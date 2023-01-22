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Как работает Керченская паромная переправа 22 января

Как работает Керченская паромная переправа 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Как работает Керченская паромная переправа 22 января

В воскресенье, 22 января, Керченская паромная переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству через пролив. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T11:20

2023-01-22T11:20

2023-01-22T11:22

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье, 22 января, Керченская паромная переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству через пролив. Об этом сообщили в Минтрансе России.Отмечается, что действующих штормовых предупреждений нет. В проливе ожидается ветер до 14 метров в секунду и волна до 80 сантиметров."Согласно прогнозу Росгидромета, 22 января ветер северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +6...8, температура воды в море +3…4", - уточнили в ведомстве.Как работают паромыК утру 22 января паромы выполнили 1 677 рейсов в обе стороны."Перевезено 69 440 пассажиров, 52 079 единиц автотранспорта и 5 903 железнодорожных вагона", - сообщили в Минтрансе.Альтернативный путь в КрымДобраться на полуостров также можно по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, или по Крымскому мосту. Движение грузовиков по мосту пока закрыто. В январе и феврале проходят восстановительные работы на левой части путепровода, которая также была повреждена в результате теракта в октябре прошлого года. Работы выполняются поэтапно, с кратковременным ограничением движения.20 января Крымский мост в очередной раз закрывали для автомобилей на 5 часов. Всего предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить работы строители рассчитывают в феврале.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн ж/д-состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ФСБ России заявили, что его организатор – Главное управление разведки Минобороны Украины и лично руководитель этого ведомства Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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