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Что ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Что ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона
Что ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Что ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона
Безопасность Крыма на сегодняшний день обеспечена на достойном уровне, жители полуострова в этом плане находятся в довольно комфортной обстановке, и эта... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-30T13:58
2022-12-31T10:12
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
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Исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев
Исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма на сегодняшний день обеспечена на достойном уровне, жители полуострова в этом плане находятся в довольно комфортной обстановке, и эта ситуация не изменится в 2023 году. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.По словам эксперта, Крым и Севастополь по факту являются "воюющими регионами", при этом, "если какой-то человек со стороны попадет на полуостров, он и не заметит, что регионы самым непосредственным образом занимаются вопросами специальной военной операции"."Мы живем нормальной жизнью, трудимся, созидаем. Наши системы обороны и безопасности работают, да и мы, крымчане и севастопольцы, из тех людей, которые не позволят изменить нашу жизнь. Это мы доказали в 2014 году", — подытожил специалист.
https://crimea.ria.ru/20221220/aksenov-rasskazal-o-rabote-fsb-v-krymu-1126005055.html
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сергей горбачев, мнения, безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, армия и флот, новости, новости крыма
Что ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона

Военный эксперт Горбачев: Крым надежно защищен от атак и в 2023 году это не изменится

13:58 30.12.2022 (обновлено: 10:12 31.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорабль с российским флагом в бухте Севастополя
Корабль с российским флагом в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма на сегодняшний день обеспечена на достойном уровне, жители полуострова в этом плане находятся в довольно комфортной обстановке, и эта ситуация не изменится в 2023 году. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.

"Безопасность наша, на мой взгляд, находится на достойном уровне. Наши спецслужбы и другие структуры работают соответствующим образом. Можно сказать, что мы находимся в комфортной обстановке, которая позволяет нам, скажем так, особо не оглядываться по сторонам. Думаю, эта ситуация не изменится, и в 2023 году мы будем жить примерно так же, разве что какие-то негодяи захотят нам что-то испортить, но это не будет носить массового характера", – сказал Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".

По словам эксперта, Крым и Севастополь по факту являются "воюющими регионами", при этом, "если какой-то человек со стороны попадет на полуостров, он и не заметит, что регионы самым непосредственным образом занимаются вопросами специальной военной операции".
"Мы живем нормальной жизнью, трудимся, созидаем. Наши системы обороны и безопасности работают, да и мы, крымчане и севастопольцы, из тех людей, которые не позволят изменить нашу жизнь. Это мы доказали в 2014 году", — подытожил специалист.
Исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев
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Радио "Спутник в Крыму"Сергей ГорбачевМненияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымСевастопольАрмия и флотНовостиНовости Крыма
 
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