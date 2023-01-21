https://crimea.ria.ru/20230121/v-simferopole-neizvestnye-obstrelivayut-mashiny-politsiya-provodit-proverku-1126505378.html

В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку

В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку - РИА Новости Крым, 21.01.2023

В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку

Неизвестные уже несколько дней обстреливают машины на объездной дороге Симферополя, в районе кладбища "Абдал". Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты в... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T10:54

2023-01-21T10:54

2023-01-21T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Неизвестные уже несколько дней обстреливают машины на объездной дороге Симферополя, в районе кладбища "Абдал". Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты в местных чатах и прикладывают фото и видео. Как сообщили РИА Новости Крым в МВД по республике, полиция начала проверку. Первая информация о происшествии появилась в соцсетях 17 января. По словам автора одного из постов в симферопольском паблике, за два месяца его автомобиль обстреляли уже шесть раз.Судя по комментариям участников чата, пострадал от рук неизвестных уже не один автомобилист."Мне вчера в лобовое прилетело два раза", - пишет местная жительница."Сегодня прилетело в пассажирскую дверь", - добавляет еще один комментатор.20 января в чате опубликован еще один пост, автор которого утверждает, что он также стал жертвой неизвестного стрелка, и приложил фото поврежденного стекла машины.В комментариях пользователи высказывают предположения, из какого оружия могли стрелять: пневматического, воздушного или из винтовки для страйкбола.В МВД по республике РИА Новости Крым сообщили, что разбираются в ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасностиВ Керчи и Ленинском районе эвакуируют все школыЧто ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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