоТранспортНовости КрымаПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Как работает Керченская паромная переправа 22 января
10:59В России изменится школьная программа по литературе
10:42COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 22 января
09:59Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине
09:38Девять жизней матроса Кошки
09:11В Симферополе мопед влетел в КамАЗ
09:01Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты
08:28В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
08:01Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство
03:24Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы
00:01Сибирский антициклон: какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 января
21:46Главные события и заявления дня
21:09Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"
20:46Телеканал RT France заявил о закрытии
19:45Главные новости Крыма: 21 января
18:58Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели
17:48Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете
17:19В Керчи мужчина попал под колеса иномарки
16:56Все пассажиры застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спаслись
Лента новостейМолния