https://crimea.ria.ru/20230121/glavnye-novosti-kryma-21-yanvarya-1126513266.html
Главные новости Крыма: 21 января
Главные новости Крыма: 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Главные новости Крыма: 21 января
Где в Крыму установили первые банкоматы и мобильные офисы Сбера. Неизвестные обстреливают машины в Симферополе. Подорожание проезда. Виктор Бут в Крыму. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T19:45
2023-01-21T19:45
2023-01-21T19:45
главное за день
новости крыма
крым в истории: секреты, факты, фото
мария бутина
светлана савченко
сбербанк в крыму
происшествия
повышение тарифов на проезд в крыму
транспорт
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122670849_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b340225cb56582100a6e2b6b70169110.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Где в Крыму установили первые банкоматы и мобильные офисы Сбера. Неизвестные обстреливают машины в Симферополе. Подорожание проезда. Виктор Бут в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Сбер в КрымуПервые банкоматы Сбербанка заработали в крупных городах Крыма и Севастополе. Кроме того, в Симферополе, Ялте и Севастополе появились мобильные офисы банка.До конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.Неизвестные "стрелки"Неизвестные уже несколько дней обстреливают машины на объездной дороге Симферополя, в районе кладбища "Абдал". Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты в местных чатах и прикладывают фото и видео. Первая информация о происшествии появилась в соцсетях 17 января. Судя по комментариям участников чата, пострадал от рук неизвестных уже не один автомобилист.Как сообщили РИА Новости Крым в МВД по республике, полиция начала проверку.Подорожание проездаС 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госкомцена РК.Так, тарифы на перевозку пассажиров и багажа в маршрутках и городском электротранспорте установлены в следующих размерах:Виктор Бут в Крыму - что говорят в ГоссоветеДелегация ЛДПР вместе с ранее освобожденным из американской тюрьмы по обмену россиянином Виктором Бутом, ставшим частью партийной команды, прибыла в Крым. По информации источника РИА Новости Крым, теперь подобный "десант ЛДПР" на полуостров будет регулярным.В конце года ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В комментарии РИА Новости Крым советник спикера республиканского парламента Светлана Савченко и член фракции ЛДПР в парламенте Крыма Николай Волков высказали мнение, достоин ли Виктор Бут представлять регион в Госдуме на месте бывшего депутата из правящей партии.
https://crimea.ria.ru/20230121/kakie-moshennicheskie-skhemy-aktualny-v-2023-godu-1126500488.html
https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html
https://crimea.ria.ru/20230121/kak-idet-vosstanovlenie-razrushennogo-zdaniya-krymskoy-filarmonii-1126486521.html
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122670849_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_da9ae8f7dad2561bc51f9e7945ce863c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, мария бутина, светлана савченко, сбербанк в крыму, происшествия, повышение тарифов на проезд в крыму, транспорт, симферополь, севастополь
Главные новости Крыма: 21 января
Новости Крыма: главные события и заявления 21 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Где в Крыму установили первые банкоматы и мобильные офисы Сбера. Неизвестные обстреливают машины в Симферополе. Подорожание проезда. Виктор Бут в Крыму.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Сбер в Крыму
Первые банкоматы Сбербанка
заработали в крупных городах Крыма и Севастополе. Кроме того, в Симферополе, Ялте и Севастополе появились мобильные офисы банка.
До конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.
Неизвестные "стрелки"
Неизвестные уже несколько дней обстреливают машины на объездной дороге Симферополя,
в районе кладбища "Абдал". Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты в местных чатах и прикладывают фото и видео.
Первая информация о происшествии появилась в соцсетях 17 января. Судя по комментариям участников чата, пострадал от рук неизвестных уже не один автомобилист.
Как сообщили РИА Новости Крым
в МВД по республике, полиция начала проверку.
Подорожание проезда
С 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госкомцена РК.
Так, тарифы на перевозку пассажиров и багажа в маршрутках и городском электротранспорте установлены в следующих размерах:
—В Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии, Джанкое, Белогорске, Керчи и Евпатории при безналичном расчете за поездку придется заплатить 25 рублей, наличными - 30 руб.
—В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит, соответственно, 22 и 27 рублей.
Виктор Бут в Крыму - что говорят в Госсовете
Делегация ЛДПР вместе с ранее освобожденным из американской тюрьмы по обмену россиянином Виктором Бутом, ставшим частью партийной команды, прибыла в Крым. По информации источника РИА Новости Крым, теперь подобный "десант ЛДПР" на полуостров будет регулярным.
В конце года ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В комментарии РИА Новости Крым советник спикера республиканского парламента Светлана Савченко и член фракции ЛДПР в парламенте Крыма Николай Волков высказали мнение
, достоин ли Виктор Бут представлять регион в Госдуме на месте бывшего депутата из правящей партии.