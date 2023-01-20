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COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января
В Крыму и Севастополе подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончался один пациент. Сутками ранее медики диагностировали ковид у... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T10:22
2023-01-20T10:22
2023-01-20T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончался один пациент. Сутками ранее медики диагностировали ковид у 51 человека.Сводка по коронавирусу в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 129 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.Сводка по коронавирусу в СевастополеВ городе зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 74 лет.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом инфекцией 97 595 человек, выздоровели 94 924.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуРост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и СевастополюДвукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму
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COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января
В Крыму и Севастополе выявили 47 новых случаев COVID-19, скончался один пациент
10:22 20.01.2023 (обновлено: 10:23 20.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончался один пациент. Сутками ранее медики диагностировали ковид у 51 человека.
Сводка по коронавирусу в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 129 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 752 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 203 833", - рассказали в минздраве региона.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.
Сводка по коронавирусу в Севастополе
В городе зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 74 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 44 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом инфекцией 97 595 человек, выздоровели 94 924.
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