https://crimea.ria.ru/20230121/glavnye-novosti-kryma-21-yanvarya-1126513266.html

Главные новости Крыма: 21 января

Главные новости Крыма: 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Главные новости Крыма: 21 января

Где в Крыму установили первые банкоматы и мобильные офисы Сбера. Неизвестные обстреливают машины в Симферополе. Подорожание проезда. Виктор Бут в Крыму. РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T19:45

2023-01-21T19:45

2023-01-21T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Где в Крыму установили первые банкоматы и мобильные офисы Сбера. Неизвестные обстреливают машины в Симферополе. Подорожание проезда. Виктор Бут в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Сбер в КрымуПервые банкоматы Сбербанка заработали в крупных городах Крыма и Севастополе. Кроме того, в Симферополе, Ялте и Севастополе появились мобильные офисы банка.До конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.Неизвестные "стрелки"Неизвестные уже несколько дней обстреливают машины на объездной дороге Симферополя, в районе кладбища "Абдал". Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты в местных чатах и прикладывают фото и видео. Первая информация о происшествии появилась в соцсетях 17 января. Судя по комментариям участников чата, пострадал от рук неизвестных уже не один автомобилист.Как сообщили РИА Новости Крым в МВД по республике, полиция начала проверку.Подорожание проездаС 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госкомцена РК.Так, тарифы на перевозку пассажиров и багажа в маршрутках и городском электротранспорте установлены в следующих размерах:Виктор Бут в Крыму - что говорят в ГоссоветеДелегация ЛДПР вместе с ранее освобожденным из американской тюрьмы по обмену россиянином Виктором Бутом, ставшим частью партийной команды, прибыла в Крым. По информации источника РИА Новости Крым, теперь подобный "десант ЛДПР" на полуостров будет регулярным.В конце года ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В комментарии РИА Новости Крым советник спикера республиканского парламента Светлана Савченко и член фракции ЛДПР в парламенте Крыма Николай Волков высказали мнение, достоин ли Виктор Бут представлять регион в Госдуме на месте бывшего депутата из правящей партии.

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https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html

https://crimea.ria.ru/20230121/kak-idet-vosstanovlenie-razrushennogo-zdaniya-krymskoy-filarmonii-1126486521.html

симферополь

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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