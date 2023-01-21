Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская переправа 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230121/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-21-yanvarya-1126506511.html
Как работает Керченская переправа 21 января
Как работает Керченская переправа 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Как работает Керченская переправа 21 января
Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет, паромы курсируют на линии. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T11:11
2023-01-21T11:23
новости крыма
крым
керченская паромная переправа
керченский пролив
черное море
транспорт
керчь
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126005559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2af953e5729ce0bd38c4d4d31ea86fe0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет, паромы курсируют на линии. Об этом сообщили в Минтрансе России."Согласно прогнозу Росгидромета &lt;...&gt; ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +8 ...+ 10 градусов, температура воды в море 4...5 градусов тепла", – уточнили в ведомстве.Трафик на Керченской переправеПо состоянию на утро 21 января с начала работы Керченской переправы выполнено в общей сложности 1 656 рейсов."В обе стороны перевезены 68 674 пассажира, 51 364 единицы автотранспорта и 5 833 железнодорожных вагона", – уточнили в Минтрансе.Альтернативный путь в КрымДобраться на полуостров также можно по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, или по Крымскому мосту. Однако по мосту движение грузовиков пока закрыто. В январе и феврале проходят восстановительные работы на левой части путепровода, которая также была повреждена в результате теракта в октябре прошлого года. Работы выполняются поэтапно, с кратковременным ограничением движения.20 января Крымский мост в очередной раз закрывали для автомобилей на 5 часов. В Минтрансе сообщили, что эта приостановка движения необходима в связи с ремонтно-восстановительными работами. Всего предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить работы строители рассчитывают в феврале.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн ж/д-состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ФСБ России заявили, что его организатор – Главное управление разведки Минобороны Украины и лично руководитель этого ведомства Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
крым
керченский пролив
черное море
керчь
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126005559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cac80c2e959be3f4ccbfa75f633d8d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, черное море, транспорт, керчь, кубань
Как работает Керченская переправа 21 января

Минтранс: Керченская паромная переправа 21 января работает в штатном режиме

11:11 21.01.2023 (обновлено: 11:23 21.01.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет, паромы курсируют на линии. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Согласно прогнозу Росгидромета <...> ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +8 ...+ 10 градусов, температура воды в море 4...5 градусов тепла", – уточнили в ведомстве.

Трафик на Керченской переправе

По состоянию на утро 21 января с начала работы Керченской переправы выполнено в общей сложности 1 656 рейсов.
"В обе стороны перевезены 68 674 пассажира, 51 364 единицы автотранспорта и 5 833 железнодорожных вагона", – уточнили в Минтрансе.

Альтернативный путь в Крым

Добраться на полуостров также можно по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, или по Крымскому мосту. Однако по мосту движение грузовиков пока закрыто. В январе и феврале проходят восстановительные работы на левой части путепровода, которая также была повреждена в результате теракта в октябре прошлого года. Работы выполняются поэтапно, с кратковременным ограничением движения.
20 января Крымский мост в очередной раз закрывали для автомобилей на 5 часов. В Минтрансе сообщили, что эта приостановка движения необходима в связи с ремонтно-восстановительными работами.
Всего предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить работы строители рассчитывают в феврале.
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн ж/д-состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ФСБ России заявили, что его организатор – Главное управление разведки Минобороны Украины и лично руководитель этого ведомства Кирилл Буданов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста
Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
 
Новости КрымаКрымКерченская паромная переправаКерченский проливЧерное мореТранспортКерчьКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым
13:27Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях
12:48В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля
12:11Сбербанк в Крыму: где открылись мобильные офисы
11:43COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 21 января
11:11Как работает Керченская переправа 21 января
10:54В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку
10:10Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе
10:05Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР
09:23Способности к спорту заложены в генах - ученые изобрели тест
08:56Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения
08:29Какие мошеннические схемы актуальны в 2023 году
08:02В Крыму к 9 мая откроют новый мемориал жертвам нацистского концлагеря
03:29Кинотеатры Симферополя ждут новых премьер и зрителей
00:01Тепло продолжается: погода для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 января
21:54Главные события и заявления дня
21:31Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта
21:06Главные новости Крыма: 20 января
20:52Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом
Лента новостейМолния