https://crimea.ria.ru/20230119/kak-uluchshit-pamyat---pyat-poleznykh-tekhnik-1126481639.html

Как улучшить память - пять полезных техник

Как улучшить память - пять полезных техник - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Как улучшить память - пять полезных техник

Запомнить абсолютно все невозможно, и это не нужно, зато научиться быстрее воспроизводить нужные воспоминания можно с помощью несложных техник. Об этом в День... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T20:23

2023-01-19T20:23

2023-01-19T20:23

радио "спутник в крыму"

крым

кфу (крымский федеральный университет)

общество

мнения

совет эксперта

психология

андрей убейконь

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Андрей Андреевич Убейконь, доцент кафедры психиатрии Медакадемии им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Андрей Андреевич Убейконь audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Запомнить абсолютно все невозможно, и это не нужно, зато научиться быстрее воспроизводить нужные воспоминания можно с помощью несложных техник. Об этом в День хорошей памяти в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры психиатрии Медакадемии им. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Андрей Убейконь.Что такое памятьПри этом воспроизвести абсолютно все не получится, поскольку большая часть информации просто не нужна : "Например, детали одежды попутчиков в маршрутке", - поясняет психиатр. А вот быстро вспоминать в любой момент полезную и важную информацию помогут полезные техники тренировки памяти."Шкатулки" и ассоциации"Мы - это то, чем мы заняты", — констатирует Убейконь. В этой связи, чтобы улучшить когнитивные процессы, нужно все время заниматься какой-то деятельностью. Новая информация, ее постоянная обработка, анализ и осмысление не позволяют расслабиться мозгу и улучшают память.Второй совет - использовать технику "пяти шкатулок": "Особенность нашей памяти в том, что мы легче запоминаем информацию блоками по пять позиций. Представьте, что у вас есть пять шкатулок и в каждую нужно вложить определенный блок информации. В каждой из этих шкатулок — еще по пять и так далее", — поясняет доктор. Такая техника поможет структурировать воспоминания и упростит их воспроизведениеТретий способ — ассоциировать ту или иную информацию с какими-то эмоциями, вкусами, запахами, музыкой и так далее."Наиболее надежный способ — механическое запоминание. Проще говоря, многократное повторение. Автоматизированные воспоминания и навыки сохраняются до конца жизни", — продолжает психиатр.Последний способ тренировки памяти, рекомендованный специалистом, - "метод Айвазовского". Великий маринист писал пейзажи по памяти. По этой аналогии зрительные образы, картины и просто какие-то ситуации хорошо воспроизводить в памяти, пытаясь "разглядеть" детали.День хорошей памяти (Good Memory Day) отмечается 19 января каждого года, чтобы сохранить хорошие моменты из нашего прошлого и настоящего и создать новые для будущего.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быть в курсе новостей и не сойти с ума – психиатр дал 6 советовАльтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детейВ обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты

https://crimea.ria.ru/20230109/psikholog-nazval-10-printsipov-svobodnogo-cheloveka-1126205053.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кфу (крымский федеральный университет), общество, мнения, совет эксперта, психология, андрей убейконь