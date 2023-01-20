https://crimea.ria.ru/20230120/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-na-20-yanvarya-1126489681.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января

COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2023

COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января

В Крыму и Севастополе подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончался один пациент. Сутками ранее медики диагностировали ковид у... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T10:22

2023-01-20T10:22

2023-01-20T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончался один пациент. Сутками ранее медики диагностировали ковид у 51 человека.Сводка по коронавирусу в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 129 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.Сводка по коронавирусу в СевастополеВ городе зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 74 лет.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом инфекцией 97 595 человек, выздоровели 94 924.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуРост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и СевастополюДвукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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