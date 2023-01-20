Рейтинг@Mail.ru
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230120/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-na-20-yanvarya-1126489681.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января
В Крыму и Севастополе подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончался один пациент. Сутками ранее медики диагностировали ковид у... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T10:22
2023-01-20T10:23
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новости крыма
новости
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/16/1121822409_0:253:3077:1984_1920x0_80_0_0_f61702328059e79e26dc357ef58d1af8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончался один пациент. Сутками ранее медики диагностировали ковид у 51 человека.Сводка по коронавирусу в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 129 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.Сводка по коронавирусу в СевастополеВ городе зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 74 лет.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом инфекцией 97 595 человек, выздоровели 94 924.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуРост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и СевастополюДвукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/16/1121822409_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c790b945493fa36d21cb7ca898b708e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма, новости, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января

В Крыму и Севастополе выявили 47 новых случаев COVID-19, скончался один пациент

10:22 20.01.2023 (обновлено: 10:23 20.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице
Лечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончался один пациент. Сутками ранее медики диагностировали ковид у 51 человека.

Сводка по коронавирусу в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 129 положительных на COVID-19.

"За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 752 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 203 833", - рассказали в минздраве региона.

Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

Сводка по коронавирусу в Севастополе

В городе зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 74 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 44 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом инфекцией 97 595 человек, выздоровели 94 924.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму
Рост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму
 
КоронавирусКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииНовости КрымаНовостиСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:44Симферополь до субботы останется без воды – адреса
12:34Влюблять в Крым: кому и за что вручили государственные премии
12:31В Крыму педофилу увеличили срок за насилие над падчерицей
12:25Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма
12:15В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
12:10Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС
11:54Лето на экваторе зимы: в Симферополе установлен абсолютный рекорд
11:50РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей
11:45Ночью в Симферопольском районе сгорел жилой дом
11:29Первый крымский референдум: как это было 0:50
11:14Пять лет за пост: ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству военных
11:11Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости
10:44В Севастополе многодетную семью едва не выселили из квартиры
10:22COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января
10:16Экс-президент Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердце
09:30Как работает Керченская паромная переправа 20 января
09:08США развязали гибридную войну против России – посол Антонов
08:44Как пережить взросление детей – советы родителям
08:22Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения
07:59Какую судьбу выбирал Крым 32 года назад: письма накануне референдума
Лента новостейМолния