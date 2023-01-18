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Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолго - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолго
Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолго - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолго
Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничат в пятницу, 20 января, на пять часов из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T10:11
2023-01-18T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничат в пятницу, 20 января, на пять часов из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Водителей просят планировать поездки с учетом предстоящих ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керенскую паромную переправу или по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского мостаКогда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – властиКерченская переправа 18 января: как курсируют паромы и что с погодой
https://crimea.ria.ru/20230114/khusnullin-rasskazal-o-tempakh-remonta-krymskogo-mosta-1126398111.html
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крым, крымский мост, новости крыма, транспорт, общество, керчь, керченский пролив, сухопутный маршрут в крым, чп на крымском мосту
Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолго

Минтранс России: Крымский мост 20 января закроют для движения машин на пять часов

10:11 18.01.2023 (обновлено: 10:19 18.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничат в пятницу, 20 января, на пять часов из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Водителей просят планировать поездки с учетом предстоящих ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства.
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В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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