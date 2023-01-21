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Главные новости Крыма: 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2023
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Главные новости Крыма: 21 января
Главные новости Крыма: 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Главные новости Крыма: 21 января
Где в Крыму установили первые банкоматы и мобильные офисы Сбера. Неизвестные обстреливают машины в Симферополе. Подорожание проезда. Виктор Бут в Крыму. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T19:45
2023-01-21T19:45
главное за день
новости крыма
крым в истории: секреты, факты, фото
мария бутина
светлана савченко
сбербанк в крыму
происшествия
повышение тарифов на проезд в крыму
транспорт
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Где в Крыму установили первые банкоматы и мобильные офисы Сбера. Неизвестные обстреливают машины в Симферополе. Подорожание проезда. Виктор Бут в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Сбер в КрымуПервые банкоматы Сбербанка заработали в крупных городах Крыма и Севастополе. Кроме того, в Симферополе, Ялте и Севастополе появились мобильные офисы банка.До конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.Неизвестные "стрелки"Неизвестные уже несколько дней обстреливают машины на объездной дороге Симферополя, в районе кладбища "Абдал". Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты в местных чатах и прикладывают фото и видео. Первая информация о происшествии появилась в соцсетях 17 января. Судя по комментариям участников чата, пострадал от рук неизвестных уже не один автомобилист.Как сообщили РИА Новости Крым в МВД по республике, полиция начала проверку.Подорожание проездаС 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госкомцена РК.Так, тарифы на перевозку пассажиров и багажа в маршрутках и городском электротранспорте установлены в следующих размерах:Виктор Бут в Крыму - что говорят в ГоссоветеДелегация ЛДПР вместе с ранее освобожденным из американской тюрьмы по обмену россиянином Виктором Бутом, ставшим частью партийной команды, прибыла в Крым. По информации источника РИА Новости Крым, теперь подобный "десант ЛДПР" на полуостров будет регулярным.В конце года ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В комментарии РИА Новости Крым советник спикера республиканского парламента Светлана Савченко и член фракции ЛДПР в парламенте Крыма Николай Волков высказали мнение, достоин ли Виктор Бут представлять регион в Госдуме на месте бывшего депутата из правящей партии.
https://crimea.ria.ru/20230121/kakie-moshennicheskie-skhemy-aktualny-v-2023-godu-1126500488.html
https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html
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главное за день, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, мария бутина, светлана савченко, сбербанк в крыму, происшествия, повышение тарифов на проезд в крыму, транспорт, симферополь, севастополь
Главные новости Крыма: 21 января

Новости Крыма: главные события и заявления 21 января

19:45 21.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Крыма
Госсовет Крыма - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Где в Крыму установили первые банкоматы и мобильные офисы Сбера. Неизвестные обстреливают машины в Симферополе. Подорожание проезда. Виктор Бут в Крыму.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Сбер в Крыму

Первые банкоматы Сбербанка заработали в крупных городах Крыма и Севастополе. Кроме того, в Симферополе, Ялте и Севастополе появились мобильные офисы банка.
До конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.
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Неизвестные "стрелки"

Неизвестные уже несколько дней обстреливают машины на объездной дороге Симферополя, в районе кладбища "Абдал". Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты в местных чатах и прикладывают фото и видео.
Первая информация о происшествии появилась в соцсетях 17 января. Судя по комментариям участников чата, пострадал от рук неизвестных уже не один автомобилист.
Как сообщили РИА Новости Крым в МВД по республике, полиция начала проверку.

Подорожание проезда

С 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госкомцена РК.
Так, тарифы на перевозку пассажиров и багажа в маршрутках и городском электротранспорте установлены в следующих размерах:
  • В Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии, Джанкое, Белогорске, Керчи и Евпатории при безналичном расчете за поездку придется заплатить 25 рублей, наличными - 30 руб.
  • В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит, соответственно, 22 и 27 рублей.
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Виктор Бут в Крыму - что говорят в Госсовете

Делегация ЛДПР вместе с ранее освобожденным из американской тюрьмы по обмену россиянином Виктором Бутом, ставшим частью партийной команды, прибыла в Крым. По информации источника РИА Новости Крым, теперь подобный "десант ЛДПР" на полуостров будет регулярным.
В конце года ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В комментарии РИА Новости Крым советник спикера республиканского парламента Светлана Савченко и член фракции ЛДПР в парламенте Крыма Николай Волков высказали мнение, достоин ли Виктор Бут представлять регион в Госдуме на месте бывшего депутата из правящей партии.
Здание филармонии в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
14:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Главное за деньНовости КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоМария БутинаСветлана СавченкоСбербанк в КрымуПроисшествияПовышение тарифов на проезд в КрымуТранспортСимферопольСевастополь
 
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Заголовок открываемого материала
19:45Главные новости Крыма: 21 января
18:58Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели
17:48Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете
17:19В Керчи мужчина попал под колеса иномарки
16:56Все пассажиры застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спаслись
16:37Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в Симферополе
15:58Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области
15:25Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье
15:06"Новая Отечественная война": Медведев дал определение СВО
14:51Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи
14:32Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии
13:49Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым
13:27Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях
12:48В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля
12:11Сбербанк в Крыму: где открылись мобильные офисы
11:43COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 21 января
11:11Как работает Керченская переправа 21 января
10:54В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку
10:10Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе
10:05Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР
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