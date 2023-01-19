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На Керченской переправе очередь: как курсируют паромы 19 января
На Керченской переправе очередь: как курсируют паромы 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2023
На Керченской переправе очередь: как курсируют паромы 19 января
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, однако на кубанской стороне сформировалась очередь в 57... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T09:59
2023-01-19T09:59
2023-01-19T09:59
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керчь
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, однако на кубанской стороне сформировалась очередь в 57 автомобилей.Как ходят паромы на Керченской паромной переправеКурсирующие на линии паромы выполнили 1618 рейсов. После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 67 тысяч пассажиров и почти 50 тысяч автотранспортных средств.Очередь на Керченской переправеВ очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 57 машин. За прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Ейск", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 332 автомобиля и 390 пассажиров.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Погода на Керченской паромной переправе 19 январяВ районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 19 января ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +12…14", - добавили в Минтрансе России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолгоПолеты в Крым по-прежнему ограниченыМетровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, кубань, крым, транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, однако на кубанской стороне сформировалась очередь в 57 автомобилей.
Как ходят паромы на Керченской паромной переправе
Курсирующие на линии паромы выполнили 1618 рейсов. После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 67 тысяч пассажиров и почти 50 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 67 122 пассажира, 49 960 единиц автотранспорта и 5 686 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе России.
Очередь на Керченской переправе
В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 57 машин. За прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Ейск", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 332 автомобиля и 390 пассажиров.
"На накопительной парковке в поселке Ильич 19 января в очереди находятся 57 транспортных средств. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - сообщили в оперштабе Кубани.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Погода на Керченской паромной переправе 19 января
В районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 19 января ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +12…14", - добавили в Минтрансе России.
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