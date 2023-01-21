https://crimea.ria.ru/20230121/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-21-yanvarya-1126506511.html

Как работает Керченская переправа 21 января

Как работает Керченская переправа 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Как работает Керченская переправа 21 января

Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет, паромы курсируют на линии. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 21.01.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет, паромы курсируют на линии. Об этом сообщили в Минтрансе России."Согласно прогнозу Росгидромета <...> ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +8 ...+ 10 градусов, температура воды в море 4...5 градусов тепла", – уточнили в ведомстве.Трафик на Керченской переправеПо состоянию на утро 21 января с начала работы Керченской переправы выполнено в общей сложности 1 656 рейсов."В обе стороны перевезены 68 674 пассажира, 51 364 единицы автотранспорта и 5 833 железнодорожных вагона", – уточнили в Минтрансе.Альтернативный путь в КрымДобраться на полуостров также можно по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, или по Крымскому мосту. Однако по мосту движение грузовиков пока закрыто. В январе и феврале проходят восстановительные работы на левой части путепровода, которая также была повреждена в результате теракта в октябре прошлого года. Работы выполняются поэтапно, с кратковременным ограничением движения.20 января Крымский мост в очередной раз закрывали для автомобилей на 5 часов. В Минтрансе сообщили, что эта приостановка движения необходима в связи с ремонтно-восстановительными работами. Всего предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить работы строители рассчитывают в феврале.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн ж/д-состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ФСБ России заявили, что его организатор – Главное управление разведки Минобороны Украины и лично руководитель этого ведомства Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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