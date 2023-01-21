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В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку
В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку - РИА Новости Крым, 21.01.2023
В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку
Неизвестные уже несколько дней обстреливают машины на объездной дороге Симферополя, в районе кладбища "Абдал". Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты в... РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T10:54
2023-01-21T10:54
2023-01-21T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Неизвестные уже несколько дней обстреливают машины на объездной дороге Симферополя, в районе кладбища "Абдал". Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты в местных чатах и прикладывают фото и видео. Как сообщили РИА Новости Крым в МВД по республике, полиция начала проверку. Первая информация о происшествии появилась в соцсетях 17 января. По словам автора одного из постов в симферопольском паблике, за два месяца его автомобиль обстреляли уже шесть раз.Судя по комментариям участников чата, пострадал от рук неизвестных уже не один автомобилист."Мне вчера в лобовое прилетело два раза", - пишет местная жительница."Сегодня прилетело в пассажирскую дверь", - добавляет еще один комментатор.20 января в чате опубликован еще один пост, автор которого утверждает, что он также стал жертвой неизвестного стрелка, и приложил фото поврежденного стекла машины.В комментариях пользователи высказывают предположения, из какого оружия могли стрелять: пневматического, воздушного или из винтовки для страйкбола.В МВД по республике РИА Новости Крым сообщили, что разбираются в ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасностиВ Керчи и Ленинском районе эвакуируют все школыЧто ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона
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В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку
В Симферополе в районе объездной неизвестные обстреливают машины
10:54 21.01.2023 (обновлено: 10:56 21.01.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым.
Неизвестные уже несколько дней обстреливают машины на объездной дороге Симферополя, в районе кладбища "Абдал". Об этом сообщают пострадавшие автомобилисты в местных чатах и прикладывают фото и видео. Как сообщили РИА Новости Крым
в МВД по республике, полиция начала проверку.
Первая информация о происшествии появилась в соцсетях 17 января. По словам автора одного из постов в симферопольском паблике, за два месяца его автомобиль обстреляли уже шесть раз.
"На объездной Симферополя, в районе кладбища "Абдал", из лесополосы кто-то обстреливает проезжающие машины пневматическим оружием. Металлические шарики сдирают лакокрасочное покрытие до железа! При попадании в кузов авто звук, как удар камнями, достаточно сильный и громкий", - говорится в посте.
Судя по комментариям участников чата, пострадал от рук неизвестных уже не один автомобилист.
"Мне вчера в лобовое прилетело два раза", - пишет местная жительница.
"Сегодня прилетело в пассажирскую дверь", - добавляет еще один комментатор.
20 января в чате опубликован еще один пост, автор которого утверждает, что он также стал жертвой неизвестного стрелка, и приложил фото поврежденного стекла машины.
В комментариях пользователи высказывают предположения, из какого оружия могли стрелять: пневматического, воздушного или из винтовки для страйкбола.
В МВД по республике РИА Новости Крым сообщили, что разбираются в ситуации.
"На основании данных публикаций сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится ряд необходимых мероприятий", - сказали в ведомстве.
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