https://crimea.ria.ru/20230119/na-kerchenskoy-pereprave-ochered-kak-kursiruyut-paromy-19-yanvarya-1126467795.html

На Керченской переправе очередь: как курсируют паромы 19 января

На Керченской переправе очередь: как курсируют паромы 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2023

На Керченской переправе очередь: как курсируют паромы 19 января

Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, однако на кубанской стороне сформировалась очередь в 57... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T09:59

2023-01-19T09:59

2023-01-19T09:59

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керчь

кубань

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, однако на кубанской стороне сформировалась очередь в 57 автомобилей.Как ходят паромы на Керченской паромной переправеКурсирующие на линии паромы выполнили 1618 рейсов. После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 67 тысяч пассажиров и почти 50 тысяч автотранспортных средств.Очередь на Керченской переправеВ очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 57 машин. За прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Ейск", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 332 автомобиля и 390 пассажиров.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Погода на Керченской паромной переправе 19 январяВ районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 19 января ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +12…14", - добавили в Минтрансе России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолгоПолеты в Крым по-прежнему ограниченыМетровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое

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кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, кубань, крым, транспорт