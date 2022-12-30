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Что ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона

Что ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Что ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона

Безопасность Крыма на сегодняшний день обеспечена на достойном уровне, жители полуострова в этом плане находятся в довольно комфортной обстановке, и эта... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-30T13:58

2022-12-30T13:58

2022-12-31T10:12

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Исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев Исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма на сегодняшний день обеспечена на достойном уровне, жители полуострова в этом плане находятся в довольно комфортной обстановке, и эта ситуация не изменится в 2023 году. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.По словам эксперта, Крым и Севастополь по факту являются "воюющими регионами", при этом, "если какой-то человек со стороны попадет на полуостров, он и не заметит, что регионы самым непосредственным образом занимаются вопросами специальной военной операции"."Мы живем нормальной жизнью, трудимся, созидаем. Наши системы обороны и безопасности работают, да и мы, крымчане и севастопольцы, из тех людей, которые не позволят изменить нашу жизнь. Это мы доказали в 2014 году", — подытожил специалист.

https://crimea.ria.ru/20221220/aksenov-rasskazal-o-rabote-fsb-v-krymu-1126005055.html

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